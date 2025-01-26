她剛退休4天！接電話詐騙「保險費沒繳」　一上網243萬血汗錢飛了

▲新加坡一名退休婦女遭電話詐騙，短短4小時就被騙走243萬元的血汗錢。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

新加坡一名65歲婦女剛退休4天，就因為接到詐騙電話，在短短4小時內被騙走10萬新元（約新台幣243萬元）。騙子利用假冒身分與影片通話的方式，誘騙這名婦女一步步落入圈套，而婦女的家人多次勸阻也無效，最後在外甥女介入下才結束通話。目前，新加坡警方已介入調查此案。

據《新明日報》報導，受害婦女表示，她在1月9日接到一名自稱是網購平台客服人員的來電，通知婦女的保險費已過了繳費期限仍未繳付。然而，這名婦女根本沒有購買保險，於是她便要求對方取消訂單，而這名「客服」則將電話轉接給一個名叫「傑森」的男子。

傑森以銀行人員身分自居，聲稱婦女的銀行帳號涉嫌非法洗錢，需轉交金融管理局（MAS）處理，不久後一名頭像為金管局標誌的「職員」便主動與她聯繫，指示她將資金轉移至所謂的安全戶頭，以保障錢財。於是，婦女依指令下載APP，連上銀行帳號，接著婦女馬上就收到來自銀行的電郵，顯示銀行帳號中的10萬元已全被轉走。

婦女的姊姊因無法阻止她的行為，於是聯繫從事會計行業的外甥女幫忙。當外甥女趕到時，阿姨仍在與騙子通話，並嘗試登錄另一個銀行帳號。儘管家人多次表明這是詐騙，但婦女仍堅信對方所言，所幸她因為無法記起另一個銀行帳號的密碼，才避免了更多資金損失。

事後，這名婦女在外甥女的陪伴下前往警局報警，並取消了網路銀行的服務。受害婦女坦言，騙子通話時語氣嚴肅且不斷施壓，使她無暇查證，最後才會因為想要保護錢財而落入圈套。這名受害者表示，她希望透過自身經歷，提醒大眾提高警惕，避免重蹈覆轍。新加坡警方也證實當局已接獲相關報案，並正對此案展開調查。