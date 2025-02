快訊／費城小飛機墜毀！疑載6人生死不明　商場周邊大火

▲ 墜機現場燃起大火,附近街道拉起封鎖線。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國賓州一架私人飛機1月31日傍晚失事,起飛僅30秒後墜毀於費城東北部羅斯福購物中心(Roosevelt Mall)附近,引發熊熊火勢,波及多棟建築,傷亡目前不明。

▲▼ 墜機地點在購物中心附近。(圖/翻攝自X)

綜合《美聯社》及NBC等美媒,美國聯邦航空總署(FAA)聲明指出,這架Learjet 55登記於Med Jets公司名下,可能是醫療運輸機,從費城東北部機場起飛,原定飛往密蘇里州斯普林菲爾德布蘭森國家機場(SGF)。FAA稱機上載有2人,但運輸部長達菲(Sean Duffy)稱有6人,傷亡人數目前尚不清楚。

BREAKING: Plane crash near Roosevelt Mall in Philadelphia, Pennsylvania. Several homes are on fire, MASSIVE emergency response in-progress. pic.twitter.com/wl6rVCbX5m

飛行數據顯示,這架小型噴射機於傍晚6時6分從機場起飛,約30秒後從雷達上消失,當時爬升至約1600英尺(487公尺)高度,墜機地點在羅斯福購物中心附近一個交通繁忙的十字路口,距離機場不到3英里(4.8公里)。

▲▼ 小飛機墜毀引發大火。(圖/達志影像/美聯社)

事後現場燃起大火,道路已經封閉,消防當局正極力灌救。目擊者拍下的畫面中現場一片混亂,機體殘骸四散街頭,濃煙竄入空中。附近民宅智慧門鈴也拍下飛機從空中直直墜落建築上方,爆出巨大火焰的瞬間。

Ring doorbell camera video of the Plane crash in Philadelphia near Roosevelt Mall at Cottman and the Boulevard in Northeast Philadelphia. The crash ignited a massive explosion, setting several homes on fire.



That plane appears to be on fire before impact! pic.twitter.com/Ig4EWoLRMZ