「學測後的第一吼」：馮羿領軍共振效應　用音樂釋放高中生的壓力與夢想

▲「共振效應」樂團由四位高中生組成,由團長馮羿領軍。(影/ETtoday)



記者林璟倩/台北採訪報導

2024坤泰盃冠軍的光環,讓「共振效應」樂團一躍成為高中音樂圈的焦點。這支由四位高中生組成的樂團,包括團長馮羿(吉他、烏克麗麗)、貝斯兼吉他手高語辰、貝斯兼吉他手荃荃、鼓手兼合成器手浮爵,四位樂手組成過程可謂充滿戲劇性。

原本他們是因為各種人際關係上的摩擦與爭執,幾度陷入鬧僵局面,但也正是這些「火藥味」意外點燃了合作的火花。吵架之餘,他們發現對音樂的熱愛是彼此最大的共通點,於是從摩擦中找到平衡,攜手創造音樂。

半年內,這股凝聚力不僅讓樂團穩步成長,還讓他們成功舉辦了首場專場演出——1月25日於北投黑鳥咖啡廳。樂團宣傳片尚未公開,門票便於2個月前銷售一空!果然演出當晚人潮炸裂滿到門外,甚至連咖啡廳老闆都驚呼這是一場「史無前例的壓力測試」。

▲1月25日共振效應舉辦音樂會,演出當晚人潮炸裂滿到門外。(圖/ETtoday)



▲熱血沸騰!90分鐘不間斷演出,嗨翻全場燃爆每一刻!(圖/ETtoday)



「學測殺死生活」:音樂會主題靈感從壓力而來

這次音樂會的主題「學測殺死生活」引發許多共鳴。團長馮羿透露,靈感來自同學的一句抱怨:「學測像是擠光的番茄醬包,什麼都不剩了。」這句話讓他深刻感受到學測對學生生活的壓迫感,因此想透過音樂幫助同學宣洩壓力。

樂團選擇用龐克與重金屬等風格來詮釋學測帶來的「黑暗生活」,同時也融入其他多元曲風,讓音樂變成抒壓的出口。馮羿希望觀眾能在音樂中找到共鳴,內化成自己的獨特感受。

▲音樂會主題靈感來自同學的一句抱怨:「學測像是擠光的番茄醬包,什麼都不剩了。」因此想透過音樂幫助同學宣洩壓力。(圖/翻攝自影音)

練團日常:音樂夢背後的辛酸

為了這次專場演出,團員們每週練團3至4次,每次都得花1.5至2小時到練團室集合,背著樂器、效果器和各種裝備,展現驚人的毅力。他們經常因為投入練習而錯過用餐時間,只好自己動手煮飯。其中最令人捧腹的故事,莫過於馮羿睡過頭的趣事。有次高語辰約九點練團,結果直到中午才姍姍來遲,氣得高語辰發飆。這段插曲竟成了靈感來源,馮羿特地為此創作了一首名為《Get Up》的單曲,並計劃未來在各大音樂平台發行。

▲共振效應 Resonance Effect - 起床 Get Up(影/共振效應YT)



音樂信念:讓音樂性與生命力說話

馮羿作為團長,不僅負責樂團的創作方向,更是共振效應的精神領袖。他認為音樂不應設限於特定風格,而是應該追求音樂性與生命力的極致呈現。「我們跨越很多風格,但最重要的是音樂本身的純粹力量。」

未來計劃:創作更多,觸及更廣

這次專場是共振效應的首次大型演出,對四位高中生來說意義非凡。他們表示,希望以此為起點,創作更多作品,並陸續推出新曲與專輯。樂團計劃未來舉辦更多場次,讓更多人感受到他們的音樂能量。

建議給想玩樂團的高中生:去做就對了!

對於其他想組樂團的學生,馮羿以自身經歷勉勵大家:「去做就對了!你永遠不知道市場需要什麼,也許你的創作正是市場所期待的。」他引用《星際大戰》中尤達大師的經典名言:「Do. Or do not. There is no try.」勉勵所有年輕人勇於追夢,付諸行動。

音樂中的青春與解放

共振效應樂團不僅是一群年輕音樂人的組合,更是學測後的第一聲吶喊。他們用音樂探索青春與壓力,將生活中的情感轉化為音符,帶給聽眾不一樣的體驗。在這個農曆春節,讓我們用音樂迎接新的開始,也用青春的力量傳遞無限可能。

▲風格多元、樂器無界限,共振效應用創意演出嗨翻全場!(影/ETtoday)