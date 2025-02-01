失事瞬間畫面曝！費城空難「機上載兒科患者」　川普發聲了

▲ 小飛機墜毀爆炸，殘骸噴飛。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國賓州費城1月31日晚間發生一起小型機空難，已被證實為一架雙引擎醫療救護機，載有2名乘客及4名機組員，官方目前未公布傷亡人數。

綜合《福斯新聞》等美媒，運營這架飛機的Jet Rescue Air Ambulance公司證實，這架Learjet 55於傍晚約6點半自費城東北部機場起飛時墜毀，當時機上載有4名機組員及2名乘客，包括一名兒科患者及一名陪護人員。美國聯邦航空總署（FAA）證實機上有6人，當時正飛往密蘇里州斯普林菲爾德布蘭森國家機場（SGF）。

該公司聲明表示，「我們最關心的是病患家屬、我們的工作人員及其家屬，以及其他地面上的受害者」，在通知家屬前不會公開罹難者身分。

目擊者利特爾約翰（Mikey Littlejohn）向WPVI表示，事發時他正在上班，突然看見空中出現「一顆大火球」，接著聽見一聲巨響，「整棟大樓都在震動」。

NEW: Dashcam video shows the plane crash in Philadelphia.



At least 6 dead, multiple victims on the ground pic.twitter.com/PuPE6pgB8G — BNO News Live (@BNODesk) February 1, 2025

Omg this is the plane crash in #Philadelphia . Right behind my house. I can literally walk here. I heard the sound from my house. This is insane. This is scary. There’s no way we aren’t being attacked. pic.twitter.com/8SYYDhuOva — Philadelphia Guy (@GuyPhilade35809) January 31, 2025

民眾車上行車紀錄器拍下的影片中，遠方空中一個光點快速墜落，發生巨大爆炸後竄出火焰與濃煙；其他民眾拍攝的影片則可見附近街道上全是殘骸，現場警笛聲不斷。

費城一名高級消防官員說明，墜機時噴出的燃料波及附近房屋，很快就被大火吞噬，共有6棟房屋及6輛汽車起火，所幸目前火勢已得到控制。附近的羅斯福購物中心（Roosevelt Mall）已被疏散，不過商場內並無人員或財物損失。

市長帕克（Cherelle Parker）稍早舉行記者會，強調目前尚無任何有關死亡人數的通報，並呼籲民眾不要隨意觸碰現場的任何物品，「若發現殘骸，請撥打911」。

總統川普在自家社群平台Truth Social發文回應，「很難過看到飛機在賓州費城墜毀，更多無辜靈魂失去生命。我們投入所有人力。」運輸部長達菲（Sean Duffy）則稱，以向川普及其他官員匯報這起事件，並向州長及當地官員提供全力支持，調查人員已抵達現場。

美國1月28日才發生空軍F-35戰機墜毀意外，隔天一架美國航空客機在雷根國家機場附近與黑鷹直升機相撞墜河，造成67人死亡，加上31日的費城小型機事故，短短4天內已有4架飛機失事。