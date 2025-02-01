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日本最危險動物園！「違法開20年」虐待動物　札幌下令強制拆除

▲▼日本最危險動物園！違法開設20年　虐待動物卻無法可管。（圖／ノースサファリサッポロ）

▲札幌市政府下令強制拆除，未來動物轉移將成問題。（圖／ノースサファリサッポロ，下同）

記者王佩翊／編譯

日本北海道札幌市一間動物園未經政府許可就興建並開業，違反《都市計畫法》，違法經營長達20年，甚至涉嫌虐待動物，被稱為「日本最危險的動物園」。如今札幌市政府終於對其下達拆除命令，該命令涵蓋園內所有建築，等同於強制關園。

根據《讀賣新聞》報導，札幌市政府表示，這是全日本首個針對動物園的拆除命令。「札幌北部野生動物園」（ノースサファリサッポロ）位於札幌市中心西南方約20公里的山區，自2005年7月開業以來，園區內飼養並展示獅子、老虎與亞洲黑熊等約150種動物，同時設有讓遊客能近距離與動物互動的「住宿設施」。

不僅如此，園內還提供讓遊客進入籠子內餵食老虎等活動，吸引不少關注，但也因此被稱為「日本最危險的動物園」。然而札幌北部野生動物園所在土地屬於「市街化調整區域」，在興建設施前需事先獲得許可。

札幌市政府在開園前的2004年10月即發現札幌北部野生動物園沒有獲得批准就開始興建動物園，因此要求背後的管理公司「成功觀光」（サクセス観光）依法申請許可。

▲▼日本最危險動物園！違法開設20年　虐待動物卻無法可管。（圖／ノースサファリサッポロ）

▲▼日本最危險動物園！違法開設20年　虐待動物卻無法可管。（圖／ノースサファリサッポロ）

成功觀光卻不甩政府的要求，依舊沒有按規辦理，反而仍持續擴建，園內建築就這樣增加到約150棟。市府多次透過口頭與書面要求改善，但該公司僅表示「會改進」，卻未採取任何實際行動。

札幌市政府認為，如果要申請開發的營建許可，該公司必須根據規定提交計畫書與施工圖，但是成功觀光疑似是不想花錢，所以從一開始就打算擺爛蒙混，態度不誠實。

札幌北部野生動物園甚至還在2024年11月推出「與海豹同住」等活動，引發撻伐，許多網友質疑此舉會對海豹造成過度壓力，且構成動物虐待。札幌市政府在短時間內收到超過500起投訴，還有民眾發起線上連署，要求環境省與札幌市政府介入調查，讓札幌北部野生動物園停止營業。

最令人震驚的是，札幌北部野生動物園在開業初期，甚至未依法登記經營動物園必須持有的「第1種動物處理業者」執照。札幌市政府在2006年5月正式受理該公司的登記申請，並持續更新其營業許可。

▲▼日本最危險動物園！違法開設20年　虐待動物卻無法可管。（圖／ノースサファリサッポロ）

▲▼日本最危險動物園！違法開設20年　虐待動物卻無法可管。（圖／ノースサファリサッポロ）

儘管札幌北部野生動物園每次在園內增設餐飲或住宿設施後，都會依照《食品衛生法》與《旅館業法》申請，但札幌市政府仍然強調，就算動物園獲得合法營業許可，仍需遵守《都市計畫法》。

根據《都市計畫法》，若建築物違反規範，地方政府可依法命令拆除，若當事方不服命令，則可提起行政訴訟。但一旦命令生效，若仍拒不執行，最高可處1年以下有期徒刑或50萬日幣（約新台幣10萬元）以下罰款。

只是動物園一旦關閉，園內動物的去向成為另一大問題。過去，日本曾發生因無法安置動物而導致悲劇的案例。例如，2012年秋田縣鹿角市一座熊牧場因發生飼養員死亡事故而關閉，導致2頭等待轉移的熊隻因營養不良死亡。此外，2018年千葉縣銚子市一座水族館因經營困難而倒閉，留下的海豚與企鵝雖由前員工繼續照顧，但其中一隻海豚仍在2020年病逝。

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