費城「小飛機墜毀」民宅、車輛陷火海　美國4天摔4架飛機已73死

▲美國4天內墜毀4架飛機，造成至少73死。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國1月31日晚間發生一起空難事故，一架雙引擎小型醫療救護機在費城墜毀，造成機上4名機組員及2名乘客死亡。包含這次空難，美國4天內已經墜毀4架飛機，分別是美軍一架F-35、一架黑鷹直升機、美航CRJ-700客機及本次事件的小型救護機，總共造成73人死亡。

美國聯邦航空總署（FAA）表示，一架Learjet 55型小型醫療救護專機1日31日晚間6點多在自費城東北部機場起飛，原定飛往密蘇里州春田市布蘭森國家機場（Springfield-Branson National Airport），不料起飛不到1分鐘就在附近的住宅區墜毀，現場瞬間噴出一顆巨大火球。

Avioneta Learjet 55 siniestrada en Filadelfia era una Ambulancia Aérea con Registro en México

autoridades de EUA indican que iban 4 miembros de tripulación y dos pasajeros: un menor y su acompañante. Se estrelló en una zona residencial cercana al Centro Comercial Roosevelt. pic.twitter.com/oVOjqKelYK — Dime qué pasó aqui (@DimeQuePasoAqui) February 1, 2025

NEW: Dashcam video shows the plane crash in Philadelphia.



At least 6 dead, multiple victims on the ground pic.twitter.com/PuPE6pgB8G — BNO News Live (@BNODesk) February 1, 2025

BREAKING: Plane crash near Roosevelt Mall in Philadelphia, Pennsylvania. Several homes are on fire, MASSIVE emergency response in-progress. pic.twitter.com/wl6rVCbX5m — Hexdline (@HexdlineNews) January 31, 2025

費城一名高級消防官員說明，飛機墜機時噴出的燃料波及附近房屋，導致許多房屋很快就被大火吞噬，共有6棟房屋及6輛汽車起火，所幸火勢被快速控制，附近的羅斯福購物中心（Roosevelt Mall）也迅速完成疏散。

▲ 小飛機墜毀爆炸，殘骸噴飛導致火勢蔓延。（圖／翻攝自X）

經營失事飛機的Jet Rescue Air Ambulance公司證實，這架Learjet 55當時載有4名機組員及2名乘客，包含一名患病的年幼女童及女童母親，詳細墜毀原因仍待FAA及美國國家運輸安全委員會（NTSB）調查釐清。

墨西哥外交部1日表示，Jet Rescue Air Ambulance向墨西哥駐費城領事館證實，機上6人全都是墨西哥公民，「領事館人員正在與罹難者親屬保持聯繫，將提供一切必要的支持和協助」。

事實上，包含這次空難，美國4天內已經墜毀4架飛機，分別是1月28日一架F-35阿拉斯加訓練時墜毀，飛行員及時彈射逃生，1月29日美軍黑鷹直升機與美航CRJ-700客機在華盛頓特區雷根國家機場附近相撞，以及這次的小型醫療救護專機在費城墜毀，上述事故總共造成73人死亡。