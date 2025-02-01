四叉貓質疑陳佩琪搭主席專車　黃國昌：民眾黨家務事不勞側翼說三道四

▲黃國昌過年台中走春。（圖／截自民眾之聲Youtube）



記者陳家祥／台北報導

網紅「四叉貓」劉宇日前爆料，柯文哲妻子陳佩琪搭民眾黨租給柯使用的主席專車往返土城看守所與住家。對此，民眾黨代理主席黃國昌今（1日）受訪說，照顧好柯文哲是民眾黨上下一心大家共同的願望，「民眾黨的家務事不勞像四叉貓這樣的民進黨側翼說三道四，管好自己家的事」。

四叉貓在臉書指出，當時柯文哲被放出來跨年幾天，搭的是這台白色TOYOTA SIENNA；前兩天陳佩琪去土城看守所送會客菜，依然是搭這台白色TOYOTA SIENNA。質疑陳佩琪憑甚麼搭這台車？以前妳是黨主席夫人搭也就算了，現在柯文哲早就辭黨主席，妳是用什麼身分搭這台車？這台車該讓給國昌夫人搭了吧。

針對四叉貓爆料柯文哲妻子陳佩琪日前仍在搭主席專車，黃國昌強調，柯主席是民眾黨最重要的領袖，因為民進黨政府的追殺，在不僅沒有定罪，甚至起訴證據這麼薄弱的情況下，被關押在土城看守所，「照顧好柯主席是民眾黨上下一心，大家共同的願望」。

黃國昌強調，自己作為民眾黨的代理主席，照顧好柯文哲是民眾黨上下一心大家共同的願望，「民眾黨的家務事不勞像四叉貓這樣的民進黨側翼說三道四，管好自己家的事」。