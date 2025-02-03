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2025台灣燈會桃園YouBike部分場站營運調整

▲2025台灣燈會YouBike部分場站營運調整

▲2025台灣燈會YouBike部分場站營運調整。（圖／桃園交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會於7日(試營運)起至23日，在桃園青埔地區舉辦，有「主燈展演場(A18展區)」及「光的遊戲場(A19展區)」2大展區。市府交通局2日指出，預期將湧入大量人潮，為利燈區籌設及活動區內人流疏散，以下燈區YouBike站點將暫停營運，周邊其他場站仍維持正常營運：

1.中壢區「青塘園」YouBike站：於114年2月3日凌晨0時起至2月23日午夜24時止暫停營運。
2.中壢區「高鐵桃園站(3號出口)」YouBike站：於114年2月10日凌晨0時起至2月23日午夜24時止暫停營運。

市府交通局已於會場周邊規劃新增「IKEA桃園店」及「高鐵站前青埔路二段路口(臨時站)」供民眾替代租還，並請營運廠商增派人力加強燈區周邊場站調度，燈會期間如有租借需求之民眾，請先於YouBike APP查詢周邊其他場站狀況後再租借車輛。

交通局再次提醒，因燈區內人潮眾多，故燈區內禁行自行車及滑輪類用具（輪椅/嬰兒車除外）， YouBike僅能以牽引的方式進入燈區；燈區外若於開放騎乘的人行道上騎乘應優先禮讓行人，若騎乘於行人較密集處請下車牽引，避免與行人產生碰撞，共同打造友善及安全人行及騎乘環境。

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