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南韓濟州島2艘漁船觸礁！船長「心跳停止」到院不治　3人下落不明

▲▼南韓濟州島近海1日發生2艘漁船觸礁的事件。（圖／濟州海洋警察廳）

▲南韓濟州島近海1日發生2艘漁船觸礁的事件。（圖／濟州海洋警察廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓濟州島近海今（1）日上午發生2艘漁船接連觸礁事件，造成至少1人死亡、3人失蹤，其中死者還是其中一艘船的船長，在心肺功能停止後被送往醫院搶救，不過仍然回天乏術，至於其他船員則多半為印尼籍、越南籍。

根據《韓聯社》，濟州海洋警察廳1日指出，該日上午9時24分（台灣時間8時24分），在濟州市舊左邑兔島（토끼섬）近海，有2艘捕釣漁船A（32噸重，7人搭乘）、B（29噸重，8人搭乘）分別撞上近海岸邊岩石，因此引發事故。

當地海洋警察接獲報案後，立刻派出輕型警備艇、救難隊員們前往事發現場，1日中午救出12名船員。其中，年僅50多歲的A號漁船男性船長，在獲救時已呈現心臟驟停等症狀，因此立刻移送醫院搶救，豈料卻仍舊回天乏術；還有一人雖然一度昏迷，但是生命並無大礙。

海警前往搶救的過程中也一度掛彩。一名海警的隊員在執行搶救任務時，不慎遭到大浪捲走，導致手部受傷，不過生命並無大礙。至於另外10人，則是在水中飽受低體溫症的摧殘。

報導指出，A船、B船的船長皆為南韓人，至於其他外籍人士則包括越南、印度等。此次2艘漁船在距離陸地500公尺處遇上船難，且當地氣象主播已經發布「風浪注意報」，有機會沖起3公尺高的海嘯，氣象條件較為嚴苛。

另外，目前仍有3人下落不明。

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