17歲台灣音樂家馮羿美國巡演　舞台魅力與彈奏實力全面釋放

記者林璟倩／台北報導

2017年年僅10歲的馮羿登上《亞洲達人秀》舞台，成為炙手可熱的天才音樂家，憑藉烏克麗麗的精湛演奏征服了國際舞台。到了2024年，17歲的他橫跨美國四大州，進行11場精彩演出。這次巡演不僅展示了他卓越的演奏技術，更讓他的情感與舞台魅力得到了全面的展現。透過音樂，馮羿打破了語言與文化的藩籬，並贏得了美國觀眾的熱烈掌聲。不僅如此，馮羿演出足跡遍及亞洲、歐洲、美洲，全球已累積超過50場。

簽證難題與籌備挑戰：經濟人協助成就巡演夢想

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馮羿在籌劃美國巡演的過程中，面臨的最大挑戰之一是申請美國工作簽證。由於簽證費用高昂且手續繁複，他必須提供大量推薦信來證明自己是合法工作者，而非非法移民。在獲得多方幫助後，他成功拿到了工作簽證。此外，馮羿的美國代理人，曾為著名吉他手Tommy Emmanuel工作的經紀人，幫助他處理了簽證、場地安排與日常通勤等問題，解決了許多籌備上的困難。

至於籌備的時間，馮羿表示從接到巡演邀約到真正實現演出，整個過程大約花了一年時間。他回憶，直到巡演前三個月，才真正意識到這個夢想即將成真，這段時間對他來說是一個既奇幻又充滿期待的經歷。

馮羿巡演美國音樂發源地 一把烏克麗麗點燃兩小時精彩演出

馮羿的美國巡演曲目融合了經典改編和個人創作，精心選擇了美國觀眾耳熟能詳的鄉村音樂和經典搖滾等樂曲，並進行全新的詮釋。他透過巧妙的即興演奏和節奏變化，使這些作品焕發新生，為觀眾帶來耳目一新的體驗。他認為，能夠在美國這個音樂的發源地巡演，是一件非常酷的事情，尤其當他的表演形式如此獨特，僅憑一把烏克麗麗便能獨立演奏兩個小時。

馮羿的音樂選擇不僅展現了他對聽眾的敏銳觀察，也凸顯了他能駕馭各種音樂風格的實力。他的演奏細膩且情感豐富，能讓來自不同文化的觀眾感同身受。對他來說，這樣的表演不僅是跨越語言和國界的挑戰，更是一個充滿樂趣的過程，讓他能夠把美國音樂的精髓帶到全世界，並在美國的舞台上引起強烈共鳴。

正面迎戰，用氣勢與情感征服現場

馮羿在美國巡演的舞台上展現出令人驚嘆的掌控力與情感表達。他表示，在歐美觀眾直接且坦率的反應中，他能更清楚地感知哪些表演形式真正能引起共鳴，而這同時也是一個極具挑戰的過程。例如，他提到美國的觀眾反應非常即時，熱情時便全場沸騰，但冷場時則是毫不掩飾，這樣的環境迫使他更加專注於現場的氛圍掌握與情緒引導。

馮羿分享，遇到表演不順的時候，他會努力打破「死循環」，即使器材不佳或自身表現不如預期，也要以自信的氣場掌控全場。他認為，演出中最重要的不只是演奏技術的展現，而是創造氣勢與情感的交流。他在巡演過程中不斷練習如何在表演中「hold住」全場，甚至在設備出錯或環境不理想的狀態下，也能帶給觀眾最佳的感受。

他提到兩場印象深刻的演出——洛杉磯的百人搖滾現場和西雅圖小酒吧的近距離互動。洛杉磯的觀眾對老搖滾的熱情反應讓他大受鼓舞，而西雅圖最後一場演出則因輕鬆愉快的氛圍讓他更加投入。馮羿形容，這些不同的觀眾反應與能量，正是讓他不斷提升舞台魅力的動力來源。

從指彈大師到台灣天團：馮羿從音樂合作中找到舞台內外的靈感



在美國巡演時，馮羿與許多國際音樂家合作，其中最讓他敬佩的是來自澳洲的指彈吉他大師 Tommy Emmanuel。馮羿表示，雖然 Tommy 已經70歲，但他依然充滿活力，並且在舞台上展現出極大的魅力。無論是音樂情感的表達，還是編曲的細膩程度，Tommy 的演出都達到了近乎完美的水準。每次觀看他的演奏影片，馮羿都能找到新的收穫，這不斷學習的過程對他來說影響深遠。

此外，馮羿提到，曾在台灣為陳綺貞錄製專輯，這段過程讓他重新思考自己的角色：「自己不再是舞台上的主角，而是伴奏，如何精準發揮這個角色至關重要。」最具挑戰的是，大家對烏克麗麗的音樂表現往往有既定印象，但他需要在符合傳統期待的同時，展現自己的獨特風格。他認為，這種在潮流與傳統間尋求平衡的挑戰，需要細緻的掌控。此外，馮羿也與五月天的瑪莎合作過一次特別的演奏，透過這次合作，瑪莎的製作能力讓他體會到更多創作的可能性，並感受到對其編曲的尊重與延展。

馮羿不僅持續創作，2024年更組成樂團「共振效應」，展現音樂新風貌。樂團最新單曲《起床（Get Up）》已於近日登上街聲，激發樂迷共鳴。





馮羿：每次練習，都離夢想更近一步

馮羿最後也向喜愛音樂的朋友們送上鼓勵：「從機率的角度來看，只要你一直練琴，就總有一天可能會成功。但如果現在選擇放棄，就等於自己切斷了這個機會。所以，只要持續彈琴，就一定會有希望。」簡單的話語傳遞出他對音樂的熱情與堅持，為所有追夢人帶來力量。馮羿以自身經歷鼓勵熱愛音樂的人們，不僅傳達了堅持的重要性，也展現出對夢想的樂觀態度。他的話語看似簡單，卻道出成功背後的真諦——每一次的練習，都是為未來可能性鋪路。

▲美國巡演首場--加州。（影／FengE官方粉絲團）

▲馮羿受邀美國電視台採訪。（影／FengE IG）