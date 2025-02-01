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高壓氧艙爆炸！　美5歲男童治療途中「當場被炸死」

▲▼高壓氧艙。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲男童接受高壓氧治療時，因高壓氧艙爆炸身亡。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國密西根州底特律郊區一間醫療機構31日發生高壓氧艙爆炸事故，導致一名年僅5歲的男童當場死亡，他的母親則因遭爆炸波及受傷送醫。該醫療機構強調，從事高壓氧治療已經超過15年，不知為何會發生爆炸，接下來將全力配合所有調查。

根據《美聯社》報導，警方表示，這名來自皇家橡樹市（Royal Oak）的5歲男童31日在該醫療機構接受高壓氧艙治療，當他進入高壓氧艙後，母親則在一旁等候。

當天上午8時，男童所在的高壓氧艙突然爆炸起火，導致他當場死亡。而男童的母親當時站在艙旁，手臂則受到不同程度燒傷。

警方表示，目前還不知道男童在此接受治療的具體原因，不過高壓氧治療是透過在封閉環境中提供高濃度純氧，使人體獲得比平時更高的氧氣供應，常用於治療減壓病、嚴重組織損傷、血管內氣泡、一氧化碳中毒及輻射治療後的組織損傷等病症。

消防人員表示，高壓氧艙內的氧氣濃度達100%，約為一般空氣含氧量的5倍，又處於加壓環境，因此極容易燃燒，爆炸風險也比較高。

消防單位初步調查後指出，這類事故極為罕見，而確切的爆炸原因仍在釐清中。爆炸發生後，火勢雖局限於艙內，但仍需滅火作業，所幸當時在場的其他工作人員並未受到傷害。

發生爆炸事故的醫療機構事後發表聲明稱，該中心已經提供高壓氧治療超過15年，從未發生過這樣的事，目前尚不清楚事故原因，未來將全力配合各項調查。

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