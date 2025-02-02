法國IMCAS世界美容醫學大會歐美推數位看診軟體　王正坤：預防血管栓塞

▲台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，受邀參加2025年IMCAS世界美容醫學大會，帶回最新醫美流行趨勢、醫學美容科技、教育訓練課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年IMCAS世界美容醫學大會於1月30日至2月1日，在法國巴黎召開，全球超過1萬8千名醫師與廠商參加，成為醫學美容界的一大盛事，台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師受邀參加會議，帶回最新醫美流行趨勢、醫學美容科技、教育訓練課程。

王正坤醫師指出，歐美廠商推出數位科技看診軟體結合手機運用，開課訓練埋線拉皮手藝，使用人臉血管模型來培養醫師打針功夫。各種預防副作用的教材、書籍、論文、模型與教學工具，都比去年更加進步，用心保障病人安全。

王正坤醫師表示，在注射玻尿酸等膠原蛋白增生劑時，為了避免血管栓塞，協助醫師辨識臉部危險部位，軟體公司推出手機看診軟體，可以把病人照片顯示於手機螢幕，並且顯示臉部血管走向，把容易發生血管栓塞的危險部位標示成為「紅色驚嘆號」，軟體會提醒醫師不要把玻尿酸注射到這些「紅色驚嘆號」的危險位置，以免血管栓塞與眼睛失明。

王正坤醫師於現場使用自己的臉部影像進入軟體，手機軟體馬上顯現出王正坤醫師的臉部血管走向，也出現危險的「紅色驚嘆號」，並且在危險位置出現英文警示「Beware the Supraorbital and supratrochlear arteries」，意思是「小心眼框上動脈與滑車上動脈，不要把玻尿酸注射進入這些血管」。現場很多精緻的矽膠人臉模型，詳細顯示血管走向，讓醫師練習如何使用針頭注射臉部。

在玻尿酸注射課程，舞台上面同時出現2個畫面，一個是實際演示真人注射位置，另一個是大體老師的注射位置，兩個畫面互相比較，讓醫師知道針尖是注射到哪一個深度，有沒有打錯位置。這些課程、模型與軟體，都增加了注射的安全性，可以訓練醫師的打針手藝，提升打針功夫。

王正坤醫師說，「埋線拉皮課程」也推出實作項目。當場在真人的臉上進行埋線操作，並且同時播放大體老師臉上埋線的畫面。現場擺設一個長桌，上面放著多個矽膠人臉模型，讓醫師們練習把針與線穿入臉部，進行埋線拉皮。經由人臉模型穿線的實作，可以清楚看見，如果把線勾得太緊，或把線打結綁死，會造成皮膚凹凸不平，綁皮膚會出現類似綁粽子的凹陷。例如當場有一個人臉模型的「額頭與眉毛」就因為埋線的線材勾得太緊而呈現凹凸不平的皮膚皺褶。這也讓醫師與患者都了解，埋線很重視技術，不是綁得越緊，結果就會越好。有時候，綁得越緊，反而出現凹凸不平。這種直觀的教學方式，使醫師們能夠實際比較線材是否埋在正確的位置，進一步提升醫師們的技術。歐美講師表示，埋線拉皮技術高度依賴醫師的手藝和技術，因此很多醫師在沒有把握之下，並不願意執行埋線拉皮治療。而患者在選擇醫師時，也需格外謹慎小心，多多查詢正確的醫學原理。

王正坤醫師強調，醫學美容技術日新月異，醫學界必須不斷學習和進步，才能為患者提供最優質的醫療服務。此次IMCAS會議展出先進的醫學美容技術與教材，用以防止醫師在注射玻尿酸時造成血管壓迫、栓塞、潰爛及眼睛失明等風險。這些教材的出現將有助於提升醫師們的操作安全性。

王正坤醫師本身是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學附設醫院授課美容醫學20多年，在台大醫院景福館連續擔任2屆的台灣醫用雷射光電學會理事長，是台灣數千名醫師的老師。藝群醫美集團旗下有1家Dr.藝群保養品公司與17家藝群醫美診所分布在台灣六都直轄市，包含台北、新北市、桃園、台中、台南、高雄。