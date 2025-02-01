大罷免今啟動　黃國昌籲賴清德懸崖勒馬：別把台灣推向分裂

▲黃國昌過年台中走春。（圖／截自民眾之聲Youtube）



記者陳家祥／台北報導

去年底開始民團醞釀多時的「大罷免」，在2月1日新國會上任滿一年之計正式啟動。對此，民眾黨代理主席黃國昌今（1日）說，罷免制度不該拿來作為政黨惡鬥的工具，呼籲民進黨主席、總統賴清德懸崖勒馬，以蒼生為念、以台灣為念，推動福國利民措施，而不是一天到晚創造對立跟衝突。

黃國昌表示，過去已經公開說過很多次，罷免制度本來是應該人民對於政見跳票、不聽民意的政客，提起的一種例外性救濟手段，從來不是拿來、也不應該拿來作為政黨惡鬥的工具。

「目前由民主進步黨發動的大罷免，讓我們完全看不懂。」黃國昌直言，現任的賴清德總統也是民進黨主席，過去從去年520就任以來到目前為止，繳出了非常難看的成績單，結果沒有把心力放在施政上、沒有把心力放在推動福國利民的措施上，反而不斷透過發動大罷免造成台灣內部的對立跟衝突。

黃國昌喊話，希望利用這機會再次呼籲民進黨賴主席，懸崖勒馬，請賴清德總統以蒼生為念、以台灣為念，以民進黨主席的高度，清楚告訴台灣社會，發動大罷免不是民進黨要做的事情。

黃國昌表示，民進黨該做的事情是兌現對選民做出的承諾，繼續推動福國利民措施，而不是一天到晚創造對立跟衝突，只為了一黨之私跟利益，再次懇請賴總統賴主席能三思，懸崖勒馬，不要把台灣進一步推向分裂局面。