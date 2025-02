費城「小飛機墜毀」民宅、車輛陷火海　美國4天摔4架飛機已73死

▲美國4天內墜毀4架飛機,造成至少73死。(圖/達志影像/美聯社)

記者趙蔡州/綜合報導

美國1月31日晚間發生一起空難事故,一架雙引擎小型醫療救護機在費城墜毀,造成機上4名機組員及2名乘客死亡。包含這次空難,美國4天內已經墜毀4架飛機,分別是美軍一架F-35、一架黑鷹直升機、美航CRJ-700客機及本次事件的小型救護機,總共造成73人死亡。

美國聯邦航空總署(FAA)表示,一架Learjet 55型小型醫療救護專機1日31日晚間6點多在自費城東北部機場起飛,原定飛往密蘇里州春田市布蘭森國家機場(Springfield-Branson National Airport),不料起飛不到1分鐘就在附近的住宅區墜毀,現場瞬間噴出一顆巨大火球。

NEW: Dashcam video shows the plane crash in Philadelphia.



At least 6 dead, multiple victims on the ground pic.twitter.com/PuPE6pgB8G