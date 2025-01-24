2025台灣燈會在桃園！12條特色遊程、逾80組海內外展演　從白天玩到黑夜

▲2025台灣燈會在桃園盛大舉辦，從2月7日試營運起一直到2月23日，讓旅客一起來賞燈，暢遊桃園，從早玩到晚。（圖／桃園市政府提供，以下同）

生活中心／綜合報導

時隔9年後盛大回歸！「2025台灣燈會」重返桃園舉辦，以「光聚千塘串桃園」為主題，打造雙展區奇幻親子城，獻上光影交錯的璀璨盛宴！燈會慶典從2月7日試營運起，一直到2月23日，期間將有超過80組海內外精彩展演，並推出12條個性化遊程、12款可愛燈會吉祥物客製化文創商品，讓大人小孩都能盡情體驗好看、好逛、好玩、好買的多重魅力，感受整個桃園市的多元特色。

2025台灣燈會將在桃園舉辦，展區位於桃園青埔地區，規劃有A18「主燈展演場」與A19「光的遊戲場」兩大展區，佔地超過20公頃，展品豐富多元，不只有好拍的燈飾裝置，燈會期間還有「一日一主秀」的精彩展演，邀請邀請來自日本千葉縣、宮崎縣及菲律賓安吉利斯市等姊妹市團隊，還有法國知名的「夢想飛行員」劇團及「夜光飛船秀」帶來精采演出，表演節目包含管弦樂、國樂、熱音、傳統技藝、體育、民俗等，呈現桃園在地人文、民俗節慶及多元族群的文化特色。此外，更有多達19個表演團體一起進行踩街遊行，活動期間共規劃超過80組表演，將藝術展演結合2025台灣燈會主題風格，多元呈現。

▲燈會邀請超過80組國內外展演，2月12日至22日更有「一日一主秀」。

▲▼「遊桃園」APP精選12條台灣燈會個性化遊程，暢遊桃園觀光景點。

2025台灣燈會在桃園，兩大展區精彩紛呈，桃市府貼心規劃12條個性化遊程，只要下載「遊桃園」APP，精彩行程一手掌握，白天跟著精選遊程暢遊桃園觀光景點，晚間至青埔地區欣賞燈藝裝置，不必費心規劃，就能玩出不一樣的燈會之旅。其中包含6條親子遊程，像是「超放電遊戲場」遊程，從桃園機場捷運A22老街溪站啟程，可帶著孩子順遊新勢公園共融式兒童遊戲場、桃園市兒童美術館及巧虎夢想樂園，盡情展現童趣創造力；「懷舊水梯田 桃園放電去」遊程，透過火車、公車與自行車，領略綠意盎然的自然風光與復古的鐵道文化，於城市中欣賞梯田生態之美，晚上再搭乘火車至內壢車站，並轉乘免費接駁車前往燈會展區，和孩子一同欣賞燈會的繽紛，且為方便大眾規劃行程，本次燈會更與在地45家旅宿業者共同推出優惠，提供住宿、餐飲、溫泉等多項好康，入住指定旅宿還有機會獲得限量桃園燈會小禮袋及蛇年小提燈！

▲▼特別設計的12款燈會文創商品，要讓每位參加民眾把美好的紀念帶回家。

除了主題燈區展演，當然也少不了別具創意的周邊商品！為呼應燈會主題，以「Light up Together與光共舞」為設計核心概念，分別打造「星點森林，漫光派對」、「熠熠生活，小怪獸的日常陪伴」及「皓光流轉，光影典藏」三個系列，將燈會專屬IP融入文創小物，推出包含官方紀念T恤、紀念帽、創意頸枕、手機掛繩、手機支架、夜光徽章、雙面帆布袋，以及與知名在地品牌合作的「千塘紀念酒」，共12項特色商品，配合燈會意象，大部分皆具有發光、夜光、螢光效果功能，有別於一般商品。

像是「千塘紀念酒」選用桃園在地酒廠鄧爸麥酒的酸柑茶啤酒，搭配蛇年意象專屬木盒包裝，鏤空設計加上燈飾，立刻變成小夜燈或燈籠；「千塘創意頸枕」則是可翻轉變成台灣燈會公仔，為實用的頸枕增添文化意義；「雷射胸章組」聯名桃園市吉祥物「宇宙版ㄚ桃園哥」，胸章遇光會產生光影變化，極具收藏價值。相關周邊商品於1月22日起在合作設計團隊電商通路「趣活cheer for網路商城」開放預購，台灣燈會展區、中原文創園區、馬祖新村及趣活全台實體商店也都有販售，開展期間（2/12～2/23）別忘了前往選購，為自己留下美好的紀念。

今年台灣燈會雙展區緊鄰高鐵桃園站及桃園機場捷運A18、A19站，出站就能直接賞燈，搭乘公共運輸前往輕鬆又便利，也可以使用TPASS通勤月票之外，為方便遊客，桃園市政府貼心規劃了5條免費活動接駁車路線，分別是：中路風禾接駁線、泰豐輪胎接駁線、楊梅接駁線、內壢假日接駁線，以及往返雙展區的燈區轉運站接駁線，2月11日起至23日提供服務，民眾可多加利用，同時記得下載桃園市民卡APP完成會員註冊，於捷運車廂、桃園捷運A16橫山站及A20興南站、活動接駁車接駁站、公車內掃取QR code，就有機會參與活動抽中機票大獎。

到桃園看燈會，交通選擇多元，高鐵也在燈會期間加開95班次的列車，並推出「高鐵假期賞燈行程」多種專案，讓各縣市遊客可以不同方式玩桃園；桃園捷運也推出市民卡/一日券5折優惠，台灣觀巴則是有「暢遊2025台灣燈會、綠色桃園二日遊」超值優惠，不用擔心交通問題，也不用煩惱開車塞車，專心享受燈會之美。

燈會展區《光的遊戲場》將搶先於2月7日於A19桃園體育園區站試營運，《主燈展演場》則於2月12日正式開幕，雙展區持續展出至2月23日閉幕，歡迎國內外旅客、大小朋友搭乘大眾運輸一起來桃園賞燈。更多活動詳細資訊，請關注「2025台灣燈會在桃園」官方網站：https://2025taiwanlanternfestival.org/ 【桃園市政府廣告】