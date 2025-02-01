快訊／費城小飛機墜毀！疑載6人生死不明　商場周邊大火

▲ 墜機現場燃起大火，附近街道拉起封鎖線。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國賓州一架私人飛機1月31日傍晚失事，起飛僅30秒後墜毀於費城東北部羅斯福購物中心（Roosevelt Mall）附近，引發熊熊火勢，波及多棟建築，傷亡目前不明。

▲▼ 墜機地點在購物中心附近。（圖／翻攝自Ｘ）

綜合《美聯社》及NBC等美媒，美國聯邦航空總署（FAA）聲明指出，這架Learjet 55登記於Med Jets公司名下，可能是醫療運輸機，從費城東北部機場起飛，原定飛往密蘇里州斯普林菲爾德布蘭森國家機場（SGF）。FAA稱機上載有2人，但運輸部長達菲（Sean Duffy）稱有6人，傷亡人數目前尚不清楚。

BREAKING: Plane crash near Roosevelt Mall in Philadelphia, Pennsylvania. Several homes are on fire, MASSIVE emergency response in-progress. pic.twitter.com/wl6rVCbX5m — Hexdline (@HexdlineNews) January 31, 2025

飛行數據顯示，這架小型噴射機於傍晚6時6分從機場起飛，約30秒後從雷達上消失，當時爬升至約1600英尺（487公尺）高度，墜機地點在羅斯福購物中心附近一個交通繁忙的十字路口，距離機場不到3英里（4.8公里）。

▲▼ 小飛機墜毀引發大火。（圖／達志影像／美聯社）

事後現場燃起大火，道路已經封閉，消防當局正極力灌救。目擊者拍下的畫面中現場一片混亂，機體殘骸四散街頭，濃煙竄入空中。附近民宅智慧門鈴也拍下飛機從空中直直墜落建築上方，爆出巨大火焰的瞬間。