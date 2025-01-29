　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中共認了！緬甸妙瓦底有「36個中國詐團」雇傭超過10萬人

▲▼中共認了！緬甸妙瓦底有「36個中國詐團」雇傭超過10萬人。（圖／翻攝泰國科技犯罪調查局臉書）

▲中國公安部副部長劉忠義（左）。（圖／翻攝泰國科技犯罪調查局臉書）

文／中央社

泰媒報導，中國公安部副部長劉忠義27日在泰國坦承，緬甸妙瓦底有36個由中國人經營的大型電信詐騙團夥，雇傭人數超過10萬人。他並提議中泰設立協調中心共同打擊電詐團夥，獲得泰方同意。

泰國民族報報導，劉忠義27日率領中國公安部代表團前往曼谷北郊的暖武里府（Nonthaburi），他在會見泰國科技犯罪調查局官員時，作上述表示。

劉忠義坦言，有許多中國公民被利誘或拐騙到緬甸為這些犯罪團夥工作，部分受害人據說遭毆打，有些還丟了性命。

報導指出，在會見時，中國公安部促請泰國科技犯罪調查局儘快逮捕居住在泰國的詐騙團夥首腦，並緝拿先前涉及拐騙中國男演員王星的約20名嫌犯，且將他們引渡到中國。

此外，中國公安部還促請泰國當局協助確認仍被扣押在緬甸的中國受害者，並施壓讓他們儘快獲釋，同時請求泰國封鎖這些詐騙團夥獲取資金的管道。

根據報導，劉忠義在會見時提議，中泰兩國設立「協調中心」共同打擊電詐團夥。泰方則同意中方的提議，建議雙方交換有關詐騙團夥的訊息。

泰方並提議，由中國帶頭召開區域會議，邀請緬甸、寮國及柬埔寨一起探討如何解決電詐問題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／槍殺三環幫大老逃亡出境　警掌握4槍手「今晚押解返台」
王思佳經紀人3千萬買20年房　「再花1千萬裝潢」超豪華新家曝
快訊／一粒姊姊、樂天捕手宋嘉翔結婚了
快訊／大樂透「頭獎1.3億」號碼出爐！　百萬大紅包等你來搶
中共認了！緬甸妙瓦底有「36個中國詐團」　雇傭超過10萬人
尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中共認了！緬甸妙瓦底有「36個中國詐團」雇傭超過10萬人

分析：DeepSeek避管制囤晶片成本高　恐遭美盯上

全紅嬋回家過年被包圍　無奈發文：理智一點吧！

陸屁孩拿鞭炮炸下水道　把自己轟上天「4秒才落地」

阿里巴巴也發表新AI　號稱贏過DeepSeek V3

香港初一驚見「貓頭祭品」　疑有人殺害小動物「插香獻祭」

陸煤電裝機佔比再減　今年底有望降至三分之一

DeepSeek遭網攻當機　陸官媒：IP位址來自美國

專家引衛星畫面　指中國正建造大型核融合研究設施

央視春晚「機器人跳扭秧歌」　最後被人類舞者「攙扶下台」

孕媽顧店幫選刮刮樂中頭獎　東勢30歲女喜捧200萬過年

嘉義火燒車！26歲媽買年貨獨留4歲兒　他從後廂爬出ICU搶救

英雄老闆無懼爆炸進電動車救4童　還原經過「就是賭」：燒到也要救

嘉義火燒車！母獨留4歲兒　他從後車廂爬出ICU搶救

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

【熱情vs.冷靜】伯恩山犬狂蹭阿金討摸 牠淡定伸手摸摸超有愛～

台東5.2地震！太麻里船筏瞬間消失畫面曝　水面漂浮下秒拖進海底

柯文哲北所吃年夜飯！　除夕菜色「佛跳牆、火鍋」

小草北所外隔空圍爐陪柯文哲　陳佩琪連2天到場感謝支持者！

漏接飛盤秒被別的狗搶走　美國惡霸犬一臉擔心：偶的飛盤～

中共認了！緬甸妙瓦底有「36個中國詐團」雇傭超過10萬人

分析：DeepSeek避管制囤晶片成本高　恐遭美盯上

全紅嬋回家過年被包圍　無奈發文：理智一點吧！

陸屁孩拿鞭炮炸下水道　把自己轟上天「4秒才落地」

阿里巴巴也發表新AI　號稱贏過DeepSeek V3

香港初一驚見「貓頭祭品」　疑有人殺害小動物「插香獻祭」

陸煤電裝機佔比再減　今年底有望降至三分之一

DeepSeek遭網攻當機　陸官媒：IP位址來自美國

專家引衛星畫面　指中國正建造大型核融合研究設施

央視春晚「機器人跳扭秧歌」　最後被人類舞者「攙扶下台」

色彩占卜／變動的2025年如何找到力量？憑直覺選圖案看調整方向

快訊／槍殺三環幫大老逃出境！警掌握4槍手「今晚押解返台」

重案回顧／姐妹花涉殺2信徒！怕聖母被抓去關　竟狠踹生母逼頂罪

春節戶外健康首選　中市推薦大坑14條步道條條有特色

福斯在陸面臨價格戰　CEO：不能幻想市場會自行改善

王思佳經紀人小瑋3千萬買20年房　「再花1千萬裝潢」超豪華新家曝光

陪賴清德新年走春參香發福袋　林右昌新北拜年氣勢強勁

快訊／大樂透「頭獎1.3億」號碼出爐　百萬春節大紅包等你來搶

一粒姊姊、樂天捕手宋嘉翔結婚了！　「現身戶政事務所」甜曬愛的身分證

中共認了！緬甸妙瓦底有「36個中國詐團」雇傭超過10萬人

AI黑馬DeepSeek爆紅！分析師：美國科技巨頭依然穩固

大陸熱門新聞

陸屁孩拿鞭炮炸下水道　把自己轟上天

「一夜寵幸30多位佳麗」　他被稱為中國最好色帝王

中國棋王「犯規輸棋」　南韓棋院道歉了

央視春晚機器人跳扭秧歌　最後被扶下台

女婿開車回頭看　全身發毛「岳母不見了！」

印度版「未來戰車」亮相

阿里巴巴也發表新AI　號稱贏過DeepSeek V3

中共認了！緬甸有「36個中國詐團」雇傭超過10萬人

30元買12元蔬菜找多少錢？　數學題難倒小學生：不是18元

影／奇觀！小西天懸塑近400年一塵不染

DeepSeek創辦人每天專注3件事　低成本AI震撼華爾街

全紅嬋回家過年　遭瘋狂遊客包圍

分析：DeepSeek囤晶片成本高　恐遭美盯上

DeepSeek創辦人家庭背景曝光！

更多熱門

相關新聞

免費招待遊泰被賣掉　直播主失聯2個月

免費招待遊泰被賣掉　直播主失聯2個月

我國有8名男女去年12月被以「免費招待旅遊」等理由騙至泰國，結果一下飛機就被送到緬甸詐騙園區，至今仍有6人生死未卜。近日又傳出中部有一對直播主夫妻也受騙，遭轉賣至詐騙園區超過2個月，目前下落不明。

泰國擬恢復填寫TM6入境卡

泰國擬恢復填寫TM6入境卡

桃機春節旅客估破130萬大關　3國家列旅遊警戒

桃機春節旅客估破130萬大關　3國家列旅遊警戒

他從泰國空運毒包裹抵韓　黑幫成員栽了

他從泰國空運毒包裹抵韓　黑幫成員栽了

泰國「同婚法律」生效　百對情侶搶首日結婚

泰國「同婚法律」生效　百對情侶搶首日結婚

關鍵字：

中國公安部電信詐騙團夥緬甸泰國合作

讀者迴響

熱門新聞

UNIQLO「超夯外套」大砍1100元　粉絲手刀瘋搶

快訊／劉雨柔初一喜宣布「懷孕了」！

返鄉顧家庭　林政賢轉當職業軍人

快訊／南鯤鯓國運籤抽出了！

即／台中走春景點驚見2屍　1男與法鬥死在車內

即／台南市區4店面年初一全燒毀　恐怖「黑龍捲」曝

第一次過夜！她抱又摸「曖昧男0反應」　老司機秒懂

除夕夜傳「竹科瞬間壓降」　工程師嚇到丟碗筷回廠

即／錢錢蛇進來！大龍峒保安宮「國運籤」出爐

美人魚「整顆頭」被水族館巨魚吞入口中！

釜山航空176人班機起火狂燒！驚悚現場畫面曝

東洋乳神天木純新年放送南半球

台北回高雄開11小時　他怒「台灣交通真爛」！網罵活該

儀表板亮「咖啡杯」要回廠維修？

陸屁孩拿鞭炮炸下水道　把自己轟上天

更多

最夯影音

更多

孕媽顧店幫選刮刮樂中頭獎　東勢30歲女喜捧200萬過年

嘉義火燒車！26歲媽買年貨獨留4歲兒　他從後廂爬出ICU搶救

英雄老闆無懼爆炸進電動車救4童　還原經過「就是賭」：燒到也要救

嘉義火燒車！母獨留4歲兒　他從後車廂爬出ICU搶救

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面