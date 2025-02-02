　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

法國IMCAS世界美容醫學大會歐美推數位看診軟體　王正坤：預防血管栓塞

▲台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，受邀參加2025年IMCAS世界美容醫學大會，帶回最新醫美流行趨勢、醫學美容科技、教育訓練課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，受邀參加2025年IMCAS世界美容醫學大會，帶回最新醫美流行趨勢、醫學美容科技、教育訓練課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年IMCAS世界美容醫學大會於1月30日至2月1日，在法國巴黎召開，全球超過1萬8千名醫師與廠商參加，成為醫學美容界的一大盛事，台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師受邀參加會議，帶回最新醫美流行趨勢、醫學美容科技、教育訓練課程。

▲台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，受邀參加2025年IMCAS世界美容醫學大會，帶回最新醫美流行趨勢、醫學美容科技、教育訓練課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師指出，歐美廠商推出數位科技看診軟體結合手機運用，開課訓練埋線拉皮手藝，使用人臉血管模型來培養醫師打針功夫。各種預防副作用的教材、書籍、論文、模型與教學工具，都比去年更加進步，用心保障病人安全。

▲台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，受邀參加2025年IMCAS世界美容醫學大會，帶回最新醫美流行趨勢、醫學美容科技、教育訓練課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師表示，在注射玻尿酸等膠原蛋白增生劑時，為了避免血管栓塞，協助醫師辨識臉部危險部位，軟體公司推出手機看診軟體，可以把病人照片顯示於手機螢幕，並且顯示臉部血管走向，把容易發生血管栓塞的危險部位標示成為「紅色驚嘆號」，軟體會提醒醫師不要把玻尿酸注射到這些「紅色驚嘆號」的危險位置，以免血管栓塞與眼睛失明。

▲台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，受邀參加2025年IMCAS世界美容醫學大會，帶回最新醫美流行趨勢、醫學美容科技、教育訓練課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師於現場使用自己的臉部影像進入軟體，手機軟體馬上顯現出王正坤醫師的臉部血管走向，也出現危險的「紅色驚嘆號」，並且在危險位置出現英文警示「Beware the Supraorbital and supratrochlear arteries」，意思是「小心眼框上動脈與滑車上動脈，不要把玻尿酸注射進入這些血管」。現場很多精緻的矽膠人臉模型，詳細顯示血管走向，讓醫師練習如何使用針頭注射臉部。

▲台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，受邀參加2025年IMCAS世界美容醫學大會，帶回最新醫美流行趨勢、醫學美容科技、教育訓練課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在玻尿酸注射課程，舞台上面同時出現2個畫面，一個是實際演示真人注射位置，另一個是大體老師的注射位置，兩個畫面互相比較，讓醫師知道針尖是注射到哪一個深度，有沒有打錯位置。這些課程、模型與軟體，都增加了注射的安全性，可以訓練醫師的打針手藝，提升打針功夫。

▲台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，受邀參加2025年IMCAS世界美容醫學大會，帶回最新醫美流行趨勢、醫學美容科技、教育訓練課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師說，「埋線拉皮課程」也推出實作項目。當場在真人的臉上進行埋線操作，並且同時播放大體老師臉上埋線的畫面。現場擺設一個長桌，上面放著多個矽膠人臉模型，讓醫師們練習把針與線穿入臉部，進行埋線拉皮。經由人臉模型穿線的實作，可以清楚看見，如果把線勾得太緊，或把線打結綁死，會造成皮膚凹凸不平，綁皮膚會出現類似綁粽子的凹陷。例如當場有一個人臉模型的「額頭與眉毛」就因為埋線的線材勾得太緊而呈現凹凸不平的皮膚皺褶。這也讓醫師與患者都了解，埋線很重視技術，不是綁得越緊，結果就會越好。有時候，綁得越緊，反而出現凹凸不平。這種直觀的教學方式，使醫師們能夠實際比較線材是否埋在正確的位置，進一步提升醫師們的技術。歐美講師表示，埋線拉皮技術高度依賴醫師的手藝和技術，因此很多醫師在沒有把握之下，並不願意執行埋線拉皮治療。而患者在選擇醫師時，也需格外謹慎小心，多多查詢正確的醫學原理。

▲台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，受邀參加2025年IMCAS世界美容醫學大會，帶回最新醫美流行趨勢、醫學美容科技、教育訓練課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師強調，醫學美容技術日新月異，醫學界必須不斷學習和進步，才能為患者提供最優質的醫療服務。此次IMCAS會議展出先進的醫學美容技術與教材，用以防止醫師在注射玻尿酸時造成血管壓迫、栓塞、潰爛及眼睛失明等風險。這些教材的出現將有助於提升醫師們的操作安全性。

▲台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，受邀參加2025年IMCAS世界美容醫學大會，帶回最新醫美流行趨勢、醫學美容科技、教育訓練課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師本身是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學附設醫院授課美容醫學20多年，在台大醫院景福館連續擔任2屆的台灣醫用雷射光電學會理事長，是台灣數千名醫師的老師。藝群醫美集團旗下有1家Dr.藝群保養品公司與17家藝群醫美診所分布在台灣六都直轄市，包含台北、新北市、桃園、台中、台南、高雄。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
第3次飛日本過年！　他今年失望「對台人友善程度降了」
陸屁孩鞭炮炸翻「整排豪車」至少賠2600萬　爸爸慘賣房
殺人時序曝！狠心工頭推小工下樓　見還有氣息補5刀
恐怖命案！29歲男被父母弟「挖喉窒息亡」　判決出爐
上節目被曾國城拍臉！　陳晨威回應了：真的沒有什麼
報復川普！加拿大宣布：對1550億美元美國商品加徵25%關稅
一階段達標！民團明起送出連署書　至少26藍委面臨罷免

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

孕婦落紅破水及陣痛　南警急開道速到院助就醫生產母子平安

及早防範　中市農業局呼籲2／3起啟動區域整合防治荔枝椿象

法國IMCAS世界美容醫學大會歐美推數位看診軟體　王正坤：預防血管栓塞

妻女均過世...屏東95歲翁騎機車買菜迷路　內埔警伸援手

快訊／台南安南區民宅火警　2樓冒出火煙

金門初四晚間停電「804戶受影響」！台電：喜鵲築巢導致

土城中華陸橋功成身退　新北持續推動人行陸橋減量

蛇年迎新走春！新北推薦3處賞櫻景點　感受粉色春日浪漫

大年初四迎財神　侯友宜赴八里、林口參拜發福袋

林本源園邸古蹟賀歲慶元宵　易經流年、版畫捏麵手作樂新春

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

臨時工失蹤5天「遭棄屍山區」！女兒見屍崩潰　相驗哭到癱軟需攙扶

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

跟水族館潛水員玩猜拳　輸了跳 #晚安大小姐 XD #澎湖

【我不想吃藥】黃金獵犬倒車式逃走 退到牆角只能惆悵認命

【我的滷味～400塊TAT】慘成在地美食...他捨不得浪費開吃嚇壞朋友XD

孕婦落紅破水及陣痛　南警急開道速到院助就醫生產母子平安

及早防範　中市農業局呼籲2／3起啟動區域整合防治荔枝椿象

法國IMCAS世界美容醫學大會歐美推數位看診軟體　王正坤：預防血管栓塞

妻女均過世...屏東95歲翁騎機車買菜迷路　內埔警伸援手

快訊／台南安南區民宅火警　2樓冒出火煙

金門初四晚間停電「804戶受影響」！台電：喜鵲築巢導致

土城中華陸橋功成身退　新北持續推動人行陸橋減量

蛇年迎新走春！新北推薦3處賞櫻景點　感受粉色春日浪漫

大年初四迎財神　侯友宜赴八里、林口參拜發福袋

林本源園邸古蹟賀歲慶元宵　易經流年、版畫捏麵手作樂新春

過年休完9天「下周地獄連上6天班」　他卻無法請假：真的很不爽

陌生人突然上門「帶行李要住進來」　女驚嚇發現住家被PO網出租

換隊前已先穿「猿」衣？呂詠臻笑回：平常訓練穿的

第3次飛日本過年！他今年失望「對台人友善程度降了」竟爆共鳴

任天堂日本eShop禁海外信用卡　官方曝原因：防止不正當使用

初四高雄街頭驚見「磚頭雨」！男從樓頂亂丟　雲梯車出動救援

全日空螺旋槳機降落福島　不慎「擦撞空橋」！札幌航班立刻停飛

強烈冷氣團直衝「開工日超濕冷」　連凍3天最低探8度

南港北雲餐廳疑食物中毒「就醫翻倍增至30人」　初二用餐占最多

台灣12強奪冠！古久保健二感受衝擊　驚訝韓國打者怎麼變小隻

2歲兒趁爸睡覺拿手機打傳說　爸見排位數據全0：會被檢舉吧

地方熱門新聞

左營高鐵站「抓違停」！5處科技執法設置點曝

金門初四晚間停電　台電：喜鵲築巢導致

快訊／台南安南民宅火警2樓冒出火煙

大林慈升格濟嘉義地區唯一準醫學中心　

油車坑集水區治理兼顧生態使九九峰生意盎然

大甲鎮瀾宮國運籤抽中「中下籤」

快訊／台南關廟區養雞場空雞舍傳火警幸無傷亡

臺灣港群營收與貨量雙締佳績

空勤直升機今早救回2男女山友

科工館「印象派光影展」　一秒跌入莫內睡蓮池

法國IMCAS世界美容醫學大會歐美推數位看診軟體預防血管栓塞

嘉義鹿草元宵活動「放火馬」登場　

春節9天連假放不夠！延長休假超chill行程　

高雄往返旗津有新船搭！

更多熱門

相關新聞

一波又一波！醫曝新款音波、電波、雷神微針差異

一波又一波！醫曝新款音波、電波、雷神微針差異

過年前不少人愛美會到醫美診所進場保養，就是希望過年期間能夠美美的！但怕動刀來不及恢復，也有人選擇「電波」，不過不說你可能不知道，現在醫美診所的相關電波、音波療程可是越來越先進，光是年初就有不少新款機器進到台灣，讓愛美女性搞得霧煞煞。

高雄老夜市「人潮景象復活」！網驚：外國人超多

高雄老夜市「人潮景象復活」！網驚：外國人超多

冬季「5款乳霜」推薦　一抹就有感

冬季「5款乳霜」推薦　一抹就有感

鳳凰電波非原廠認證診所8成有假

鳳凰電波非原廠認證診所8成有假

休學男大生盜版任天堂遊戲　賣記憶卡撈60萬

休學男大生盜版任天堂遊戲　賣記憶卡撈60萬

關鍵字：

美容醫學歐美數位看診軟體王正坤血管栓塞

讀者迴響

熱門新聞

國道塞車「速限100該提高？」　1種車被罵爆

牛排決定曝狠愛演拆夥內幕　妻子「點名1成員」

「塞車第一台車在幹嘛」5萬人有感狂讚

吳靜怡遭警跟蹤　信義分局長自請處分

AV女神小宵虎南宣布引退！隱忍半年首發聲「離開原因」

小孩狂踢椅背　網曝反制神招　

過年出遊塞車　他宜蘭北上靠一招超順暢

蔡其昌夫妻走春照破2萬讚！　老婆氣質美擄獲網友

初五迎財神！拜拜時間、流程一次看

塞車憋7小時！「爸尿不出、媽血尿發炎」送急診　醫曝恐怖後果

韓偶像出櫃3年「公開帥女友熱吻照」

死傷慘重！北韓部隊從俄烏戰場前線「消失」

費城小飛機墜毀　美4天摔4機已73死

綠營：13選區第一階段罷免連署達標！

河南女過年帶男友回家　發現他撞臉媽媽

更多

最夯影音

更多

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面