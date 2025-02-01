　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

《紐時》爆內幕：直升機偏離航線！　川普批「黑鷹飛太低」釀禍

▲▼美航客機與黑鷹直升機相撞，川普在記者會描述事件。（圖／路透）

▲川普在社交平台表示，很明顯就是黑鷹直升機的飛行高度過低釀禍。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美軍黑鷹直升機1月29日在雷根國家機場附近撞上一架載著64人的客機，這起事故造成包含直升機上3名士兵全員罹難。總統川普1月31日發文指責，黑鷹當時的飛行高度過高，不過美國陸軍並未對此做出回應。而《紐約時報》則報導，有4名參與調查的內部人員透露，黑鷹飛得太高，「偏離原本批准的航線」。

根據《路透社》報導，美軍直升機定期會沿著波多馬克河飛行，該航線被稱為「第4號航線」（Route 4），由於途中會經過雷根國際機場附近，因此為了安全起見，軍用直升機的飛行高度被限制在200英尺（約61公尺）以下。

川普在社交平台Truth Social上發文指出，「黑鷹直升機當時飛得太高，遠遠超過200英尺的限制。這個問題其實不難理解，不是嗎？」對此，美國陸軍尚未發表回應。

▲▼美國航空,美航,黑鷹直升機,空難,打撈殘骸。（圖／路透）

▲兩機上67人全數罹難。（圖／路透）

在川普發表評論之前，美國國防部長皮特·赫格塞斯曾表示，直升機的飛行高度是否有問題，仍無定論。但是他稍早坦承，黑鷹直升機可能的確存在高度問題。他接受《福斯新聞》採訪時表示，「我們正在檢視飛行高度，總統的說法很明確，有人在錯誤的高度。但黑鷹直升機當時是否偏離航線？我們目前還不清楚。」

美國陸軍則強調，失事直升機上的3名機組人員都是飛行經驗豐富的軍人。負責指導飛行的主駕駛累積飛行時數達1000小時，而副機師則有500小時飛行經驗，至於第3人則是機工長。

根據《紐約時報》報導，有4名聽過事件簡報但是並未獲得授權公開發言的內部人士透露，黑鷹直升機疑似是飛得太高，偏離原先批准的航線。消息人士指出，雷根國家機場非常繁忙，因此軍用直升機通常會避開民航機，高度應該更接近地面，不應該出現在那裡。

報導稱，直升機在使用第4號航線時，飛行高度不可以超過200英尺，且必須緊貼波多馬克河（Potomac River）東側河岸，才能避開民航機。但是直升機飛行員卻沒有按照預定路線飛行，當時直升機飛行高度超過300英尺（約91.4公尺），並未低於200英尺，而在撞上美航客機時，甚至至少偏離航線半英里（約800公尺）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／國道3路段「紫爆」　最慘時速剩12公里
楊梅休息站自撞4死4傷！家屬「想了解警消作為」　國道警回應
羈押期間瘦11公斤　柯文哲剃光頭自嘲：滿頭白髮「阿北變阿公」
高雄男討3千薪水遭殺害棄屍！　命案第一現場曝光
「今年史上開最久」8小時還沒到家！　過來人曝白天1時段：不塞
快訊／新港奉天宮國運籤出爐！
張忠謀老戰友身家曝光！　台積電「分紅制度」因他一句話催生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

開鍘了！數百名美國聯邦僱員被踢出電腦系統　換上馬斯克親信

失事瞬間畫面曝！費城空難「機上載兒科患者」　川普發聲了

川普上任肅清異己！開除「調查國會暴動」FBI高層　解雇12名檢察官

《紐時》爆內幕：直升機偏離航線！　川普批「黑鷹飛太低」釀禍

北韓趕上AI熱潮！活用「Gemini」竊取美軍機密　密謀打擊南韓核電

中國DeepSeek爆紅「資安惹議」！　各國應對措施一次看

高壓氧艙爆炸！　美5歲男童治療途中「當場被炸死」

快訊／費城小飛機墜毀！疑載6人生死不明　商場周邊大火

川普欲對台積電徵關稅　美專家：反加速美科技業外移

美67死空難　「黑鷹直升機黑盒子」尋獲

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女初二載家人走春　衝撞民宅後座母慘死

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

【誰敢碰本喵！】好奇嫩嬰玩貓貓的尾巴　牠不爽竟直接一腳踹開XD

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

【你覺得好就好】4歲小孩分辨「事實與觀點」邏輯超清晰！

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

開鍘了！數百名美國聯邦僱員被踢出電腦系統　換上馬斯克親信

失事瞬間畫面曝！費城空難「機上載兒科患者」　川普發聲了

川普上任肅清異己！開除「調查國會暴動」FBI高層　解雇12名檢察官

《紐時》爆內幕：直升機偏離航線！　川普批「黑鷹飛太低」釀禍

北韓趕上AI熱潮！活用「Gemini」竊取美軍機密　密謀打擊南韓核電

中國DeepSeek爆紅「資安惹議」！　各國應對措施一次看

高壓氧艙爆炸！　美5歲男童治療途中「當場被炸死」

快訊／費城小飛機墜毀！疑載6人生死不明　商場周邊大火

川普欲對台積電徵關稅　美專家：反加速美科技業外移

美67死空難　「黑鷹直升機黑盒子」尋獲

非法進口23台粉嫩光波儀販售　女沒開庭被通緝！加拿大飛回台歸案

不是墊椅子！屎大不出來「換1姿勢」秒有感　醫認證：真的有效

反制大罷免？蕭美琴回「起家厝」北投　吳思瑤憶兩人奮鬥史

國道3路段「紫爆」最慘時速剩12公里　國5北上雪隧回堵5公里

開鍘了！數百名美國聯邦僱員被踢出電腦系統　換上馬斯克親信

特搜草山小鎮6間質感餐廳！走進馬友友故居　落羽松林藏港式飲茶

冬天直飛關島玩水好過癮！兩家杜夢灣新飯店推薦　最大無邊際泳池就在這

陸敬民／新房市指南針！　2025房價走勢全看寶佳策略

這個會議APP害的！上海婦人「手機突失控」…險被騙6291萬元

騎到一半雙手放開戴安全帽4秒　騎士1.2萬元罰單獲撤銷

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

國際熱門新聞

美67死空難「華裔新星少女」殞落　最後IG貼文曝光

15歲女兒狂發TikTok被爸爸開槍射死

川普決定2/1起加徵關稅　美股翻黑跌337點

快訊／會談黃仁勳結束！　川普表示愉快

環太平洋狂震！印尼6.2極淺層地震

快訊／白宮：川普將在白宮會見黃仁勳

川普2.0關稅戰開打！　2／1起「加墨中」加徵關稅

即／費城小飛機墜毀！　疑載6人生死不明

柬童討生活會16種語言爆紅　現況曝

美航乘客「屍體被綁在椅子上」！

川普：從未跟習近平談反對台獨換取協助俄烏停戰

家裡到處綠綠的「竟然真的被劈腿」

CIA藏了50年！恐怖末日景象曝：3劫同降地球

50美元拍賣畫疑是「梵谷真跡」　喊價上看5億

更多熱門

相關新聞

高壓氧艙爆炸！美5歲男童當場被炸死

高壓氧艙爆炸！美5歲男童當場被炸死

美國密西根州底特律郊區一間醫療機構31日發生高壓氧艙爆炸事故，導致一名年僅5歲的男童當場死亡，他的母親則因遭爆炸波及受傷送醫。該醫療機構強調，從事高壓氧治療已經超過15年，不知為何會發生爆炸，接下來將全力配合所有調查。

美航撞黑鷹　時間軸曝光

美航撞黑鷹　時間軸曝光

36歲人妻懷第20個孩子　周末得洗10次衣服

36歲人妻懷第20個孩子　周末得洗10次衣服

美航乘客「屍體被綁在椅子上」！

美航乘客「屍體被綁在椅子上」！

美航撞黑鷹67死！中駐美大使館：有2中國人

美航撞黑鷹67死！中駐美大使館：有2中國人

關鍵字：

直升機事故美國陸軍黑鷹直升機美軍客機撞擊北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

孫生認愛G奶女神　女方想婚遭拒淚崩

楊梅車禍家屬「想了解警消作為」引議

清朝覆滅後　14萬皇室後裔「愛新覺羅」家族改為這些姓氏

找到了！高雄男失蹤5天棄屍屏東滿州

台中燒肉店員：3移工烤牛五花玩火釀災

護理師走春遇死劫！家屬控後車60加速到110

韓劇根本真媒婆！假戲真做夫妻檔有12對

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬

初四迎財神！7大地雷一次看

大甲鎮瀾宮國運籤抽中「中下籤」

晚婚但會很幸福三大星座！

逢甲夜市鹽酥菇賣麵衣？老闆嗆：吃不起別亂

台灣最冷門汽車品牌是它

「1200萬大吉利」第2張刮到了！　彰化女移工嗨喊「寄回越南」

72歲泰王愛上34歲侍女！貴妃「入獄回宮」泰國甄嬛傳神展開

更多

最夯影音

更多

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女初二載家人走春　衝撞民宅後座母慘死

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面