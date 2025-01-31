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大陸 大陸焦點 特派現場

影／有夠俗！「豪華」貨車司機之家一晚250元　川藏318公路新驛站

記者任以芳／四川報導

大陸川藏南線知名的自駕遊318公路，不只是觀光旅遊路線，也是長途貨車司機往返川藏的必經之路。在雪域高原的康定市，有一處特別的溫暖之地「雪域高原貨車司機之家」，此處休憩驛站提供十分便宜服務，住一晚只要50元（單位：人民幣，同下），司機套餐只要15元，還有免費網路、看電影、按摩椅以及吸氧機等設備，住宿環境堪比飯店。

四川省交通運輸廳資料顯示，四川約有貨車司機63萬人，常年以車為家、與路為伴、日夜兼程，尤其往返川藏路線的貨車司機，經常因為長途跋涉有高為風險。近年，四川政府推動「暖心之家」建設，改善長途貨車司機生活品質，可以吃一口熱乎飯、喝杯溫開接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問、洗熱水澡、睡安穩覺、穿身乾淨衣，不用在車裡過夜。

▲▼ 318公路專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 「雪域高原貨車司機之家」除了吃住，所有設施免費。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪位於康定市新都橋鎮麥巴村「雪域高原貨車司機之家」，兩層樓的休息驛站成為貨車司機辛勞的避風港。走進貨車司機之家，擁有寬敞明亮的休息室，設施完備的廚房和餐廳，還交誼廳可以看電影，喝茶、咖啡都是免費。

這裡不僅提供基本的食宿服務，走進二樓的休息區，有雙人房、三人房、四人房，由於2022年開幕都是全新裝修，甚至還有。貨車司機之家員工向《東森新媒體ETtoday》記者介紹，「這裡是按照人頭收費，不是房間收費，單床位一晚是50元人民幣（換算台幣約250元），司機套餐是15元(換算台幣75元)。」

「貨車司機之家還配備了無線網絡、充電站、獨立廁所，相較外面飯店食宿，幾乎是三分之一價來服務貨車司機。」貨車司機之家員工進一步介紹，「我們讓所有貨車司機優先住宿，房間空閒才會以民宿價格出售，一般旅客要預訂才能住，一晚上大約360元（換算1650元台幣）。」

▼ 四川甘孜州貨車司機之家環境有如飯店，住一晚換算約250元台幣。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 318公路專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 318公路專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲四川甘孜州康定市新都橋鎮麥巴村副村長澤旺扎登 。（圖／記者任以芳攝）

甘孜州康定市新都橋鎮麥巴村副村長澤旺扎登接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，「以前貨車司機一天跑車十多個小時，吃喝拉撒都在大貨車上，沒有好好歇息的地方，十分辛苦，有了司機之家方便許多。」

澤旺扎登還說，驛站除了服務（長短途）貨車司機，康定市新都橋鎮麥巴村地處高原，再往上面開海拔至少4、5千公尺，遇到大雪封山就是4、5天，大型設備鏟雪養護工人就非常辛苦，從10月份到5月份之間經常上山鏟雪，以前都要車上停在路邊睡，與大雪相伴十分危險，有了驛站後，養護工人可以有暫時落腳處。

雪域高原貨車司機之家成立以來，經吸引了眾多長途貨車司機上門休息。曾經也是貨車司機的舒元泰，後來與政府合作成立貨車司機驛站，同時也是甘孜州康定市柏雲棲民宿酒店負責人，他十分欣慰的說，「這裡不僅解決了他們長途行駛中的食宿問題，更讓他們在高原上找到了一個可以安心停駐的家。

來自成都貨車司機受訪時表示，「以前跑長途的時候，為了省錢都睡車上，再不然就是找不到合適的休息地方。現在有了貨車司機之家，可以放心地在這裡休息，養足精神再出發。」

▲▼ 318公路專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲貨車司機之家項目負責人舒元萍。（圖／記者任以芳攝）

貨車司機之家項目負責人舒元萍受訪時也表示，司機之家除了住宿、吃飯酌收費用，包括看電影、用網路、喝茶咖啡，洗衣等項目都是免費，由政府吸收，主要服務辛苦的貨車司機，感謝他們承擔活絡運輸經濟的使命。」

雪域高原的寒風中，康定市雪域高原貨車司機之家如同一座溫暖的燈塔，照亮了貨車司機們的前行之路，也溫暖了他們的心房。這裡將成為他們旅途中最溫馨的驛站，陪伴他們走過一段段艱難而美好的旅程。

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