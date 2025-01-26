DNA鑑定確認！新加坡夫妻遇花蓮強震　失蹤284天尋獲男方遺骸

▲民眾在砂卡礑發現遺骨，經DNA比對確定是失蹤的新加坡夫妻中的男方。（圖／地方中心翻攝）

記者柯政誟、劉人豪／花蓮報導

去年0403強震重創花蓮，太魯閣國家公園砂卡礑步道山崩地裂，受災慘重，其中有2名持澳洲護照的新加坡夫妻於砂卡礑失聯，家屬去年向法院提出死亡宣告獲准。事隔284天，今年1月11日，有民眾在砂卡礑發現人骨，經法醫鑑定以及比對DNA，1月24日確定為新加坡夫妻中男方的骨骸，後續將由花蓮地方檢察署通知家屬來台領回遺骸。

▲新加坡夫妻遇花蓮0403強震失蹤，砂卡礑尋獲男方遺骸。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

一對澳洲籍新加坡夫妻Neo Siew Choo（梁秀珠）、Sim Hwee Kok （沈惠國），去年4月3日前往太魯閣園區遊玩，沒想到碰上大地震後失聯，影像顯示2人在地震前38分鐘坐觀光巴士在砂卡礑站下車，搜救小組根據時間判斷，地震發生時，2人可能在砂卡礑步道約1.5公里處的五間屋附近，該處也是崩塌點，多次搜尋未果。

該對夫妻的家屬，日前向法院提出死亡宣告，花蓮地院認為，2人因遭遇災害而失蹤迄今，家屬自得於災害發生後1年內聲請對之為死亡宣告，法院認定失蹤人確定死亡，其死亡時間為2024年4月3日下午12時為死亡之時，准予依法宣告。

▲新加坡澳籍夫妻在0403大地震期間來台觀光，於太魯閣國家公園失聯。（資料圖／記者黃彥傑翻攝）

據了解，59歲王姓民眾，於2025年1月11日上午6時許，前往砂卡礑步道巡視及整理農作物時，行經山區坍塌下方河床發現疑似人骨（髖骨），隨後立即下山報案，警派員到場照相並將疑似人骨包裝證物現袋，現場附近再擴大尋找其他類似人骨未果，將發現疑似人骨移至新城分局偵查隊存放。

1月11日由花蓮地方檢察署檢察官會同法醫相驗，經法醫師初步檢視為人類右寬髖骨，該白骨由法醫師帶回至花蓮地方檢察署保管，後續依無名屍案件程序處理。1月24日，經法醫研究所比對DNA型別，確認為新加坡夫妻中男子Sim Hwee Kok沈惠國之骨骸，女方部分還未找到，後續將由花蓮地方檢察署通知家屬來台領回遺骸。

▲0403花蓮強震，新加坡夫妻在砂卡礑失聯。家屬（右）抵現場招魂 。（圖／記者黃彥傑翻攝）