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「學測後的第一吼」：馮羿領軍共振效應　用音樂釋放高中生的壓力與夢想

▲「共振效應」樂團由四位高中生組成，由團長馮羿領軍。（影／ETtoday）

記者林璟倩／台北採訪報導

2024坤泰盃冠軍的光環，讓「共振效應」樂團一躍成為高中音樂圈的焦點。這支由四位高中生組成的樂團，包括團長馮羿（吉他、烏克麗麗）、貝斯兼吉他手高語辰、貝斯兼吉他手荃荃、鼓手兼合成器手浮爵，四位樂手組成過程可謂充滿戲劇性。

原本他們是因為各種人際關係上的摩擦與爭執，幾度陷入鬧僵局面，但也正是這些「火藥味」意外點燃了合作的火花。吵架之餘，他們發現對音樂的熱愛是彼此最大的共通點，於是從摩擦中找到平衡，攜手創造音樂。

半年內，這股凝聚力不僅讓樂團穩步成長，還讓他們成功舉辦了首場專場演出——1月25日於北投黑鳥咖啡廳。樂團宣傳片尚未公開，門票便於2個月前銷售一空！果然演出當晚人潮炸裂滿到門外，甚至連咖啡廳老闆都驚呼這是一場「史無前例的壓力測試」。

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▲▼ 「學測後的第一吼」：馮羿領軍共振效應　用音樂釋放高中生的壓力與青春夢想 。（圖／記者廖明慧攝）

▲1月25日共振效應舉辦音樂會，演出當晚人潮炸裂滿到門外。（圖／ETtoday)

▲▼ ▲▼ 「學測後的第一吼」：馮羿領軍共振效應　用音樂釋放高中生的壓力與青春夢想 。（圖／記者廖明慧攝） 。（圖／記者廖明慧攝）

▲熱血沸騰！90分鐘不間斷演出，嗨翻全場燃爆每一刻！（圖／ETtoday)

「學測殺死生活」：音樂會主題靈感從壓力而來

這次音樂會的主題「學測殺死生活」引發許多共鳴。團長馮羿透露，靈感來自同學的一句抱怨：「學測像是擠光的番茄醬包，什麼都不剩了。」這句話讓他深刻感受到學測對學生生活的壓迫感，因此想透過音樂幫助同學宣洩壓力。

樂團選擇用龐克與重金屬等風格來詮釋學測帶來的「黑暗生活」，同時也融入其他多元曲風，讓音樂變成抒壓的出口。馮羿希望觀眾能在音樂中找到共鳴，內化成自己的獨特感受。

▲▼「學測後的第一吼」：馮羿領軍共振效應　用音樂釋放高中生的壓力與青春夢想。（圖／受訪者提供）

▲音樂會主題靈感來自同學的一句抱怨：「學測像是擠光的番茄醬包，什麼都不剩了。」因此想透過音樂幫助同學宣洩壓力。（圖／翻攝自影音）

練團日常：音樂夢背後的辛酸
為了這次專場演出，團員們每週練團3至4次，每次都得花1.5至2小時到練團室集合，背著樂器、效果器和各種裝備，展現驚人的毅力。他們經常因為投入練習而錯過用餐時間，只好自己動手煮飯。其中最令人捧腹的故事，莫過於馮羿睡過頭的趣事。有次高語辰約九點練團，結果直到中午才姍姍來遲，氣得高語辰發飆。這段插曲竟成了靈感來源，馮羿特地為此創作了一首名為《Get Up》的單曲，並計劃未來在各大音樂平台發行。 

▲共振效應 Resonance Effect - 起床 Get Up（影／共振效應YT

音樂信念：讓音樂性與生命力說話
馮羿作為團長，不僅負責樂團的創作方向，更是共振效應的精神領袖。他認為音樂不應設限於特定風格，而是應該追求音樂性與生命力的極致呈現。「我們跨越很多風格，但最重要的是音樂本身的純粹力量。」

未來計劃：創作更多，觸及更廣
這次專場是共振效應的首次大型演出，對四位高中生來說意義非凡。他們表示，希望以此為起點，創作更多作品，並陸續推出新曲與專輯。樂團計劃未來舉辦更多場次，讓更多人感受到他們的音樂能量。

建議給想玩樂團的高中生：去做就對了！
對於其他想組樂團的學生，馮羿以自身經歷勉勵大家：「去做就對了！你永遠不知道市場需要什麼，也許你的創作正是市場所期待的。」他引用《星際大戰》中尤達大師的經典名言：「Do. Or do not. There is no try.」勉勵所有年輕人勇於追夢，付諸行動。

音樂中的青春與解放
共振效應樂團不僅是一群年輕音樂人的組合，更是學測後的第一聲吶喊。他們用音樂探索青春與壓力，將生活中的情感轉化為音符，帶給聽眾不一樣的體驗。在這個農曆春節，讓我們用音樂迎接新的開始，也用青春的力量傳遞無限可能。

▲風格多元、樂器無界限，共振效應用創意演出嗨翻全場！（影／ETtoday）

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關鍵字：

音樂青春學測樂團高中生馮羿共振效應

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