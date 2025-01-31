　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

時間軸曝光！塔台才剛警告2機就相撞　無線電狂喊：撞擊撞擊撞擊

美國2架飛機相撞後墜河，共67人全數罹難。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國航空5342客機與美軍黑鷹直升機在華盛頓特區雷根機場附近發生碰撞，墜入波多馬克河（Potomac River），2架飛機共67人全數罹難。如今，發出警告時間軸曝光。

該架黑鷹駐紮在美國陸軍貝爾沃堡（Fort Belvoir）的第12航空營（12th Aviation Battalion），為國家首都地區提供直升機運輸和技術救援支援。至於美國航空5342號航班則從堪薩斯州（Kansas）威奇托（Wichita）起飛，在雷根機場附近發生空中相撞事故後墜毀，機上有60名乘客和4名機組人員。

從塔台音訊可以聽見，一名塔台管制員向黑鷹直升機問，「PAT25你看到CRJ（美國航空5342號）了嗎？」塔台管制員接著說，「PAT25從CRJ後面經過。」隨後就聽見墜機瞬間的聲音，背景中明顯來自塔台一聲響亮的「噢」聲。管制員立刻安排其他準備要降落的飛機轉降其他機場，「我們將無限期地關閉營運，大家請配合。」

音訊還顯示，另一名飛行員目睹了這起事件，並向管制員確認了這一情況。飛行員說，「是的，我們正處於短暫的最後階段，我們看到了波多馬克河對面的燃燒火光。」

《時間軸》

●17：22——美國航空5342航班載60名乘客，從從堪薩斯州（Kansas）威奇托（Wichita）起飛，預計21時左右在華盛頓降落。

●20：39——黑鷹從華盛頓特區西北部維吉尼亞州蘭利附近起飛，機上載有3名人員進行訓練演習，沿著波多馬克河向南飛往雷根國家機場。

●20：40——美國航空5342航班從華盛頓特區南部開始接近雷根國家機場33號跑道，飛行速度約為145英里/小時。

●20：48：38——雷根空中交通管制塔台透過無線電向黑鷹直升機詢問「PAT25你看到CRJ（美國航空5342號）了嗎？PAT25從CRJ後面經過」。

●20：48：39——片刻之後，直升機飛行員確認看到了一架飛機並請求「目視分離」，這意味著他將使用自己的視覺來操縱直升機讓開，而不是按照控制塔的指示。

●20：48：56——大約20秒後，兩架飛機在波多馬克河上空相撞，並解體起火。塔台管制員驚呼，「哦天哪！」

●20：49：30——空中交通管制員說「塔台，你看到了嗎」，背後一陣騷動。片刻之後，華盛頓大都會機場管理局調度員透過無線電宣布，「撞擊、撞擊、撞擊，這是三級警報，撞擊、撞擊、撞擊。」

●20：51：30——空中交通管制員開始將飛機轉飛至附近的機場，包括華盛頓杜勒斯國際機場和巴爾的摩/華盛頓瑟古德·馬歇爾國際機場。

●20：52：00——碰撞發生後，雷根機場的所有航班都迅速關閉，所有交通暫停至晚間11時，並試圖追蹤探照燈和其他資源。

●20：53：00——據CNN報導，華盛頓特區警方開始接到有關「一架飛機在波多馬克河上空墜毀」的電話。

●20：59：50——一名飛行員在接到重新定向的命令後，告訴雷根塔台「我們目睹了整個過程」。當捷藍航空（JetBlue Airways）的一班航班被問及是否「目睹了這次遭遇」時，飛行員回答「是的」。

延伸閱讀
除夕夜月薪4萬「包3萬紅包」！媽媽竟嫌：包那麼少　他心碎甩門走人
摳門婆婆「什麼都要AA」！搭老公車回婆家也要付錢　她回嗆1句全家人無言了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美航「罹難者屍體」被安全帶綁在椅子上！　恐怖救援過程曝
快訊／台南驚悚車禍！　機車騎士摔落大排命危
快訊／北雲餐廳爆食物中毒7人就醫！　遭勒令停業
獨／罕見巧合！南部地震波助攻　她腰痛爆竟是「體內落石」
60萬粉絲樂天女神曾是亞洲小姐！　嘎琳超狂背景曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

家裡到處綠綠的「竟然真的被劈腿」　人妻一看老公手機崩潰

加勒比海驚現「幽靈船」！船上塞13具腐爛遺體　無人駕駛海上漂

時間軸曝光！塔台才剛警告2機就相撞　無線電狂喊：撞擊撞擊撞擊

36歲人妻生19孩「肚子裡還有1個」！　她曝：周末要洗10次衣服

美航撞黑鷹67死「驚悚音訊」曝光！　航管員2度狂喊：撞擊X3

美航「罹難者屍體」被安全帶綁在椅子上！　潛水員憶恐怖救援過程

北韓14歲少年「看5分鐘南韓電影」！　被判勞改14年

美航撞黑鷹67死！　「薩利機長」點出2關鍵：更難避開直升機

美國2025經濟前景樂觀！　學者分析：川普「親商政策」奏效

中國疑建「全球最大軍事指揮中心」　規模近五角大廈10倍

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【佛祖 HANDSOME！】 #DJ日進大師參上 參加尾牙整個人都被淨化了XD

【不准笑我！】布偶貓站椅子扶手卻腳滑　媽見直接笑到停不下來XD

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

問義大利尪是否穿太少？　他搞笑模仿語氣：妳很煩內

萌貓裝睡悄靠近桌上雞塊 飼主一手壓制：想都別想

【嘉義5.6地震】台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛畫面曝！

家裡到處綠綠的「竟然真的被劈腿」　人妻一看老公手機崩潰

加勒比海驚現「幽靈船」！船上塞13具腐爛遺體　無人駕駛海上漂

時間軸曝光！塔台才剛警告2機就相撞　無線電狂喊：撞擊撞擊撞擊

36歲人妻生19孩「肚子裡還有1個」！　她曝：周末要洗10次衣服

美航撞黑鷹67死「驚悚音訊」曝光！　航管員2度狂喊：撞擊X3

美航「罹難者屍體」被安全帶綁在椅子上！　潛水員憶恐怖救援過程

北韓14歲少年「看5分鐘南韓電影」！　被判勞改14年

美航撞黑鷹67死！　「薩利機長」點出2關鍵：更難避開直升機

美國2025經濟前景樂觀！　學者分析：川普「親商政策」奏效

中國疑建「全球最大軍事指揮中心」　規模近五角大廈10倍

同一天「開出威力彩、大樂透二獎」　大票人湧入屏東彩券行！

胖貓偷搗蛋！撐起「小短腿」猛抓　得逞後叼戰利品逃跑

香港春節習俗變化大！　「過年氣氛」漸失…花攤減少了

初二凌晨3點載客去機場　「乘客1暖舉」感動計程車司機：早起值得

大年初三新春團拜！賴清德至西螺福興宮　敬獻「澤霈遐方」匾額

重案回顧／逆子斬母頭丟中庭！沒掉一滴淚　一度獲判無罪原因曝光

不想回家過年！陳珮甄出國度假曝「家庭難解心結」：停止內耗

台中消防局斥資350萬添1神器　揪出縱火真相

曝賴清德執政後「奇特現象」　黃揚明：現階段民進黨有點氣急敗壞

《台灣尚勇》進校園！辣媽副會長「為子練舞」　被笑可做吉祥物　

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

國際熱門新聞

女護士下體磨蹭「男病患頭部」！猥褻拍片

柬童討生活會16種語言爆紅　現況曝

美媒：美航空難已尋獲逾30具遺體

華府墜機67人全罹難！　川普：一連串糟糕決定

美航機撞黑鷹直升機　川普：無人倖存

台女在大馬駕車　失控逆向撞死人

美航撞黑鷹67死！　初步報告：塔台人力配置「不正常」

DeepSeek是否盜用OpenAI模型 用戶也有質疑

被川普點名害空難　前運輸部長反擊了

美航空難67死　薩利機長點出2關鍵

華府空難　川普怪罪「前同志運輸部長」釀飛安

KK園區原訂今釋放61人！緬軍宣布延遲

黑鷹「偏離限制高度61m」！撞上美航

美航撞黑鷹！航管員狂喊「撞擊」　驚悚音訊曝

更多熱門

相關新聞

36歲人妻懷第20個孩子　周末得洗10次衣服

36歲人妻懷第20個孩子　周末得洗10次衣服

美國一對年輕夫妻共育19名孩子，而最近36歲的太太再次分享喜訊，表示即將在今年5月迎來第20個寶寶。消息曝光後，部分網友批評他們「靠納稅人的錢養小孩」、「你們需要找另一個愛好」，但夫妻倆認為，大家庭的生活反而讓家裡充滿歡樂和活力。

美航乘客「屍體被綁在椅子上」！

美航乘客「屍體被綁在椅子上」！

美航空難67死　薩利機長點出2關鍵

美航空難67死　薩利機長點出2關鍵

美航撞黑鷹67死！中駐美大使館：有2中國人

美航撞黑鷹67死！中駐美大使館：有2中國人

諷！美航副機師「爸曾是美軍直升機飛行員」

諷！美航副機師「爸曾是美軍直升機飛行員」

關鍵字：

美國航空黑鷹直升機華盛頓特區波多馬克河空難北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

年節遊客瘋賞雪！合歡山業者、司機裝雪鍊猝死

初一走春迎財神！　第3個「2000萬超級紅包」頭獎在桃園

《報告班長》張立威過世享年56歲

控「賀軍翔性侵」女荷官身分起底！　竟是竹聯大哥女兒

快訊／輝達宣布：DeepSeek-R1可在NVIDIA NIM使用

《報告班長》張立威最後身影！　暴瘦臉頰凹陷

帶全家環島後「渣夫失聯」！妻存款被領光剩87元

初二走春悲劇！20歲女載全家出遊1死2傷

台中一家八口一氧化碳中毒　夫妻抽搐眼上吊

即／大樂透2億開出2注！17幸運兒抱走百萬

燒肉店大火、星巴克全燒光　顧客驚逃

低溫獨自3天！女登山被留下失聯剩背包

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

女入境檢查20萬精品包險被搶！桃機回應了

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬

更多

最夯影音

更多

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【佛祖 HANDSOME！】 #DJ日進大師參上 參加尾牙整個人都被淨化了XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面