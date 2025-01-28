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過年吃元寶！　陳乃瑜、于北辰包餃子互別苗頭

▲▼陳乃瑜、于北辰過年包餃子。（圖／新北市議員陳乃瑜提供）

▲新北市議員陳乃瑜、桃園市議員于北辰過年包餃子。（圖／新北市議員陳乃瑜提供）

記者郭運興／台北報導

新北市議員陳乃瑜與桃園市議員于北辰相約過年PK包水餃！陳乃瑜的外公外婆過去經營山東餃子館，所以她對自己包水餃的技巧很有自信，不只特別準備了兩種水餃餡，還炫技花式餃子包法，包出一朵玫瑰花餃。而于北辰則表示，自己父母籍貫山東，每年過年家人都聚在一起包水餃，除了分享于家包水餃習俗，于北辰也回憶起在軍中服役時，曾透過包餃子化解弟兄之間矛盾。對陳乃瑜和于北辰來說，餃子都是年節必備的元寶！

陳乃瑜準備了兩種餡，分別是花素韭菜和玉米高麗菜豬肉餡，玉米餡裡的玉米，代表黃金萬兩，招財進寶，另外除了高麗菜之外，還加了一些紫高麗菜，代表紫氣東來，祥瑞滿門，煮好的水餃透過金黃色和紫色，十分喜氣，再加上甜甜的口味，小朋友們都非常愛吃，也推薦給家中有小孩的家庭。

陳乃瑜表示，水餃是家的味道，每年過年家人聚在一起包餃子，陳乃瑜笑說有一次因為太貪心，包太多餡料，被外婆罵。

于北辰也分享于家包水餃的習俗，以前和家人一起包餃子，會將紅棗、紅糖、洗乾淨的一毛錢，包入水餃中，變成驚喜盲盒，吃到紅棗水餃，寓意早生貴子，吃到紅糖水餃，等於吃到甜頭，吃到錢幣，未來一年財運滾滾來。

于北辰認為，包餃子最重要的是過程，大家一起邊包餃子邊聊天，他也回憶起在軍中服役時，把弟兄召集起來一起包餃子，透過包餃子聊天的過程，無形之中化解弟兄之間彼此產生的矛盾。

最後，新北市議員陳乃瑜與桃園市議員于北辰也祝福，大家未來新的一年「蛇馬龍來、蛇麼都好」。

▼新北市議員陳乃瑜、桃園市議員于北辰過年包餃子。（圖／新北市議員陳乃瑜提供）

▲▼陳乃瑜、于北辰過年包餃子。（圖／新北市議員陳乃瑜提供）

▲▼陳乃瑜、于北辰過年包餃子。（圖／新北市議員陳乃瑜提供）

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