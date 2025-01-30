跟賴清德「大罷免」態度不同調？　柯建銘：每周都開會且謀定後動

▲總統賴清德與民進黨立院黨團總召柯建銘互動自然良好。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘近日多次高呼「大罷免」，不過兼任民進黨主席的總統賴清德對罷免態度較為保留，僅表達對公民團體自主性的尊重。兩人對於罷免的態度，被外界認為不同調，但他們大年初二（30日）在新竹香山財神廟同台時，互動頗為自然，柯建銘受訪被問及跟賴清德的互動時表示，每個禮拜都開會，每件事都先謀定而後動，「國民黨就很白癡，我們是民意先行，黨只是代收、代轉」。

柯建銘在農曆年前就多次強硬表態力挺大罷免，甚至在農曆春節期間也沒閒著，除夕夜就在臉書上表示，「恭喜發財，罷免書拿來」，且強調搶救台灣只剩下7天，台灣人民非站出來不可。不過，身兼民進黨主席的賴清德，對於大罷免的態度則較為保留，僅強調要尊重民間團體的自主性，也呼籲不要讓公民團體被貼上政黨標籤。

正因為如此，外界也解讀，賴清德跟柯建銘是否在大罷免的議題上「不同調」。不過，他們在大年初二（30日）一起在新竹香山財神廟參香，當賴清德在發放福袋給民眾時，柯建銘也隨侍在側，兩人互動自然，一起跟支持者打招呼拜年。

柯建銘受訪被問及跟賴清德的互動時表示，他們每個禮拜都開會一次，每一件事都是先謀定而後動，「國民黨就很白癡，民進黨是民意先行，黨是服務，是代收、代轉而已」。他說，民意起來，每一個人都要罷免，有尊嚴的台灣人都會站起來罷免，國民黨是早就要反罷免，而且是用黨意來發動，要縣市首長跟立委來反罷免，「他們會怕，他們完蛋了」。

柯建銘表示，這個黨（指國民黨）要跟台灣人民對抗，要把台灣人出賣，把國家滅亡那鐵定輸的，當二階段、投票時候，一定是台灣贏，像是新竹市罷免國民黨立委鄭正鈐、罷免高虹安，三天連署數量已是兩倍多，可以看出來民心已經沸騰，藍白必倒。

▼總統賴清德與民進黨立院黨團總召柯建銘互動自然良好。（圖／總統府提供）

