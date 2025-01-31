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大陸 大陸焦點 特派現場

影／漢藏分界「折多山」一口氣看四季！　「綠天使」守護318公路

記者任以芳／四川報導

大陸每年春節旅遊人潮超過上億人次流動，今天大年初三（31）是自駕遊旅遊高峰，最受歡迎路線318國道川藏線成為旅遊必去點之一。最主要的交通隘口「折多山」，是漢藏分界線，海拔4298公尺，從山下到山上可以一口氣領略四季之美，這裡還有一群守護關口20年「綠天使」，鼓勵遊客主動回收垃圾換取「綠幣」保護環境，這個綠色驛站發展至今也成為川藏線最美人文風景線。

▲▼ 318公路專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 318公路早期開墾十分艱辛。（圖／記者任以芳攝）

大陸土地遼闊，著名的318公路，被譽為「中國最美的景觀大道」，起點位於上海市黃浦區的人民廣場，終點位於西藏自治區日喀則市聶拉木縣的樟木鎮友誼橋，全程長達5476千米，是大陸最長的國道之一。幾乎沿著北緯30度線前行，橫跨大陸的東中西部，沿途可見平原、丘陵、盆地、高原等多種地形景觀。

318公路的修建歷史追溯到上世紀50年代。從1950年至1954年，大陸修建完成川藏線，即如今318公路的成都至拉薩段。此後，隨著經濟的發展和交通基礎設施變化，318公路經歷了多次改建和擴建。如今，這條公路已經成為連接大陸東西部的重要交通幹線，也是旅行者探尋西藏神秘風光的必經之路。

▼ 318公路大本營 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 318公路專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 318公路專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲折多山也是漢藏分界點。（圖／記者任以芳攝）

隨著冬季旅遊旺季的到來，318公路位於四川段擁有一個十分重要交通隘口「折多山」，位於四川省甘孜藏族自治州康定市境內的巍峨山峰。《東森新媒體ETtoday》實際採訪，從山下開車到山頂，一口氣看完四季風光，明明10月剛入秋，山頂卻飄起雪，自然風光和獨特的地理位置，吸引許多遊客觀光旅遊。

折多山解說員向《東森新媒體ETtoday》記者介紹，「折多山也譽為『康巴第一關」，海拔4298公尺，是大雪山支脈的重要組成部分，在此欣賞到貢嘎雪山等壯麗景色，也是大渡河、雅礱江流域的分水嶺，更是漢藏文化的分界線。翻過折多山，就進入了康巴藏區，遊客可以體驗藏族風情和獨特的民族文化。

▼ 「康巴第一關」折多山海拔4298公尺，氣候千變萬化。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 318公路專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 318公路專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲川藏有兩個「綠色驛站」，折多驛和理塘驛正式運營。（圖／記者任以芳攝）

來到折多山關口停車場，這裡也是旅客暫時休息地方，過去沒有太多環保意識，經常留下滿地垃圾，當地藏族居民不忍心看到家鄉一片凌亂，少數人自己當義工，發展至今吸引一群志同道合的「綠天使」守護「康巴第一關」。

綠色驛站負責人員王沖接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，自2022年起，川藏有兩個「綠色驛站」，折多驛和理塘驛正式運營，為過往的遊客和司機提供短暫休息的場所，同時推動川藏線生態旅遊和環保。

驛站有垃圾丟棄站，還有綠幣體驗機，遊客們只需投入手中的飲料空瓶等可回收垃圾，並通過手機掃碼，就能兌換到綠幣。王沖也親自示範流程，「只要不是酒店供應的塑膠鋁罐，都會有條碼，依照流程指示投入機器，之後用微信掃碼就能換取綠幣來上廁所。」

▲▼ 318公路專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 318公路專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲綠色驛站守護318公路永續環境。（圖／記者任以芳攝）

這些「綠幣」可以用於免費停車、如廁等服務，提升了遊客的旅行體驗，尤其是小朋友特別好奇。同時，驛站內的志願者們還會引導遊客參與垃圾回收和環保活動。據了解，理塘驛，作為川藏綠色驛站的第二站，也於2023年正式投入使用，同樣有便捷的停車、如廁服務，綠幣機制鼓勵旅客參與垃圾回收。

據了解，川藏綠色驛站已經取得成效。折多驛和理塘驛共接待遊客和司機數十萬人次，回收了大量垃圾，並通過義賣等方式將回收的垃圾轉化為環保資金。這些資金將全部用於支持驛站的運營和環保事業的發展，讓川藏線保持乾淨回歸自然。

▼ 318公路列為大陸自駕遊經典路線 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 318公路專題 。（圖／記者任以芳攝）

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