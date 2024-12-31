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73屆世界小姐「中國第一美」出爐　山東甜姐兒打敗107名佳麗封后

▲第73屆世界小姐中國區代表由山東姑娘甘容菲拿下。（圖／翻攝微博）

▲第73屆世界小姐中國區代表由山東姑娘甘容菲拿下。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

第73屆世界小姐中國區總決賽21日至28日在雲南大理舉行，共計108名來自大陸各地的佳麗進行角逐，最終，來自山東淄博的甘容菲封后，將代表中國進入第73屆世界小姐全球總冠軍的決選賽事中。據了解，甘容菲在14日的北京賽區中雖僅排名第二，仍成功拿下決賽入場券，在各環節中發揮優異表現脫穎而出。

▲第73屆世界小姐中國區代表由山東姑娘甘容菲拿下。（圖／翻攝微博）

《魯中晨報》報導，世界小姐（Missworld）大賽始於1951年，是全球舉辦時間最早的頂級選美大賽，也是全球規模最大、影響最盛的超級選美賽事，以「促進世界和平和文化交流、樹立傑出女性榜樣和幫助飢餓殘疾兒童」為宗旨，選拔才貌雙全、充滿愛心、積極向上的優秀女性代表。

▲第73屆世界小姐中國區代表由山東姑娘甘容菲拿下。（圖／翻攝微博）

本屆中國區總決賽在雲南大理三塔、喜洲古鎮、蝴蝶泉、大理西湖等知名景點依序進行，選手們按風、花、雪、月四個組別，分別在才藝、影視、體能、新媒體直播等單項挑戰賽事中分出高下，在28日的頒獎典禮晚會上，甘容菲被評審認為擁有獨特氣質、出色才藝和深厚內在修養，最終摘下桂冠。

▲第73屆世界小姐中國區代表由山東姑娘甘容菲拿下。（圖／翻攝微博）

甘容菲現為中國地質大學（北京）理工科在讀碩士研究生，她直言，是在意外的機會下與選美有了交集。就在2020年，甘容菲還在大學求學期間，母親覺得她的形體姿態需要調整，遂帶她參加一堂形體班的課程，學習走秀等模特兒專業技巧，也使她更有自信的展現自我。

▲第73屆世界小姐中國區代表由山東姑娘甘容菲拿下。（圖／翻攝微博）

甘容菲透露，奪冠後將迎來更忙碌的生活，「會平衡好學業與選美活動，多認識新朋友，從別人身上學到更多東西，趁著年輕嘗試更多的可能，活出自己的精彩人生。」
 

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