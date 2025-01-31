　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

美航撞黑鷹釀67死！　中國駐美大使館證實：2中國公民罹難

▲▼美國航空,美航,黑鷹直升機,空難,打撈殘骸。（圖／路透）

▲美國國家運輸安全委員會指出，目前尋找遺體為首要的救援工作。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

美國航空一架從堪薩斯州（Kansas）威奇托（Wichita）起飛的客機29日晚間（當地時間），與軍方的黑鷹直升機相撞後，爆炸墜入波多馬克河（Potomac River），共造成67人全數罹難。中國駐美國大使館30日指出，罹難者中， 有2名中國公民。

據《新華社》報導，中國駐美大使館表示，使館謹對所有罹難者表示沉痛哀悼，對家屬表示深切慰問，使館已要求，美方核實有關情況，並正式向中方通報，為有關罹難者家屬善後提供協助，使館也將在職責範圍內，提供相關領事保護與協助。

▲▼美航客機與黑鷹直升機相撞，兩機乘客機組員全數罹難。（圖／路透）

▲▼美航客機與黑鷹直升機相撞，兩機乘客機組員全數罹難。（圖／路透）

▲▼美航64人客機撞黑鷹直升機，恐無人生還。（圖／路透）

美國聯邦航空局內部初步調查顯示，華盛頓特區29日晚發生客機與軍用直升機相撞事故時，機場空中交通管制人員配置不足。

美國聯邦航空局的內部報告指出，事發時，華盛頓雷根國家機場的空中交通控制塔工作人員配置「不正常」，負責管理機場附近直升機交通的空管員，同時在指導跑道上起降的飛機，而這些工作通常由兩名空管員分別承擔。

美國國家運輸安全委員會在華盛頓特區雷根機場召開記者會。委員會表示，計劃在30天內，發布撞機事故的初步報告。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／他創作江蕙名曲〈夢中的情話〉　3年卻痛失200萬！
花3000元買刮刮樂！回收率曝光　一票哭：不玩了啦
「8大無名正妹」近況曝光！　4人已死會升格人妻
台南百年王爺廟疑地震引大火！　9神尊燒到碳化
快訊／台灣女子在大馬撞死人！　1死3傷
國道3路段「紫爆」　最慘時速剩14公里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

至今拒絕與外界通婚　揭密清朝皇室後裔聚居「腰站村」

美航撞黑鷹釀67死！　中國駐美大使館證實：2中國公民罹難

清朝覆滅後　14萬皇室後裔「愛新覺羅」家族改為這些姓氏

四川屁孩往化糞池丟鞭炮…多輛車被炸翻　警方將男童上銬帶走

曾是乾隆枕邊物　溥儀貼身帶「田黃三連印章」26年不肯變賣

真實版「炸屎」！　陸男孩鞭炮丟化糞池「掀翻豪車」

影／有夠俗！「豪華」貨車司機之家一晚250元　川藏318公路新驛站

影／漢藏分界「折多山」一口氣看四季！　「綠天使」守護318公路

影／最孤獨異域星球！　318公路「隱藏景點」墨石山有如月世界

母女大街上散步一半…踢到凸起化石　鑑定距今達逾4億年

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【佛祖 HANDSOME！】 #DJ日進大師參上 參加尾牙整個人都被淨化了XD

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

【不准笑我！】布偶貓站椅子扶手卻腳滑　媽見直接笑到停不下來XD

萌貓裝睡悄靠近桌上雞塊 飼主一手壓制：想都別想

問義大利尪是否穿太少？　他搞笑模仿語氣：妳很煩內

【嘉義5.6地震】台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛畫面曝！

至今拒絕與外界通婚　揭密清朝皇室後裔聚居「腰站村」

美航撞黑鷹釀67死！　中國駐美大使館證實：2中國公民罹難

清朝覆滅後　14萬皇室後裔「愛新覺羅」家族改為這些姓氏

四川屁孩往化糞池丟鞭炮…多輛車被炸翻　警方將男童上銬帶走

曾是乾隆枕邊物　溥儀貼身帶「田黃三連印章」26年不肯變賣

真實版「炸屎」！　陸男孩鞭炮丟化糞池「掀翻豪車」

影／有夠俗！「豪華」貨車司機之家一晚250元　川藏318公路新驛站

影／漢藏分界「折多山」一口氣看四季！　「綠天使」守護318公路

影／最孤獨異域星球！　318公路「隱藏景點」墨石山有如月世界

母女大街上散步一半…踢到凸起化石　鑑定距今達逾4億年

影／蔡英文攜愛犬陽明山走春！　靠「這一味」收服「公認的帥哥」

重案回顧／要不到錢吸毒！內湖敗家子刺死阿姨　冷血翹腳抽菸

立法院大嘻哈　吳沛憶、蘇巧慧、邱議瑩、黃捷新年攜手挑戰RAP

女實況主成為足球俱樂部主席　累計653萬人追蹤

以為詐騙！她意外繼承陌生人「1600萬遺產」　背後原因曝

過年喝太嗨小心「染酒癮」　醫曝8症狀：一週未改善快就醫

林保署攜手保七查緝移除違法獵具　呼籲：防護、驅趕及捕抓

台鋼雄鷹2月展開實戰比賽　大巨蛋交手經典賽中華隊

宋慧喬超狂黑暗級瘦身4招！豆腐、蒟蒻米當主食　長年維持纖細好身材

移動神主牌相約上路！先後自撞電桿害停電　落網竟還要打警察

【不准笑我！】布偶貓站椅子扶手卻腳滑　媽見直接笑到停不下來XD

大陸熱門新聞

陸屁孩拿鞭炮炸下水道　把自己轟上天

母女大街散步踢到化石　鑑定距今4億年

清朝覆滅後　14萬皇室後裔「愛新覺羅」家族改為這些姓氏

四川屁孩炸翻豪車　警方將他上銬帶走

影／墨石公園最孤獨「異域星球」

母子看電影「霸佔別人位」　全場300人退票

舅新年帶「整車禮物」　外甥女瞬間眼神死

吃砂糖橘皮膚變黃？專家：3類人少吃

真實版「炸屎」！　陸男孩鞭炮丟化糞池「掀翻豪車」

影／漢藏分界「折多山」一口氣看四季！

甄嬛全家被流放之地！　解密堪比「黃泉路」的寧古塔

被問「偷OpenAI技術」　DeepSeek：無奈

30元買12元蔬菜找多少錢？　數學題難倒小學生：不是18元

影／28年前他曾飛越黃河！

更多熱門

相關新聞

昔世錦賽金牌、16歲神童命喪美航空難

昔世錦賽金牌、16歲神童命喪美航空難

美國航空客機29日晚間與美軍黑鷹直升機相撞墜河，兩機共67人全數罹難。根據波士頓滑冰俱樂部的說法，至少有14名花式滑冰界人士在機上，包含青少年選手金娜·韓（Jinna Han）和萊恩（Spencer Lane）以及世錦賽金牌教練希什科娃（Evgenia Shishkova）和瑙莫夫（Vadim Naumov）等人。

塔台人力有問題？美官員：1人顧2職位很正常

塔台人力有問題？美官員：1人顧2職位很正常

搭上美航　妻「20分鐘降落」秒斷聯

搭上美航　妻「20分鐘降落」秒斷聯

美國務卿示警　中國恐關閉巴拿馬運河

美國務卿示警　中國恐關閉巴拿馬運河

被川普點名害空難　前運輸部長反擊了

被川普點名害空難　前運輸部長反擊了

關鍵字：

航空事故美國黑鷹直升機波多馬克河華盛頓特區

讀者迴響

熱門新聞

年節遊客瘋賞雪！合歡山業者、司機裝雪鍊猝死

《報告班長》張立威過世享年56歲

初一走春迎財神！　第3個「2000萬超級紅包」頭獎在桃園

快訊／輝達宣布：DeepSeek-R1可在NVIDIA NIM使用

控「賀軍翔性侵」女荷官身分起底！　竟是竹聯大哥女兒

《報告班長》張立威最後身影！　暴瘦臉頰凹陷

初二走春悲劇！20歲女載全家出遊1死2傷

燒肉店大火、星巴克全燒光　顧客驚逃

即／大樂透2億開出2注！17幸運兒抱走百萬

低溫獨自3天！女登山被留下失聯剩背包

帶全家環島後「渣夫失聯」！妻存款被領光剩87元

台中一家八口一氧化碳中毒　夫妻抽搐眼上吊

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

女入境檢查20萬精品包險被搶！桃機回應了

女護士下體磨蹭「男病患頭部」！猥褻拍片

更多

最夯影音

更多

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【佛祖 HANDSOME！】 #DJ日進大師參上 參加尾牙整個人都被淨化了XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面