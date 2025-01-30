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謊稱要檢查傷口！騙子假冒醫生　向產婦索私密處照片

▲▼手機,醫生,示意圖。（圖／視覺中國）

▲泰國一名騙子假扮醫生，向剛生完的產婦索取私密處傷口的露骨照片。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

泰國呵叻府（Nakhon Ratchasima）最近發生了一起詐騙案，一名假冒醫生的騙子與一位剛生產完的女子取得聯繫後，要求她提供產後傷口的露骨照片。所幸，這名產婦及時察覺不對勁，拒絕了對方的離譜要求，並向當地診所通報此事，才沒讓騙子得逞。

據泰媒The Thaiger報導，當地婦產科診所最近在Facebook發文，警告民眾一名分娩後的產婦通報，有自稱是「Suppakarn醫生」的男子通過LINE與她聯繫，假裝進行產後跟進，並要求她提供傷口照片。

根據受害者分享的對話內容，騙子在初步詢問健康狀況後，要求她提供3張傷口的照片。當受害者要求與對方視訊通話時，騙子卻以「醫生非常忙碌」為由拒絕，並進一步聲稱自己是醫生的助手。騙子的敘述讓產婦感到十分懷疑，不料騙子卻以威脅方式，聲稱產婦若不提供照片，就會影響醫療服務，最終被受害者識破後封鎖。

診所強調，這名男子實際上是個騙子，與診所毫無關聯，而且診所絕不會透過私人通訊軟體的帳號要求患者提供類似敏感資料，警告患者慎防詐騙。這起事件曝光後，不少網友對騙子如何得知受害者的就診資訊感到疑惑。

有些人懷疑，這些資訊可能源自於受害者或家人在網上分享的照片和產後紀錄，呼籲民眾提高警覺，避免在公開平台上洩露過多個資，以防被不法分子利用。目前，當地警方已就此案展開調查，但當局還不清楚騙子向產婦索取傷口照片的真正目的。專家推測，這些露骨照片可能會被用於勒索或其他非法用途。

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