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搶購輝達新顯卡！中國排隊人潮在秋葉原「失控爆衝」　曝轉售價驚人

▲▼大批來自中國的代購買家在日本東京秋葉原排隊等候購買輝達新系列顯示卡。（圖／翻攝自X）

▲大批來自中國的代購買家在日本東京秋葉原排隊等候購買輝達新系列顯示卡。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

隨著全球人工智慧（AI）的研發與應用在競爭上逐漸白熱化，美國先前已針對中國祭出半導體出口管制措施，就連電腦顯示卡也在管制範圍內。在此之際，日本東京都秋葉原一間電腦零件販售商宣布限定販售輝達的新顯示卡，並針對前100人發放抽籤券，豈料卻吸引大批中國人參與，爬上幼稚園柵欄、踩壞招牌。

根據日媒《J-CAST News》、《日本新聞網》，位於日本東京都千代田區秋葉原的電腦零件販售商「電腦工房秋葉原零件館」宣布，將預定1月30日晚間起限定販售超人氣的輝達（NVIDIA）顯示卡GeForce RTX 5090，向排隊的前100人發放抽籤券，限定販售10組商品，豈料才不到下午3時，便聚集大量排隊等候的顧客，場面陷入混亂。

造訪現場排隊等候的日籍顧客立山登透過社群平台X實況轉播現況，拍攝店門口前排隊等候的顧客，直言人群聚集、擁擠的程度就連車輛都無法通行，時間還不到下午3點就已經開始聚集大批人潮，過了下午3點以後更是有大批群眾擠向店門口，場面相當混亂。

等到下午4時，店家開放限定販售輝達另外一張顯示卡「GeForce RTX 5080」，準備向顧客發放抽籤券。然而，不知道是不是店家無法控制突如其來的混亂場面，因此突然公告將改以在網站上抽籤，至於秋葉原其他店家也在隔天（1月31日）取消在店裡販售。

立山登接受採訪時透露，在那一長串缺乏秩序的排隊人龍中，到處都可以清楚聽到中文，顯示許多中國人在這裡排隊等候購買輝達新出的顯示卡，這群人不斷拿出手機講電話，似乎正在與電話另一端指示購買的人交談。

店家向《日本新聞網》指出，由於輝達顯示卡是限定販售的商品，因此最高單價一度達到50萬日圓以上（約新台幣10萬6200元），不過現場還是在下午3點以前擠滿大批人潮，至少400人以上聚集，儘管店家緊急派出25名員工管控秩序，但場面仍然亂到一度無法收拾，因為高達8成的排隊顧客都是外國人，語言根本不通。

從立山登等現場網友所拍攝的照片可以看到，這群中國人為了能夠搶到輝達顯示卡的購買抽籤券，可以說是無所不用其極，甚至攀爬上區立昌平幼稚園的柵欄，還踩壞圍欄上的招牌，幸好當天並沒有學童或是教職員受傷，而店家也發表聲明向幼稚園致歉。

報導分析，這群排隊人潮大多是來自中國的代購買家，他們趁春節期間前往日本，儘管輝達GeForce RTX系列顯示卡在中國也有販售，但受到美國半導體出口管制政策影響，在中國只能購買AI功能受限的閹割版，因此即便在日本以50萬日圓販售，在中國的富裕階層仍願意以高達4、5倍的價格收購完整版，因此才能吸引代購買家願意現場排隊守候。

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