初二喊「民眾黨是我的娘家」　蔡壁如：參與補選是對家的一份承擔

▲前立委蔡壁如初二回娘家，再度談到黨主席補選。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如，下同）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席補選2月15日登場，將由代理主席黃國昌對上前立委蔡壁如，蔡壁如近日則多次批評選舉不公、網軍攻擊等現象，今（30日）大年初二蔡壁如再度表示，自己相信這次補選是場「君子之爭」，民眾黨是她的娘家，自己深知，回娘家，不僅是找回過去感動，更是帶著成長的力量，讓這個家茁壯，現在自己參與補選，就是希望讓民眾黨再次偉大，這是她對於這個家的一份承擔，在團結的力量下，民眾黨一定就會有目標、走得遠。

蔡壁如初二發文表示，回娘家每一次的回家，都是一種感動，每年的初二，自己都會回到南台灣的屏東，看看家人，與親人團聚，娘家永遠張開溫暖的雙手迎接回家。

蔡壁如談到「黨主席補選」，她表示，在農曆春節前後的這段時間，民眾黨黨主席的補選工作也在進行，時間非常緊湊，自己相信這次的補選，是一場「君子之爭」，是一場理念的交流與對話，不能讓「分裂」削弱我們創黨的初衷，應該「攜手」壯大共同打造的這個家。

蔡壁如說，希望透過這場黨主席補選，不僅向大家展現她對民眾黨的政治信念與願景，更希望民眾黨能夠團結向前，繼續成為影響台灣政治的關鍵力量、中道力量。

蔡壁如再說，民眾黨是柯文哲醫師、壁如以及許多志同道合的夥伴一起投入心力耕耘、一起打拼建立的一個家，在這裡，大家有很深的感情，都想貢獻自己的力量，推動民眾黨向上提升，正如她回娘家時，心中充滿著對家的責任感與期待一樣。

蔡壁如強調，民眾黨也是她的娘家，這裡有她成長的記憶，曾經風雨同行、同甘共苦，還有共同奮鬥。自己深知，回娘家，不僅是找回過去那份感動，更是帶著成長的力量回去，讓這個家更茁壯。

蔡壁如提到，柯文哲醫師說過「一個人走得快，一群人走得遠」。現在自己參與黨主席補選，就是希望在未來的日子裡，與夥伴們認真打拚讓民眾黨再次偉大，成為更多台灣人民值得信任的選擇，這是她對於這個家的一份責任、承擔與承諾。

接著，蔡壁如說，在這個新年佳節，感謝所有支持她的朋友們，感謝這些人的信任與鼓勵，未來的日子裡，自己將不斷努力，讓民眾黨這個大家庭更加團結，更加強大，無論是在政治的前線，還是在生活的每一個角落，她都希望能夠與大家一同前行，共同追求大家的理想。

最後，蔡壁如強調，回娘家的路上，她帶著大家的祝福與期許，心中充滿信念與勇氣，因為她始終相信，只有在團結的力量下，台灣民眾黨一定就會有目標、走得遠。