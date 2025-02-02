北韓單親媽被迫下海賣淫！暗黑「劇毒人生」　只為養活2歲兒

▲北韓部分年輕女性因為無法在市場生存，只能下海賣淫。（圖／朝鮮中央電視台）

記者王佩翊／編譯

北韓當局自新冠疫情後持續加強對市場活動的控管，導致許多原本依賴市場經營維生的民眾生活陷入困境，無法繼續維持生計。由於生存壓力日益增大，從事性交易的女性人數也顯著上升，有些單親媽媽為了養活小孩只能走上歧途，甚至因此染上毒癮。

根據《每日北韓》報導，咸鏡北道的清津和金策兩地擁有北韓國內最大的市場，但是當地的賣淫女子人數卻持續飆升。內部消息人士透露，北韓當局將市場的營業時間限制為每日僅3小時，且禁止販賣穀物、海鮮及電子產品，同時只允許45歲以上女性進入市場進行交易。

這項規定也導致年輕女性只能轉向街頭擺攤，然而流動攤販卻也頻繁遭取締，年輕女性不但收入微薄，還需要隨時警惕執法人員的臨檢，對於養育幼兒的年輕媽媽們而言十分艱難。

清津市2024年11月中旬就有一名30多歲女子因涉嫌賣淫遭清津市安全部拘留。單親的她育有一名2歲兒子，5年前開了一間餅店，但是由於市場管制越來越嚴格，難以繼續經營，迫於生計，無奈之下選擇改擺起路邊攤。但是因為帶著兒子難做生意，最終只能下海賣淫。

此外，為了克服賣淫的心理障礙，許多年輕女性因此開始沉迷毒品，尤其是冰毒，類似情況越來越普遍。而長期賣淫也提高她們罹患性病的風險，讓她們深陷「劇毒般的人生」。

消息人士指出，北韓女性如果無法賺錢，整個家庭就會難以生存，因此她們只能尋求各種可以養家的方法，而不用投入初期成本的賣淫，也輕易成為這些人在大海中的浮木。

儘管如此，北韓當局仍舊將賣淫視為「非社會主義行為」，並加強取締。金策市安全部光是在2024年12月就逮捕了10名賣淫的年輕女性。然而，僅靠逮捕並不能解決問題，反而使得在街頭從事性交易的女性數量有增無減。