柯建銘喊大罷免　黃國昌嗆賴政府：執政成績單空白專搞鬥爭

▲民眾黨代理主席黃國昌31日前往新竹拜會黨公職。（圖／民眾黨中央提供）



記者崔至雲／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘近日不斷主張「大罷免」國民黨立委，不過總統賴清德則在春節談話中強調，盼朝野團結合作。民眾黨代理主席黃國昌今（31日）日前往新竹拜會黨公職，針對大罷免議題表示，賴清德自520執政以來的成績單一片空白，反而在國內繼續製造動盪、對立跟衝突。這陣子民進黨發起的大罷免只是不斷在撕裂台灣社會，所有台灣人民看了心裡都非常的遺憾。

黃國昌大年初三一早抵達新竹縣，拜會新竹縣議員林碩彥、前新竹縣長范振宗、柯美蘭等，開啟新年走春拜會地方的首站。

對於新的一年政局的看法，黃國昌表示「整個世界上面的局勢變化非常非常的快」，美國總統川普上任之後，「劍及履及，雷厲風行，把他在選舉期間當中，對選民所做的承諾，用非常快的速度在實現當中」。

黃國昌提到在AI及半導體產業，新的美國政府有全盤的佈局跟深刻的思考。話鋒一轉，黃國昌痛批「與此同時，我們看到的在台灣竟然是我們的執政黨，賴清德從520上台以來到現在，執政的成績單一片空白」。

黃國昌表示，看不到賴清德政府有任何積極進取的心態跟作為，反而是在國內繼續製造動盪、對立跟衝突。他說這段期間發動大罷免，「事實上只是不斷的在撕裂台灣社會，現在的民進黨政府是正事不幹專搞鬥爭」，黃國昌語重心長的表示，展望未來新的一年的政局「希望民進黨政府懸崖勒馬，以百姓為念、以台灣為念」，好好的做一點正事 改善台灣人的生活。

另，針對前立委蔡壁如發文主張「大和解2.0」，黃國昌表示，關鍵在於賴清德的一念之間，不可能一方面賴清德說要談團結，另一方面柯建銘總召又說要大罷免，他接著說，民進黨到底是賴清德決定？還是柯建銘決定？還是兩個人在玩兩面手法？他認為台灣人民都需要一個清楚的答案。