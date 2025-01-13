侵權上億！休學男大生盜版任天堂懷舊遊戲　上蝦皮賣爽撈60萬

記者許宥孺／高雄報導

近來懷舊遊戲興起，嘉義一名陳姓休學男大生在家沒事做，上網下載開源模擬器和盜版任天堂遊戲檔案，整理後放於記憶卡內，以每張1100到4200元不等價格在蝦皮購物販賣。警方查獲後，發現陳男每天只要在家複製、整理買家要的遊戲檔案，16個月以來就爽撈60萬元。任天堂公司初估侵權市值逾1億元，警方已將陳男移送偵辦。

▲休學男大生破解任天堂遊戲，每天只要在家複製遊戲檔案賣給賣家，就能賺進生活費。（圖／記者許宥孺翻攝）



刑事警察局智慧財產權偵查大隊發現，懷舊風潮席捲全台，市場上湧現大量盜版懷舊遊戲商品，不僅混淆消費者視聽，破壞交易秩序，更侵害遊戲廠商的合法權益。

▲▼男大生將盜版檔案整理成資料夾販賣，買家可以在遊戲主機或電腦上玩。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方去年2月在蝦皮購物上發現，有不肖業者在網路上以低價刊登販售仿冒的任天堂遊戲軟體，包括紅白機、SWITCH都有，買家只要購買記憶卡，就可以在遊戲掌上型主機或電腦上玩遊戲。

警方認為業者涉嫌違反商標法及著作權法罪嫌，經調閱相關資料，得知陳姓嫌犯住居處所，因此向嘉義地方法院聲請搜索票獲准，並於去年8月執行搜索。警方入屋抓人時，陳姓嫌犯正在電腦前複製檔案，當場人贓俱獲。

警方調查，陳姓嫌犯今年21歲，休學在家閒著沒事做，自己看影片學下載盜版遊戲，2023年4月起，他從國外網站下載Batocera開源模擬器軟體及盜版遊戲檔案，再依買家所需遊戲軟體，將記憶卡放入多個資料夾檔案，每天只要複製、整理資料夾，就可以輕鬆撈錢。

▲警方入屋搜索時，陳嫌還在Copy盜版遊戲。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方去年8月收網，陳嫌自稱，販售16個月以來，淨賺60萬元，128G賣850元、256G賣1100元、512G賣2100元、1TB賣4200元，記憶體大的，最多能放入十幾款遊戲。

警方表示，經過任天堂公司辨識，侵權遊戲檔案超過1萬個，侵權市值逾1億元。全案依違反著作權法及商標法罪嫌，將陳嫌移送嘉義地方檢察署偵辦。