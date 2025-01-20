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美國鳳凰電波保養眼周正夯！醫：非原廠認證診所8成有假

▲美國鳳凰電波蔚為流行，也引發山寨假貨，醫師提醒：非原廠認證診所8成有假！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

眼睛是靈魂之窗，也是臉部美感的關鍵所在，一旦出現鬆弛和細紋，便會影響整體視覺年齡。為了找回青春神采，越來越多人注重眼周保養，免動刀就能輕鬆拉提、緊緻有感的美國鳳凰電波，因而成為最受歡迎的醫美療程之一。

▲▼鳳凰電波,鳳凰眼周電波, 上下眼皮緊緻療程,初樂極致美學診所,鄭雅瑜醫師。（圖／記者姜國輝攝）

▲為了找回青春神采，鳳凰電波保養眼周正夯。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

初樂極緻美學診所院長鄭雅瑜醫師表示，以目前來說市面上的眼周緊實療程，大多用於施打眼眶骨外療程，而美國原廠正宗鳳凰電波碧眼探頭是少數經FDA認證，可治療面部及眼眶骨內、上下眼皮，獨家專利技術以3D全層加熱每吋肌膚所需的客製化能量，幫助膠原蛋白有力收縮，進而後續產生膠原蛋白增生，讓泡泡眼變緊實、下垂的眼尾上提，不只立即性佳，並且在2-6個月時達到最佳效果，作用可持續一年或更久。

▲▼鳳凰電波,鳳凰眼周電波, 上下眼皮緊緻療程,初樂極致美學診所,鄭雅瑜醫師。（圖／記者姜國輝攝）

▲初樂極緻美學診所院長鄭雅瑜醫師。

隨著醫美進步，市面上儀器品牌眾多，但美國鳳凰電波技術含量與功效卻大不同，始終扮演領頭羊角色。

▲▼鳳凰電波,鳳凰眼周電波, 上下眼皮緊緻療程,初樂極致美學診所,鄭雅瑜醫師。（圖／記者姜國輝攝）

▲美國鳳凰電波碧眼探頭經FDA認可，可直接作用於上下眼皮。

鄭雅瑜醫師進一步指出，美國原廠鳳凰電波透過AI高科技，擁有70項獨家專利技術，更累積超過70多篇臨床文獻實證，支持其有效及安全性。韓國電波設備雖然標榜與鳳凰電波功能一樣，但其實鳳凰電波最難仿造的專利技術、獨特材質才是有效、持久的關鍵，包括以航太科技特製的探頭薄膜，可以耐高溫、抗性非常高；而韓國電波卻沒有類似技術，探頭是選用PET寶特瓶材質，在能量與溫度的傳輸上，勢必會影響效果，不只維持度難以有效持久，更無法刺激真正的膠原蛋白，僅有假性緊緻的結果則是持續老化，難達到求美者的期待。

▲▼鳳凰電波,鳳凰眼周電波, 上下眼皮緊緻療程,初樂極致美學診所,鄭雅瑜醫師。（圖／記者姜國輝攝）

▲原廠會提供認證診所，合法原廠正貨機器探頭、機器原理操作訓練、機器保養保固。

美國鳳凰電波蔚為流行，也引來山寨假貨！不肖業者以低價誘客，卻使用來路不明的水貨、仿冒儀器，或非法破解二手探頭，輕則無法達到預期效果，重則造成傷害。「鳳凰電波非原廠認證診所8成有假！」鄭雅瑜醫師強調，原廠正貨的機器探頭只會與原廠認證診所合作，如果不是原廠認證，不僅探頭、機器來源不明，醫師也沒經過操作訓練，機器更缺少專業的保養保固，都會讓品質有疑慮。

▲▼鳳凰電波,鳳凰眼周電波, 上下眼皮緊緻療程,初樂極致美學診所,鄭雅瑜醫師。（圖／記者姜國輝攝）

▲原廠正貨探頭貼有「台灣」字樣的防偽雷射標籤。

「肉眼都難以辦真假，但價錢便宜，一定有貓膩！」鄭雅瑜醫師提醒，「平行輸入、廠商租賃、水貨」都是常見假貨包裝話術，切勿聽信！建議民眾療程前，務必先上官網搜尋「原廠認證診所」。探頭也需親自使用官方Line QR code掃碼驗證，確認是全新未拆封才安心，因為已有不肖商人製做假QR code連結至假網站，如果掃碼沒有跳出官方Line可得小心。

▲▼鳳凰電波,鳳凰眼周電波, 上下眼皮緊緻療程,初樂極致美學診所,鄭雅瑜醫師。（圖／記者姜國輝攝）

▲現場拆封全新探頭包裝，使用官方Line相機掃碼辨真偽。

只有原廠認證診所，才是真鳳凰！選擇療程前一定要睜大眼睛，另外也得注意電波能量，不是打越強、越痛越有效，慎選專業醫師團隊，術前全方位諮詢、充分溝通，才能確保達到理想效果。

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