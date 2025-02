失事瞬間畫面曝！費城空難「機上載兒科患者」　川普發聲了

▲ 小飛機墜毀爆炸,殘骸噴飛。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國賓州費城1月31日晚間發生一起小型機空難,已被證實為一架雙引擎醫療救護機,載有2名乘客及4名機組員,官方目前未公布傷亡人數。

綜合《福斯新聞》等美媒,運營這架飛機的Jet Rescue Air Ambulance公司證實,這架Learjet 55於傍晚約6點半自費城東北部機場起飛時墜毀,當時機上載有4名機組員及2名乘客,包括一名兒科患者及一名陪護人員。美國聯邦航空總署(FAA)證實機上有6人,當時正飛往密蘇里州斯普林菲爾德布蘭森國家機場(SGF)。

該公司聲明表示,「我們最關心的是病患家屬、我們的工作人員及其家屬,以及其他地面上的受害者」,在通知家屬前不會公開罹難者身分。

目擊者利特爾約翰(Mikey Littlejohn)向WPVI表示,事發時他正在上班,突然看見空中出現「一顆大火球」,接著聽見一聲巨響,「整棟大樓都在震動」。

NEW: Dashcam video shows the plane crash in Philadelphia. At least 6 dead, multiple victims on the ground pic.twitter.com/PuPE6pgB8G

Omg this is the plane crash in #Philadelphia . Right behind my house. I can literally walk here. I heard the sound from my house. This is insane. This is scary. There’s no way we aren’t being attacked. pic.twitter.com/8SYYDhuOva