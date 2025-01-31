　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「相信自己」馮羿的音樂之路：從小巨蛋到全球巡演　鼓勵熱愛音樂者勇敢追夢

記者林璟倩／台北報導

年僅17歲的馮羿，以驚人的才華和努力在音樂界嶄露頭角。他不僅完成全球巡演超過50場，還多次站上國內外的重要舞台，讓烏克麗麗這項樂器的魅力透過他的演奏傳遞給更多人。他回憶起自己的成長過程，從六七歲開始登台，到12歲登上小巨蛋，再到後來為美國職棒大聯盟MLB開球演奏國歌，每一次的表演都伴隨著緊張和挑戰。

▲▼ 馮羿的音樂之路：從小巨蛋到全球巡演，新年啟示鼓勵熱愛音樂者勇敢追夢 。（圖／受訪者提供）

▲年僅17歲的樂手馮羿，全球巡演超過50場。（圖／翻攝於FengE粉專）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Feng E 在MLB開場時演奏美國國歌。（影／FengE Youtube）

少年成名的背後是堅持與熱情

馮羿坦言，上台表演是一種習慣的養成，「其實我覺得上台就是一個你多做幾次就會慢慢習慣的事情，而有的時候緊張其實來自於不夠相信自己。」他進一步分享自己對團隊合作的看法，「像我後來在玩團時，如果我覺得我的團員練得不夠好，我會在登台前幾天一直提醒他們，但到了正式演出前，我一定會告訴他們『我相信你們』，而你們也要相信自己。」這樣的信念，讓他在每次演出中都能發揮超越預期的表現。

▲▼ 馮羿的音樂之路：從小巨蛋到全球巡演，新年啟示鼓勵熱愛音樂者勇敢追夢 。（圖／受訪者提供）

偶像與後輩的交會　音樂傳承的力量

在全球烏克麗麗愛好者的世界中，馮羿是一個無人不知的名字，他是許多年輕演奏者追逐夢想的啟蒙。林俊齊便是其中之一。2024年的台灣烏克麗麗嘉年華上，馮羿擔任評審，而當時12歲的林俊齊則以參賽選手的身份挑戰自我。他選擇演奏馮羿改編的《打上花火》，希望在偶像面前展現自己的實力。

「我從十歲開始，一直練到十二歲才把這首曲子練好。」俊齊回憶著自己的努力，「可是馮羿在編這首曲子的時候卻只有十二歲，比我現在還小一點，真的太厲害了！」

對於俊齊的演奏，馮羿也表示肯定。他提到：「俊齊在一些和弦和刷奏都很講究，他真的做得很authentic，完全忠於我的編曲，這讓我覺得很驚喜。」他提到，自己的編曲常常只顧追求音樂表現，並沒有刻意去簡化指法，但俊齊卻能完美重現，這讓他十分佩服。

馮羿的編曲風格注重音樂表現，指法往往頗具挑戰，但俊齊的演奏展現了努力與潛力，讓這場偶像與後輩的交會充滿了音樂傳承的力量。

▲▼ 馮羿的音樂之路：從小巨蛋到全球巡演，新年啟示鼓勵熱愛音樂者勇敢追夢 。（圖／受訪者提供）

▲偶像馮羿與他的粉絲林俊齊分享音樂路上的故事，鼓勵熱愛音樂的人勇敢築夢。（圖／ETtoday）
如何定義成功？用音樂留下深遠影響

 馮羿認為，藝術家的成就不僅在於當下的流行，更重要的是能在歷史上留下影響。他表示：「談論藝術家的成就，最終還是回歸到『自我實現』，你有沒有寫出或做出自己覺得很厲害的東西。」他希望自己在烏克麗麗這項樂器上能留下深遠的影響，「如果今天我死後一百年，還有人在彈《打上花火》，那我泉下有知會非常感動。」

馮羿的目標，不僅僅是創作出更多優秀的作品，他也希望透過音樂，讓更多人感受到自由與創造的力量。他鼓勵年輕人勇敢追夢，「持續做你喜歡的事情，並記得你是為了什麼而開始的。」

持之以恆　找到音樂的樂趣

 學音樂的道路並非一帆風順，馮羿對此深有體會。他認為，遇到挫折時最重要的是找到問題的本質。「有的時候你當下覺得是問題的事情，其實長遠來看並不一定是問題。」他舉例，許多烏克麗麗演奏家依賴留指甲來增強音色，但他選擇不用指甲，以其他方式克服技術上的挑戰。

馮羿也分享了他對音樂樂趣的理解。「有時候是單純的聲音實驗，有時候是成就感，或者只是抱著琴亂彈的自在感覺。」這些樂趣，支撐著他在音樂的道路上持續前行。

▲▼ 馮羿的音樂之路：從小巨蛋到全球巡演，新年啟示鼓勵熱愛音樂者勇敢追夢 。（圖／受訪者提供）

▲馮羿：持續做你喜歡的事情，並記得你是為什麼開始的。（圖／ETtoday）
啟發後輩　鼓勵多元創造

 馮羿的音樂風格影響了許多年輕演奏者，但他希望後輩能夠找到屬於自己的聲音。「這個世界上只會有一個馮羿，也只會有一個Tommy Emmanuel、一個Jimmy Hendrix或其他音樂家，你要試著找到那些我沒有做過的事情，並去創造屬於自己的音樂世界。」他提到，創造力是音樂人最寶貴的資產，鼓勵年輕人多嘗試不同的可能性。

以音樂為夢想啟程 回顧自己的音樂之路，馮羿表示，支持他的從來不是單一的目標，而是對音樂的熱愛和對自我挑戰的渴望。「每一次演出都是一次賭注，但也是一次讓自己突破的機會。」他將2025年的目標設定為創作更好的音樂、經營一個優秀的樂團「共振效應」，並推出一張高水準的專輯。他希望，在新的年度，能成為比去年更好的馮羿。

對於所有熱愛音樂的人，馮羿的故事就像一段動人的旋律，告訴我們：只要專注於熱愛的事物，無論挑戰再大，都有可能找到屬於自己的舞台。

馮羿的第一張翻彈專輯“ROCK/ Uke"，Pre-save link: https://show.co/hHP0hqX

▲▼ 馮羿的音樂之路：從小巨蛋到全球巡演，新年啟示鼓勵熱愛音樂者勇敢追夢 。（圖／受訪者提供）

▲馮羿、林俊齊合奏完整版。（影／IG

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台大5姬近況曝！　她淡出12年爆整形「發不自殺聲明」
大年初三「赤狗日」忌行房！年節最凶日6禁忌…這天睡到飽原因曝
長髮女點熱咖啡到櫃檯大吵「我要燙死了！」　店員不忍開吼
《報告班長》張立威最後身影！　半年前暴瘦臉頰凹陷…新劇變遺作
快訊／輝達宣布：DeepSeek-R1可在NVIDIA NI
8女星家世狂！爺爺是「宮原眼科」屋主　她出身東區包租婆世家

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「學測後的第一吼」：馮羿領軍共振效應　用音樂釋放高中生的壓力與夢想

家家找「13歲烏克麗麗天才」合作　竟是瑪莎親自打電話邀請！

女團錄音遇「13歲台灣之光」...當場被神技震懾：收我們當徒弟！

台12歲神童馮羿再登艾倫秀！　收「臉部鑲鑽」10萬驚喜大禮

11歲神童上艾倫秀後..路上遇天后！「神之1秒同框照」超嗨

台11歲烏克麗麗神童「登上艾倫秀」！　美音樂教父狂讚：70億人只有他會彈

11歲台灣小弟「烏克麗麗神技」闖達人秀！評審全讚翻：我愛死了

《達人秀》10歲神童包多少紅包？萌回「我負債3萬」笑翻

台灣第一人！　10歲烏克麗麗神童《達人秀》2度保送決賽

8年來首度奪冠！台灣小學生獲WAGF中國指彈吉他大賽冠軍

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

【佛祖 HANDSOME！】 #DJ日進大師參上 參加尾牙整個人都被淨化了XD

萌貓裝睡悄靠近桌上雞塊 飼主一手壓制：想都別想

【不准笑我！】布偶貓站椅子扶手卻腳滑　媽見直接笑到停不下來XD

【嘉義5.6地震】台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛畫面曝！

海豚一口吞維他命補充身體　被摸頭後可愛回應：我很乖

新的一年拒絕討好別人！不要「靠付出證明自己」因為妳天生值得被珍惜

長輩出國拿護照蓋章「店員說可以」　外交部給正解

除夕吃「北市知名餐廳」爆上吐下瀉　地方社團多人中招

排隊搶買輝達顯卡RTX5090！　中國玩家掃貨「黃牛喊價20萬」

馬力歐跟爸爸對飲如照鏡子　網友敲碗「連6喝」：很髒啊

「相信自己」馮羿的音樂之路：從小巨蛋到全球巡演　鼓勵熱愛音樂者勇敢追夢

女房東「無罩」要求幫抓捏！　男房客靠背：我又不是喬骨師

「鯊鯊主播」投入2026選戰？　透玄機：答案相當精采

「開工日又濕又冷」　專家：今晚變天！下波挑戰寒流

初三全台變天！今晨8.4℃有雨到初五　強烈冷氣團陪開工

新的一年拒絕討好別人！不要「靠付出證明自己」因為妳天生值得被珍惜

飛越鐵路！高雄新景點「車站廣場綠之丘天棚」　15.3km自行車道

長輩出國拿護照蓋章「店員說可以」　外交部給正解

公設比怎麼算？　10大超廢「公設地雷」大揭秘

除夕吃「北市知名餐廳」爆上吐下瀉　地方社團多人中招

賴慧如阿嬤罹癌…從「不諒解她二婚」態度逆轉：約好要牽我走紅地毯

經典賽資格賽8隊介紹！台灣最被看好　世界第2拚正賽門票

2歲柴被狂吸「飛機耳」眼神驚恐　媽媽：抱歉我忍不住啦！

蛇年帶「20KG網紋蟒」刮刮樂　網友敲碗：有沒有中獎

海巡署去年緝毒成效飆升270%！新世代手法曝　新興毒品取代海洛因

海豚一口吞維他命補充身體　被摸頭後可愛回應：我很乖

生活熱門新聞

快訊／04:05台南東山區規模4.4地震

女入境檢查20萬精品包險被搶！桃機回應了

3星座「一路旺到2027」　事業、財運、愛情三收　

醫生啪啪多次「下體發炎流血！」她驗出性病：快交往了

開工日濕冷「2500公尺↑高山有望降雪」

紅包被嫌怎麼才6千而已　叔一招反制

返鄉「跟老公床戰」婆婆門外偷聽　人妻開大絕

即／01:45台南南化區規模4地震　最大震度3級

夢到買刮刮樂1號碼！妹子照買驚呆：100萬

「開工日又濕又冷」　專家：下波挑戰寒流

女點熱咖啡嗆「燙死了」店員不忍開吼

蛇年「轉運發大財」　TOP4星座

李珠珢任SBS演藝大賞頒獎人「大跳三振舞」

女房東「無罩」要求幫抓捏！　男房客：我不是喬骨師

更多熱門

相關新聞

佐佐木朗希史上最強新秀？球探大評比

佐佐木朗希史上最強新秀？球探大評比

佐佐木朗希在踏上大聯盟投手丘前，就被視為「未來賽揚獎候選人」而備受矚目。MLB官網將他評為2025年新秀排名第一。那麼，與過往的新秀相比，佐佐木是否能稱得上「最佳新秀」？MLB官網訪問了多位球團高層，請他們比較佐佐木與2023年選秀狀元史金恩茲（Paul Skenes，海盜）以及大谷翔平的實力。

道奇再補強！4.26億簽下後援王牌耶茲

道奇再補強！4.26億簽下後援王牌耶茲

鮑爾返大聯盟受阻 不爽只因一個謊言

鮑爾返大聯盟受阻 不爽只因一個謊言

MLB The Show 25 首創三人封面！

MLB The Show 25 首創三人封面！

井端弘和備戰WBC！將與大谷翔平會面

井端弘和備戰WBC！將與大谷翔平會面

關鍵字：

音樂烏克麗麗吉他電吉他馮羿共振效應少年MLB大聯盟美國職棒大聯盟林俊齊

讀者迴響

熱門新聞

《報告班長》張立威過世享年56歲

快訊／04:05台南東山區規模4.4地震

即／大樂透2億開出2注！17幸運兒抱走百萬

燒肉店大火、星巴克全燒光　顧客驚逃

女護士下體磨蹭「男病患頭部」！猥褻拍片

女入境檢查20萬精品包險被搶！桃機回應了

初二走春悲劇！20歲女載全家出遊1死2傷

美媒：美航空難已尋獲逾30具遺體

3星座「一路旺到2027」　事業、財運、愛情三收　

男騙愛每周2次　她暈1年半驚覺變小三

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

醫生啪啪多次「下體發炎流血！」她驗出性病：快交往了

即／台中燒肉店突起火　店內10多人緊急疏散

即／新北社區騎樓大火　9台機車燒光

柬童討生活會16種語言爆紅　現況曝

更多

最夯影音

更多

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面