美航撞黑鷹釀67死！　中國駐美大使館證實：2中國公民罹難

▲美國國家運輸安全委員會指出，目前尋找遺體為首要的救援工作。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

美國航空一架從堪薩斯州（Kansas）威奇托（Wichita）起飛的客機29日晚間（當地時間），與軍方的黑鷹直升機相撞後，爆炸墜入波多馬克河（Potomac River），共造成67人全數罹難。中國駐美國大使館30日指出，罹難者中， 有2名中國公民。

據《新華社》報導，中國駐美大使館表示，使館謹對所有罹難者表示沉痛哀悼，對家屬表示深切慰問，使館已要求，美方核實有關情況，並正式向中方通報，為有關罹難者家屬善後提供協助，使館也將在職責範圍內，提供相關領事保護與協助。

▲▼美航客機與黑鷹直升機相撞，兩機乘客機組員全數罹難。（圖／路透）

美國聯邦航空局內部初步調查顯示，華盛頓特區29日晚發生客機與軍用直升機相撞事故時，機場空中交通管制人員配置不足。

美國聯邦航空局的內部報告指出，事發時，華盛頓雷根國家機場的空中交通控制塔工作人員配置「不正常」，負責管理機場附近直升機交通的空管員，同時在指導跑道上起降的飛機，而這些工作通常由兩名空管員分別承擔。

美國國家運輸安全委員會在華盛頓特區雷根機場召開記者會。委員會表示，計劃在30天內，發布撞機事故的初步報告。