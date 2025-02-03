遊桃園APP智慧領航　2025台灣燈會一鍵暢遊全桃園

▲2025台灣燈會於2月7日至23日，在桃園青埔地區登場。（圖／桃園觀旅局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會即將於2月7日至23日，在桃園青埔地區、機場捷運A18與A19站周邊盛大舉辦。市府觀旅局周柏吟局長2日表示，市府全力打造全國最盛大的燈會活動，以絢麗的燈飾與多元展演吸引海內外目光，透過智慧科技與傳統文化的完美結合，讓全世界旅人都能共享這場極具規模與創新的燈海盛典。

周柏吟指出，為使旅客能在白天深入體驗桃園的在地文化與觀光亮點，晚上再盡情欣賞絢爛的花燈，市府特別全新打造「遊桃園APP」提供最完整的觀光資訊。APP支援中、英、日、韓、泰、越南與印尼等七種語言，讓國際旅客也能即時掌握燈會活動與景點介紹。從城市街景到夜晚燈區，每一刻都在高科技的導覽下盡顯桃園魅力。

「遊桃園APP」自上架以來累積下載已突破23萬，瀏覽量更衝破2,000萬次，穩坐近一年來全台官方旅遊APP成長率之冠。為迎接今年燈會的人潮，APP結合LBS智慧定位系統，整合燈區地圖、展演節目表、接駁資訊，以及燈座簡介等實用功能，讓旅人不論在規劃行程或現場賞燈時，都能隨時掌控燈會最新動態。

為增添燈會的新鮮感，APP推出猜燈謎與任務闖關活動，民眾只要前往各大主題展區完成指定互動任務，就有機會獲得Line Point等好禮。此一結合傳統與新潮的玩法，讓國內外的遊客在繁華燈海中增加互動樂趣，也讓桃園燈會更具科技感與娛樂性。