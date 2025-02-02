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空難爆炸不敢搭！韓國人「寧願多花3倍價」買機票　廉航搭乘數雪崩

▲▼釜山航空客機起火。（圖／路透）

▲釜山航空客機起火燃燒，疑似是行動電源惹禍。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

最近全球接連發生飛安事故，飛航安全亮起警報！其中，在南韓就接連發生飛安事故，包括去年12月29日濟州航空波音客機在務安國際機場降落時疑因鳥擊導致起落架失靈，最後失控衝出跑道撞上水泥牆爆炸，以及先前釜山航空客機在金海機場起火燃燒。對此，南韓民眾已經對廉航產生恐懼，不敢搭乘。

根據韓媒《中央日報》，29歲的上班族金某計畫今年2月帶著女友前往濟州島旅遊，原先他們已經購買某廉價航空單程3萬3000韓元（約新台幣746元）的特價機票，然而自從廉航釜山航空的客機疑似因旅客行動電源起火而導致在金海機場燃燒後，在女友再三勸阻下，他才改買韓亞航空單程10萬韓元（約新台幣2261元）的機票。

金某無奈感嘆道，「女友感覺心裡有疙瘩，所以我才會決定寧可花上高出3倍的價錢，也要購買韓亞航空的機票！自從在濟州航空發生空難以後，我原本想說是否該購買其他航空公司的機票，但釜山航空也跟著出事後，我在想是否該取消旅遊計畫。」

至於準備前往香港度假的26歲崔姓大學生則表示，「跟著我一起去香港旅行的朋友已經開始對國內（南韓）的航空公司產生恐懼，所以這次我們決定，寧可購買在香港連聽都沒聽過的廉航機票。即便該間香港廉航沒有獲得其他旅客好評，且行李托運還需要額外付錢，必須多付10萬韓元，但最近國內廉航一直出包，不太想搭了。」

▼濟州航空迫降務安機場時衝出跑道，撞上尾端的混凝土牆後爆炸。（圖／路透）

▲▼濟州航空迫降務安機場時衝出跑道，撞上尾端的混凝土牆後爆炸。（圖／路透）▲▼務安機場開放家屬前往空難現場悼念，有人抱著遺照痛哭失聲，也有人帶著孩子送上簡單供品悼念。（圖／達志影像）

▲務安機場開放家屬前往空難現場悼念，有人抱著遺照痛哭失聲，也有人帶著孩子送上簡單供品悼念。（圖／達志影像）

其實，南韓民眾對於廉航的恐懼，已經反映在搭乘數據上！根據南韓國土交通部1月30日公布的統計數據，濟州航空、真航空、德威航空、易斯達航空、釜山航空、首爾航空等南韓國內6大主要廉航的搭乘旅客人次，在務安機場空難所發生的去年12月23至29日該周維持在135萬6520人，然而到了今年1月初卻跌到只剩下115萬900人，跌幅達到9.06%。

仁荷工業專門大學航空經營學系教授李輝映（音譯）表示，「在航空業整頓維修以及旅客安全等問題上，應該以比現在更嚴格的標準去審視。一旦釜山航空客機燃燒事故，確定是行動電源所引起的，則應該考慮將行動電源納入行李托運物品管制名單內。」

李輝映預測，「1997年大韓航空在關島墜機後，航空需求在半年內不斷減少。因此這次預估至少也要半年時間，才能消弭旅客們的不安。」

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