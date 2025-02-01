《紐時》爆內幕：直升機偏離航線！　川普批「黑鷹飛太低」釀禍

▲川普在社交平台表示，很明顯就是黑鷹直升機的飛行高度過低釀禍。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美軍黑鷹直升機1月29日在雷根國家機場附近撞上一架載著64人的客機，這起事故造成包含直升機上3名士兵全員罹難。總統川普1月31日發文指責，黑鷹當時的飛行高度過高，不過美國陸軍並未對此做出回應。而《紐約時報》則報導，有4名參與調查的內部人員透露，黑鷹飛得太高，「偏離原本批准的航線」。

根據《路透社》報導，美軍直升機定期會沿著波多馬克河飛行，該航線被稱為「第4號航線」（Route 4），由於途中會經過雷根國際機場附近，因此為了安全起見，軍用直升機的飛行高度被限制在200英尺（約61公尺）以下。

川普在社交平台Truth Social上發文指出，「黑鷹直升機當時飛得太高，遠遠超過200英尺的限制。這個問題其實不難理解，不是嗎？」對此，美國陸軍尚未發表回應。

▲兩機上67人全數罹難。（圖／路透）



在川普發表評論之前，美國國防部長皮特·赫格塞斯曾表示，直升機的飛行高度是否有問題，仍無定論。但是他稍早坦承，黑鷹直升機可能的確存在高度問題。他接受《福斯新聞》採訪時表示，「我們正在檢視飛行高度，總統的說法很明確，有人在錯誤的高度。但黑鷹直升機當時是否偏離航線？我們目前還不清楚。」

美國陸軍則強調，失事直升機上的3名機組人員都是飛行經驗豐富的軍人。負責指導飛行的主駕駛累積飛行時數達1000小時，而副機師則有500小時飛行經驗，至於第3人則是機工長。

根據《紐約時報》報導，有4名聽過事件簡報但是並未獲得授權公開發言的內部人士透露，黑鷹直升機疑似是飛得太高，偏離原先批准的航線。消息人士指出，雷根國家機場非常繁忙，因此軍用直升機通常會避開民航機，高度應該更接近地面，不應該出現在那裡。

報導稱，直升機在使用第4號航線時，飛行高度不可以超過200英尺，且必須緊貼波多馬克河（Potomac River）東側河岸，才能避開民航機。但是直升機飛行員卻沒有按照預定路線飛行，當時直升機飛行高度超過300英尺（約91.4公尺），並未低於200英尺，而在撞上美航客機時，甚至至少偏離航線半英里（約800公尺）。