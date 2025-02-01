柯文哲被押還喊大和解　蔡壁如發文解釋「沒有頭殼壞去」

▲民眾黨前立委蔡壁如。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席補選將在2月15日登場，將由前立委蔡壁如對上代理主席黃國昌。蔡壁如近來在臉書發表多則政見，拋出「大和解2.0」呼籲藍綠合作取代惡鬥，但遭前立委蔡正元批評是頭殼壞去。對此，蔡壁如說，從未忘記柯主席此時此刻面對司法不公不義的處境，大和解2.0是希望在不同政黨之間建立對話機制，減少政治惡鬥，這才符合台灣長遠的利益。

針對蔡正元批評「大和解2.0」是頭殼壞去，蔡壁如強調，自己當然不是「頭殼壞去」，從未忘記柯主席此時此刻面對司法不公不義的處境，她也比誰都希望柯主席回到民眾黨、回到台灣政壇。

蔡壁如說，提出「大和解2.0」並不是向任何人求和，更非向誰低頭，而是希望台灣政治能擺脫惡鬥，讓各政黨能夠理性溝通，這才是人民最期待的事。她相信，溝通與對話不代表放棄立場，而是為了讓台灣往前走。

「蔡正元委員的擔憂我理解，但『大和解2.0』的核心並不是向任何人妥協、低頭。」蔡壁如解釋，大和解2.0是希望在不同政黨之間建立對話機制，減少政治惡鬥，這才符合台灣長遠的利益。

蔡壁如強調，台灣的民主需要監督與戰鬥，但戰鬥的方式不應該只是無限的對立，而是要透過智慧尋找解決問題的方法，「民眾黨的價值從來不是為對抗而對抗，而是為人民的福祉奮戰」。