美國川普政府硬起來！成功逮捕「韓男」戀童癖　誓言驅逐非法移民

▲美國白宮公布遭到逮捕的南韓非法移民罪犯，其因持有未成年性影像而獲判有罪。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普今年1月20日宣誓就職後，美國當局展開「史上最大規模」非法移民驅逐計畫，數百人被軍用飛機在離驅逐出境，川普也曾表示希望驅逐數百萬名非法移民。在此之際，美國白宮在社群平台X上公開遭驅逐的非法移民身分，其中包括來自南韓的戀童癖男性。

根據韓媒《News1》、《朝鮮日報》，美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）於當地時間1月31日表示，「美國移民及海關執法局（ICE）要員們勇敢的行動，每天在美國全境逮捕非法移民罪犯。其中，在亞特蘭大的ICE要員們，成功逮捕來自南韓的公民，他因持有與未成年相關的性犯罪影像和資料而獲判有罪。」

萊維特還透過白宮的官方X帳戶發布上述消息，公開該名來自南韓非法移民的長相、性別、姓名，該名南韓公民的姓名是任鉉宇（Hyun Woo Im，임현우，音譯），因涉嫌持有描繪未成年人色情行為的影像素材，宣告9項罪名成立，獲判5年有期徒刑、20年緩刑（保護管束），1月28日在亞特蘭大被ICE逮捕，是川普政府首名逮捕的韓籍非法移民。

川普的逮捕行動對於當地韓僑社會帶來相當程度的衝擊。據悉，川普在宣誓就職時就曾表示，希望能夠逮捕數百萬非法移民，並將罪犯驅逐出境，他更計畫將遭逮捕的3萬名非法移民移送至位於古巴東南部城市關達那摩的美軍基地。