小心觸法！2025台灣燈會在青埔　禁止周邊設置非法攤販

▲市府經發局表示，台灣燈會活動期間，禁止周邊設置非法攤販。（圖／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府經發局25日指出，經發現有民眾以2025台灣燈會在青埔，唯一私人攤位區域，公開進行市集攤商招募，除呼籲攤商勿向未經核准的攤集區報名設攤，避免權益受損，並請地主勿提供或出租相關場域避免觸法；同時自即日起將禁止於燈區周邊區域，擅自設置攤販集中區。

市府經發局指出，2025台灣燈會活動期間，為避免對燈區週邊環境、衛生及交通產生負面影響，除經合法許可辦理展售活動者外，禁止於燈區周邊區域擅自設置攤販集中區，並針對文康二路、公園路二段與永能路口、高鐵站前西路與致祥一街口、高鐵站前東路二段38 號、高鐵站前東路二段及領航南路三段等區域進行聯合稽查，並嚴格取締違規行為。

民眾倘有擅自設置攤販集中區之行為，市府及所屬機關除視情節依都市計畫法、區域計畫法、道路交通管理處罰條例或桃園市攤販集中區管理自治條例等相關法令規定裁處外，並依行政執行法規定辦理強制執行，情節重大者將斷水斷電。

另經市府及所屬機關所扣留或執行的標的，將視性質為適當處理，必要時，另放置適當場所並暫代保管，保管或處理等相關費用由執行義務人負擔，相關執行內容已公告周知