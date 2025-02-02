五角大廈將輪換駐點媒體　紐時、NBC News等4傳媒被撤出

▲ 五角大廈外觀。（圖／VCG）

文／中央社

美國總統川普政府昨天晚間宣布，將把紐約時報、全國公共電台、國家廣播公司新聞網和Politico從五角大廈的專用辦公區撤出，理由是希望為其他媒體騰出空間，此舉前所未見。

路透社報導，名為「新年度媒體輪換計畫」（New Annual Media Rotation Program）的備忘錄指出，紐約時報（The New York Times）、全國公共電台（National Public Radio）、國家廣播公司新聞網（NBC News）和政治新聞媒體Politico須在2月14日前搬離原本辦公空間。

取而代之的是紐約郵報（New York Post）、一個美國新聞網（One America News Network）、布萊巴特新聞網（Breitbart News Network）與哈芬登郵報（HuffPost）。

根據這份備忘錄，往後每年都會有1家印刷、網路、電視和廣播媒體輪換遷出五角大廈（Pentagon），「讓同一類型傳媒中，尚未獲得五角大廈記者團常駐成員這項特殊機會的新媒體得以進駐報導」。

國家廣播公司新聞網發言人透過電郵表示，「我們對於無法使用五角大廈的轉播室這項決定感到失望，這個空間我們已經使用了數十年。儘管這對我們蒐集和報導符合國家公共利益新聞的能力構成重大阻礙，但我們會繼續以NBC News一貫正直嚴謹的態度進行報導。」

紐約時報則指出，儘管遭到移出，紐時將致力於「全面且公正」報導美國國防部的相關新聞，其聲明寫道，「這些目的為阻礙訪問的行動顯然不符合公眾利益。」

全國公共電台呼籲美國國防部擴大辦公空間，以確保所有報導五角大廈的媒體都能享有平等使用權，並宣稱這項決定干擾了數以百萬計美國民眾直接獲取五角大廈領導層訊息的權益。

Politico編輯主管庫瑪（Anita Kumar）在寫給員工的備忘錄中表示，「我們唯一的目標是維護自身和其他敬業同行進行嚴謹報導、追蹤新聞發展的能力。」（譯者：王嘉語／核稿：陳彥鈞）