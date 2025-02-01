新港奉天宮國運籤出爐！董事長曝「中上籤」：國家要和、注意天災

▲新港奉天宮國運籤出爐。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義縣新港鄉奉天宮大年初四上午9時以接連3個聖杯抽出國運籤！奉天宮董事長何達煌解籤，表示今年的國運籤是中上籤，媽祖提醒大家應先檢討內部之缺點加以改進，對外要謹慎行事，同時也要注意防災。

奉天宮董事長何達煌1日（大年初四）上午9時率領董監事、信眾一同焚香，完成「接神」儀式，接著由廟方人員從神房恭請聖筊及聖籤，由董事長何達煌擲筶抽出「國運」籤，依序抽出人口、早冬、晚冬、商業、工業、六畜等項目，預卜新年國運、工商等各行業的運勢，公籤張貼在廟口，提供士、農、工、商等各行業未來運勢參考。

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今年抽出的國運靈籤是媽祖六十甲子籤的第三十三首(己巳) 「欲去長江水闊茫 行舟把定為遭風 戶內用心再作福 看看魚水得相逢」。何達煌解籤，今年的國運籤算是中上籤，算不錯，國家要穩定、要和，要注意天災。

奉天宮指出，新港媽祖以這支籤提醒全國信眾災難有不從外入而從內生，應謹慎對待，「戶內用心再作福」提醒大家應先檢討內部之缺點加以改進，對外要謹慎行事，才可以避免弄巧成拙。尤其近期台灣地震頻繁，媽祖提醒大家防災準備要做好，務必謹慎以對。