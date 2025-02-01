血庫拉警報！台北B型、O型剩不到4天　年後一波用血潮恐更嚴重

▲北部血液庫存最為不足，資料照。（圖／記者邱顯燁攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內血液庫存偏低拉警報，又以台北最嚴重！台北捐血中心表示，目前血液庫存量僅剩4.1天，又以B型、O型更剩不到4天呈現急缺狀態。面對假期即將結束，恐怕又會迎來另一波就醫高潮，血液輸用量預期又將增加，入不敷出的情形只怕更加嚴重。

根據血液基金會最新統計，目前國內整體血液庫存量為5.3天，屬於偏低狀態，除了AB型血量達8.3天屬於正常之外，其餘血型都是偏低，依序為B型6.1天、A型5.3天、O型僅剩4.5天。然而從各中心進一步分析，又以台北捐血中心庫存未滿5天最為吃緊，血液庫存量只剩下4.1天，不僅A型血不足5天庫存，B及O型更剩不到4天庫存。

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台北捐血中心企劃課長劉俊宏示警，農曆年假期間民眾返鄉、出國旅遊者多，大台北地區和往年一樣又幾乎是空城，再看看各醫學中心急診人滿為患，就連第一步驟的檢傷分類都要等上1.5小時，不難想像病毒侵擾之嚴重；而這些都導致符合捐血條件的民眾減少，也就影響到血液的庫存量。

面對假期即將結束，恐怕又會迎來另一波就醫高潮，血液輸用量預期又將增加，入不敷出的情形只怕更加嚴重。台北捐血中心為了充分滿足血液供應，由大年初三起已恢復所有固定捐血點/室/站的捐血服務，歡迎熱心民眾踴躍挽袖捐血一起挺醫療。

▲2/1各地捐血活動列表。（圖／血液基金會提供）＊點圖放大