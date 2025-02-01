西螺福興宮國運籤連2年首抽3聖筊　抽中上吉籤「大難禍患不相同」

▲福興宮國運籤抽中「中上吉籤」。（圖／西螺福興宮）



記者游瓊華、許力方／雲林報導

總統賴清德大年初三至雲林西螺福興宮走春祈福，並敬獻「澤霈遐方」一匾敬謝太平媽神威顯赫，初四子時福興宮舉行接神納福儀式後，遵循舊例求公籤（國運籤），由董事長楊文鐘抽籤，第一抽即連續擲出3個聖筊，這也是連續2年一抽就獲媽祖應允。今年抽中第21首丁巳籤，廟方解釋為「中上吉籤」，意即目前運勢不盡理想，待機緣成熟，自有貴人相助。

福興宮為全台四大抽國運籤的指標性廟宇，太平媽祖連續第二年首抽就應允3聖筊，今年一擲抽中第21首丁巳籤，籤詩寫道：「十方佛法有靈通，大難禍患不相同；紅日當空常照耀，還有貴人到家堂。」廟方解釋，本籤為中上吉籤，籤意內容為即使目前的運勢不盡理想，凡事步步為營、宜守不宜攻，只要盡本份等待機緣成熟，自有貴人會相助。

▲福興宮解籤：目前運勢不盡理想。（圖／記者游瓊華翻攝）



籤詩解析中則寫道，十方佛法無邊神通廣大，只要你信仰虔誠，即使遭遇大難禍患，結局自亦不同，所謂「吉人天相」自然逢凶化吉，化險為夷，何況陽光普照之下，又有「貴人」到家裡保佑你。這首詩表示，你有困難，但只要你能腳踏實地做事，自然會克服困難而成功。遭遇困難，人人都會有，只看你的毅力和努力如何，結果當然就不同。

另外，人口籤抽中第53首（壬申），五穀籤為第31首（己丑），六畜籤為第51首（壬辰）。福興宮祈望，國政在總統賴清德的帶領之下民安國強，新的一年在太平媽所指點的靈籤聖示，可以提供全國信眾做為參考，祈願大家一起守護家園，合臺齊享平安。