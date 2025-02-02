2025台灣燈會在桃園　2／13-22逾80組海內外展演藝術饗宴

▲2025台灣燈會在桃園2/13-22日逾80組海內外展演藝術饗宴。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

還有5天，2025台灣燈會將在桃園青埔地區於7日展開試營運。市府文化局表示，今年台灣燈會以「光聚千塘串桃園」為主題，打造雙展區奇幻親子城。為展現桃園在地人文、民俗節慶及多元族群文化的特色，本次燈會除了2月11日贈燈日、12日開幕式及23日閉幕式有精彩演出，另於2月13日至22日以「一日一主秀」主軸推出精彩演出。

市府文化局2日指出，今年燈會整體表演節目超過80組的精彩展演，包含閩南、客家、原住民、新住民、管絃樂、國樂、熱音、傳統技藝、體育、民俗及國際等多種類型，國內精彩節目如2月14日火舞演出「即將成真火舞團」、2月15日新住民展演「雲南民俗打歌促進協會」、2月16日桃園在地管樂團「汲音交響管樂團」、2月17日客家天穿日「客家金曲歌手謝宇威」、「龍潭愛樂管絃樂團」、2月18日國寶級雜技大師傳授之「臺灣李棠華雜技團」、2月19日原住民歌手巴查克、陳曼青及馬曉安、2月20日桃園市城市代表樂團「桃園市國樂團」、2月21日傳統民俗藝陣「鐵四帝文化藝術創意團隊」、2月22日傳統音樂劇場「采風樂坊」等。

除了國內表演團隊外，也邀請來自日本千葉縣、宮崎縣及菲律賓安吉利斯市等姊妹市團隊，另還邀請法國知名的「夢想飛行員」劇團及「夜光飛船秀」帶來精采演出，呼應桃園城市航空城的特色，準備了與飛行員、航空起飛意象的表演。