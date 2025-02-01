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2026選舉台中佈局　黃國昌：議員提好提滿、首長審慎評估

▲▼黃國昌過年台中走春。（圖／截自民眾之聲Youtube）

▲黃國昌過年台中走春。（圖／截自民眾之聲Youtube）

記者陳家祥／台北報導

春節年假進入尾聲，民眾黨代理主席黃國昌今（1日）赴台中走春，與立委麥玉珍、議員江和樹一起體驗愛心廚房準備流程。針對2026年選舉台中市的佈局，黃國昌說，2024年總統大選柯主席在台中的得票率非常高，民眾黨不會辜負這麼多台中市民對民眾黨的支持，「2026年的選舉我們在各個選區的議員一定會提好提滿」。至於首長，也會進行審慎的評估。

針對新年度的期許，黃國昌說，從2024年跟民眾黨其他7位夥伴一起邁入國會成立民眾黨團，兌現非常多2024年總統大選時柯主席提出的政見。民眾黨用具體的行動向所有選民以及支持者證明，民眾黨是一個說到做到，開出來的政見是兌現用的不是跳票用的，相信這跟民進黨過去8年多開出來政見不斷跳票成為一個芭樂黨，形成非常鮮明的對比。

展望新的一年，黃國昌表示，民眾黨在立院8位立委會繼續兌現競選承諾，推動福國利民的法案，站在人民立場好好監督，也會跟在地方上非常優秀的從政同志，像江和樹議員與麥玉珍委員，相信他們在台中攜手合作，為選民為基層服務，有目共睹。

而針對2026年選舉台中市的佈局，黃國昌說，地方選舉的情況對民眾黨來講，作為第三勢力最重要的領頭羊，在每個地方都會有我們的佈局。在台中這地方，可以說是柯文哲主席在參與總統大選時候，得票率非常高的區域，也感謝有30%的台中市民對柯主席投下支持信任的票。

黃國昌強調，民眾黨不會辜負這麼多台中市民對民眾黨的支持，「2026年的選舉我們在各個選區的議員一定會提好提滿」。至於首長，也會進行審慎的評估。

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