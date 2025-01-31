時間軸曝光！塔台才剛警告2機就相撞　無線電狂喊：撞擊撞擊撞擊

圖文／CTWANT

美國航空5342客機與美軍黑鷹直升機在華盛頓特區雷根機場附近發生碰撞，墜入波多馬克河（Potomac River），2架飛機共67人全數罹難。如今，發出警告時間軸曝光。

該架黑鷹駐紮在美國陸軍貝爾沃堡（Fort Belvoir）的第12航空營（12th Aviation Battalion），為國家首都地區提供直升機運輸和技術救援支援。至於美國航空5342號航班則從堪薩斯州（Kansas）威奇托（Wichita）起飛，在雷根機場附近發生空中相撞事故後墜毀，機上有60名乘客和4名機組人員。

從塔台音訊可以聽見，一名塔台管制員向黑鷹直升機問，「PAT25你看到CRJ（美國航空5342號）了嗎？」塔台管制員接著說，「PAT25從CRJ後面經過。」隨後就聽見墜機瞬間的聲音，背景中明顯來自塔台一聲響亮的「噢」聲。管制員立刻安排其他準備要降落的飛機轉降其他機場，「我們將無限期地關閉營運，大家請配合。」

音訊還顯示，另一名飛行員目睹了這起事件，並向管制員確認了這一情況。飛行員說，「是的，我們正處於短暫的最後階段，我們看到了波多馬克河對面的燃燒火光。」

《時間軸》

●17：22——美國航空5342航班載60名乘客，從從堪薩斯州（Kansas）威奇托（Wichita）起飛，預計21時左右在華盛頓降落。

●20：39——黑鷹從華盛頓特區西北部維吉尼亞州蘭利附近起飛，機上載有3名人員進行訓練演習，沿著波多馬克河向南飛往雷根國家機場。

●20：40——美國航空5342航班從華盛頓特區南部開始接近雷根國家機場33號跑道，飛行速度約為145英里/小時。

●20：48：38——雷根空中交通管制塔台透過無線電向黑鷹直升機詢問「PAT25你看到CRJ（美國航空5342號）了嗎？PAT25從CRJ後面經過」。

●20：48：39——片刻之後，直升機飛行員確認看到了一架飛機並請求「目視分離」，這意味著他將使用自己的視覺來操縱直升機讓開，而不是按照控制塔的指示。

●20：48：56——大約20秒後，兩架飛機在波多馬克河上空相撞，並解體起火。塔台管制員驚呼，「哦天哪！」

●20：49：30——空中交通管制員說「塔台，你看到了嗎」，背後一陣騷動。片刻之後，華盛頓大都會機場管理局調度員透過無線電宣布，「撞擊、撞擊、撞擊，這是三級警報，撞擊、撞擊、撞擊。」

●20：51：30——空中交通管制員開始將飛機轉飛至附近的機場，包括華盛頓杜勒斯國際機場和巴爾的摩/華盛頓瑟古德·馬歇爾國際機場。

●20：52：00——碰撞發生後，雷根機場的所有航班都迅速關閉，所有交通暫停至晚間11時，並試圖追蹤探照燈和其他資源。

●20：53：00——據CNN報導，華盛頓特區警方開始接到有關「一架飛機在波多馬克河上空墜毀」的電話。

●20：59：50——一名飛行員在接到重新定向的命令後，告訴雷根塔台「我們目睹了整個過程」。當捷藍航空（JetBlue Airways）的一班航班被問及是否「目睹了這次遭遇」時，飛行員回答「是的」。

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