影／最孤獨異域星球！　318公路「隱藏景點」墨石山有如月世界

記者任以芳／四川報導

今天是大年初三（31）日，大陸春節旅遊人潮最高峰時刻，其中川藏南線318公路是非常門自駕遊路線，從四川到西藏沿途的隱藏寶藏景點「墨石公園」，因為奇特的地質奇觀，讓人錯覺來到外太空。此地遍佈灰墨色石林，寸草不生，遠看就像來到月世界。跟著《東森新媒體ETToday》記者腳步，帶您來看被譽為「中國最美景觀大道第八美」。

如大陸春節假期自駕遊成為主要出行，各地都是忙著觀光車潮。其中，位於四川段川藏線318國道「隱藏」寶藏景點，坐落於四川省甘孜藏族自治州道孚縣八美鎮中古村與卡瑪村交界處的墨石公園，一年四季都有許多遊客到訪，這裡也是集自然美景、人文景觀和科學探索於一體的大陸國家4A級旅遊景區。

▲墨石公園地貌有如外太空，遠眺有孤獨感 。（圖／記者任以芳攝）

擁有獨特的地質奇觀和壯麗的自然風光的墨石公園海拔3500公尺，每年吸引無數遊客到訪探秘，這裡高原擁有灰墨色的奇幻石林，幾乎寸草不生，從遠處看讓人感到一種孤獨蒼涼感，被譽為「中國最美景觀大道第八美」。

《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪墨石公園已經是12月初冬季節，根據當地人介紹，墨石公園的自然風光一年四季都不一樣，春夏天有草原濕地、絢爛的花海，入秋彩林如畫，美不勝收，冬雪皚皚，銀裝素裹，加上灰墨色系石林，彷彿置身於一個神秘的異世界。

來自成都遊客直呼，「真的太美了，無法形容，都沒看過這樣景象。」她與好朋友自駕遊去西藏，沿途特地繞來墨石公園遊玩，拍照打卡，上傳個人社交平台後，不少網友對於奇異地貌感興趣，紛紛詢問「這裡在哪？在中國嗎？」

▲許多遊客換上藏族服飾拍照打卡。（圖／記者任以芳攝）

首次來四川的台青徐銘鴻也被眼前影像吸引，一開始看到墨石公園，覺得好像台南月世界，直呼「哇噻！」但心想就這樣了吧。沒想到走進諾大的園區後，「哇賽！整片山都這樣，世界上怎麼會有這樣地質。」

大家都很好奇，遠看周邊都是綠色山林，為何只有墨石公園有如此孤獨地質？當地解說員解釋，墨石公園的主體是糜稜岩，這些岩石在遠古時期，海底水成岩在地質運動中受到擠壓和抬升，粉末狀的岩石經過一定程度的膠結作用，形成了一種具有糜稜結構和定向構造的岩石，即「糜稜岩」。

透過空拍來看，墨石公園黑色岩石層疊交錯，形態各異，或挺拔如峰，或蜿蜒似龍，形成了大陸「唯一」的高原石林景觀，被譽為「地質學上的百慕大」。陽光照耀下，石林閃爍著墨色、灰色、淡綠色的光芒，墨石公園成為了世界上獨一無二的地質景觀。

▲景區打造太空船搭配周邊地貌，真的很像到月球世界 。（圖／記者任以芳攝）

發展至今，墨石公園成為觀光景點，也是附近居民重要收入來源之一，景區提供藝術照服務，因為地形有如外太空月世界，現場特地模擬大陸「神舟」太空飛船，讓遊客穿上太空人服裝拍照，經過角度的修飾，真的很像登上月球，吸引許多人拍照打卡。

墨石公園不僅自然景觀豐富，還蘊含著深厚的人文底蘊。這裡有許多特色的民居和建築，體現了當地人獨特的文化和生活方式。遊客可以參觀藏族民居，也可以穿著藏族服飾逛墨石公園，拍照十分有氛圍感。

逛園區時，地上還有許多「瑪尼堆」，這些都是藏族祈福傳統，旅客也可以自己揀一塊石頭放在石堆上，切記不能弄倒，否則招厄運，許多漂亮小姐姐也會選在此地拍美照留念，墨石公園以其獨特的魅力，成為大陸許多遊客心中的旅遊勝地。