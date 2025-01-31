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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

走春聽基層長輩感慨台灣政治環境　蔡壁如拋「大和解2.0」

▲▼民眾黨第三屆第一次黨員代表大會，蔡壁如。（圖／記者周宸亘攝）

▲參選民眾黨主席的前立委蔡壁如拋大和解2.0。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔至雲／台北報導

農曆春節期間，「恭喜發財！罷免書拿來」幾成全民運動，民進黨團總召柯建銘更要求，下週一開工日就要把提案罷免藍委連署書送進中選會，農曆春節後，政局勢必會有一番動盪。參選民眾黨主席的前立委蔡壁如今（31日）大年初三在臉書上透露，近日在基層走訪時聽到很多長輩的感慨，大家對於台灣的政治環境感到疲憊與厭倦，因此她拋出「大和解2.0——向前有路，光明在望！」，她直言「這不只是我的政治理念，更是我對台灣未來的深切盼望。」

蔡壁如指出，今天是大年初三，家家戶戶走春拜年、宮廟祈福、親友團聚，台灣的每個角落都洋溢著溫暖與希望。在這充滿祥和的日子裡，她想與大家分享一個重要的信念——「大和解2.0」。這不只是她的政治理念，更是她對台灣未來的深切盼望。

「政治應該帶來希望，而不是製造仇恨」，蔡壁如說明，過去幾年，台灣的政治環境充滿對立與惡鬥，藍綠之間的衝突不僅讓社會撕裂，也讓人民對政治感到疲憊與厭倦。每當選舉結束，社會應該回歸正常運作，但大家卻常常看到選後的紛擾延續，讓民心不安，甚至影響國家往前邁進的腳步。

蔡壁如透露，新春期間，她在基層走訪時，聽到許多長輩感嘆，「為什麼我們不能像過年時一樣，坐下來好好說話？」這句話讓她更加堅定推動「大和解2.0」的決心。

蔡壁如提到，2016年，民進黨前主席施明德曾說，「我是帶著希望而來。」這句話一直提醒著她，政治的本質應該是解決問題，而不是挑起紛爭。台灣需要的不只是選舉的勝負，而是能讓人民真正過上好日子的政治文化。

蔡壁如說，「大和解2.0」不是妥協，而是擁抱理性，共同找出讓台灣變得更好的道路。政治人物都聽過「以民為本、以和為貴」這句名言，我要懇請藍綠的朋友，能夠放下對立，以對話取代爭吵、以合作取代惡鬥，讓政治回歸到服務人民的本質。

「人民要的不是對立，而是安定與繁榮」，蔡壁如也說，這些年來，她無論是在台北市政府、立法院、台中市政府參與公共事務，或是在地方基層服務，她深刻感受到民眾的辛酸、失望與無奈。他們關心的，從來不是政黨之間的鬥爭，而是生活的穩定、經濟的發展，以及下一代的未來。當前，台灣面臨諸多內外挑戰，全球經濟變局、通膨壓力、產業轉型、永續發展、淨零排放等課題，都需要大家攜手努力，凝聚共識，找出務實可行的解方。大家應該思考如何讓台灣在國際競爭中更具優勢，而不是陷入內耗與對抗的惡性循環。

「讓團結成為台灣的力量」，蔡壁如強調，「我們已經浪費太多時間在紛爭上，現在，是時候重新出發，啟動『大和解2.0』，讓台灣的政治少一些對立、多一些合作。 政黨可以有不同理念，但目標應該是一致的，那就是讓台灣更好、讓人民生活更幸福」。

蔡壁如說，正如星雲大師在新年祝福中所說，「向前有路，光明在望！」大和解的路或許不易，但她願意帶著希望，不忘初心，與大家攜手同行，共同開創台灣新局，為這片土地打開希望的大門。

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