「相信自己」馮羿的音樂之路：從小巨蛋到全球巡演　鼓勵熱愛音樂者勇敢追夢

記者林璟倩／台北報導

年僅17歲的馮羿，以驚人的才華和努力在音樂界嶄露頭角。他不僅完成全球巡演超過50場，還多次站上國內外的重要舞台，讓烏克麗麗這項樂器的魅力透過他的演奏傳遞給更多人。他回憶起自己的成長過程，從六七歲開始登台，到12歲登上小巨蛋，再到後來為美國職棒大聯盟MLB開球演奏國歌，每一次的表演都伴隨著緊張和挑戰。

▲年僅17歲的樂手馮羿，全球巡演超過50場。（圖／翻攝於FengE粉專）



▲Feng E 在MLB開場時演奏美國國歌。（影／FengE Youtube）



少年成名的背後是堅持與熱情

馮羿坦言，上台表演是一種習慣的養成，「其實我覺得上台就是一個你多做幾次就會慢慢習慣的事情，而有的時候緊張其實來自於不夠相信自己。」他進一步分享自己對團隊合作的看法，「像我後來在玩團時，如果我覺得我的團員練得不夠好，我會在登台前幾天一直提醒他們，但到了正式演出前，我一定會告訴他們『我相信你們』，而你們也要相信自己。」這樣的信念，讓他在每次演出中都能發揮超越預期的表現。

偶像與後輩的交會 音樂傳承的力量

在全球烏克麗麗愛好者的世界中，馮羿是一個無人不知的名字，他是許多年輕演奏者追逐夢想的啟蒙。林俊齊便是其中之一。2024年的台灣烏克麗麗嘉年華上，馮羿擔任評審，而當時12歲的林俊齊則以參賽選手的身份挑戰自我。他選擇演奏馮羿改編的《打上花火》，希望在偶像面前展現自己的實力。

「我從十歲開始，一直練到十二歲才把這首曲子練好。」俊齊回憶著自己的努力，「可是馮羿在編這首曲子的時候卻只有十二歲，比我現在還小一點，真的太厲害了！」

對於俊齊的演奏，馮羿也表示肯定。他提到：「俊齊在一些和弦和刷奏都很講究，他真的做得很authentic，完全忠於我的編曲，這讓我覺得很驚喜。」他提到，自己的編曲常常只顧追求音樂表現，並沒有刻意去簡化指法，但俊齊卻能完美重現，這讓他十分佩服。

馮羿的編曲風格注重音樂表現，指法往往頗具挑戰，但俊齊的演奏展現了努力與潛力，讓這場偶像與後輩的交會充滿了音樂傳承的力量。

▲偶像馮羿與他的粉絲林俊齊分享音樂路上的故事，鼓勵熱愛音樂的人勇敢築夢。（圖／ETtoday）



如何定義成功？用音樂留下深遠影響



馮羿認為，藝術家的成就不僅在於當下的流行，更重要的是能在歷史上留下影響。他表示：「談論藝術家的成就，最終還是回歸到『自我實現』，你有沒有寫出或做出自己覺得很厲害的東西。」他希望自己在烏克麗麗這項樂器上能留下深遠的影響，「如果今天我死後一百年，還有人在彈《打上花火》，那我泉下有知會非常感動。」



馮羿的目標，不僅僅是創作出更多優秀的作品，他也希望透過音樂，讓更多人感受到自由與創造的力量。他鼓勵年輕人勇敢追夢，「持續做你喜歡的事情，並記得你是為了什麼而開始的。」

持之以恆 找到音樂的樂趣



學音樂的道路並非一帆風順，馮羿對此深有體會。他認為，遇到挫折時最重要的是找到問題的本質。「有的時候你當下覺得是問題的事情，其實長遠來看並不一定是問題。」他舉例，許多烏克麗麗演奏家依賴留指甲來增強音色，但他選擇不用指甲，以其他方式克服技術上的挑戰。



馮羿也分享了他對音樂樂趣的理解。「有時候是單純的聲音實驗，有時候是成就感，或者只是抱著琴亂彈的自在感覺。」這些樂趣，支撐著他在音樂的道路上持續前行。

▲馮羿：持續做你喜歡的事情，並記得你是為什麼開始的。（圖／ETtoday）



啟發後輩 鼓勵多元創造



馮羿的音樂風格影響了許多年輕演奏者，但他希望後輩能夠找到屬於自己的聲音。「這個世界上只會有一個馮羿，也只會有一個Tommy Emmanuel、一個Jimmy Hendrix或其他音樂家，你要試著找到那些我沒有做過的事情，並去創造屬於自己的音樂世界。」他提到，創造力是音樂人最寶貴的資產，鼓勵年輕人多嘗試不同的可能性。



以音樂為夢想啟程 回顧自己的音樂之路，馮羿表示，支持他的從來不是單一的目標，而是對音樂的熱愛和對自我挑戰的渴望。「每一次演出都是一次賭注，但也是一次讓自己突破的機會。」他將2025年的目標設定為創作更好的音樂、經營一個優秀的樂團「共振效應」，並推出一張高水準的專輯。他希望，在新的年度，能成為比去年更好的馮羿。



對於所有熱愛音樂的人，馮羿的故事就像一段動人的旋律，告訴我們：只要專注於熱愛的事物，無論挑戰再大，都有可能找到屬於自己的舞台。

馮羿的第一張翻彈專輯“ROCK/ Uke"，Pre-save link: https://show.co/hHP0hqX