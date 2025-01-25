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2025台灣燈會　香港叮叮車、曼谷Terminal 21看見桃園魅力

▲2025台灣燈會，香港叮叮車、曼谷Terminal 21看見桃園魅力

▲2025台灣燈會，香港叮叮車看見主辦城市桃園魅力。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會於農曆年後，2月7日起於桃園青埔地區展開。市府觀旅局25日表示，今年的燈會地點距離機場更近，國際旅客一落地即可輕鬆沉浸在光影藝術的夢幻氛圍中。為擴大全球聲量，該局展開跨國行銷，鎖定香港、泰國、新加坡及馬來西亞等重點市場，透過「視覺強效」的街頭廣告與網路宣傳，提升台灣燈會的國際能見度。

看準香港與台灣文化相近、旅遊交流頻繁，且近兩年更是海外來台旅客之冠，桃園市政府特別將百年歷史的「叮叮車」變身為燈會的移動廣告！自1月17日至2月14日，彩繪燈會六大吉祥物及飛機窗景、桃字燈籠圖案的叮叮車穿梭於香港繁華街區，太古、宵崎灣等港人住宅區，都可以看到台灣燈會叮叮車穿梭街道身影，不僅如此，市府也邀請知名KOL如有啖好食、Stephen Leung 吃喝玩樂、Alfred Chan等親臨桃園，深度體驗在地美景美食，推薦桃園的魅力，吸引百萬粉絲關注。

又，近年來旅客人數大幅攀升的東南亞旅遊市場，桃園市政府也擇定位在泰國曼谷市中心，空鐵BTS及地鐵MRT 交會，每天上下班時間人潮洶湧如同跨年的ASOK阿索克站旁的大型購物中心Terminal 21 展開高規格宣傳，購物中心內外大型螢幕循環播放台灣燈會動態海報，以光影藝術營造濃厚節慶氛圍，吸引購物人潮關注。

同時，新加坡與馬來西亞YouTube平台也強力曝光「去有光的地方」燈會形象廣告，以夢幻光影結合桃園景點，邀請東南亞旅客循著光的足跡，一探桃園的文化魅力與燈藝之美。市府觀旅局長周柏吟表示，今年的台灣燈會將結合桃園的產業文化與自然美景，主打「親子共遊」、「科技互動」，規劃國際級展演規格，讓每位旅客都能沉浸在前所未有的賞燈體驗中。

周柏吟局長強調，首波國際宣傳鎖定香港與東南亞市場，下一階段將進一步拓展至日本，讓更多國際旅客了解桃園之美2025台灣燈會，桃園用光影點亮世界，誠摯邀請全球旅人，共同走進這場融合藝術、文化與旅遊的夢幻盛宴！

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2025台灣燈會香港叮叮車曼谷機場看見桃園

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