川藏北線／揭秘「白色聖石」助羌族逆轉勝　千年東方古堡抗8級強震

記者任以芳／北京報導

大陸熱門的自駕游川藏北線317國道位於四川境內，連接四川和西藏，沿途景觀也是極美。這條公路隱藏古老就神秘的村落「桃坪羌寨」，距今有2千年歷史，號稱「東方古堡」保留完整羌族碉樓歷史，不但有迷宮，家家戶戶屋頂上供奉白色石頭，相傳神秘石頭幫助羌族「逆轉勝」，跟著《東森新媒體ETttoday》腳步一起揭秘。

▲川藏北線317公路沿途，歷史古村落「桃坪羌寨」 。（圖／記者任以芳攝）

川藏線是大陸知名景觀大道，分為川藏南線南線是318國道，以及北線317國道。其中，317國道較原始，一路上可見漢、藏、羌族迷情風俗，尤其行經四川省阿壩藏族羌族自治州理縣桃坪鄉，這裡擁有一座距今2千多年歷史古村落「桃坪羌寨」，也被稱為「東方古堡」。

「桃坪羌寨」在羌語稱「契子」，也是目前世界上保存最完整，並且是碉樓與民居融為一體的建築群，至今還有羌族民眾居住。這座古羌寨始建於公元前111年，距今有2000多年。根據歷史記載，這裡也是西漢時期廣柔縣的縣轄隘口和防禦重地。

▲桃坪羌寨也被稱為「東方古堡」，碉堡設計錯綜複雜 。（圖／記者任以芳攝）

「東方堡壘」羌寨迷宮

走進桃坪羌寨感受古老氣息，羌族祭祀廣場保留原址，相傳羌族最早最權威的文化人和知識集成者稱為「釋比」，可以直通神靈、生死界，類似巫師的角色，也負責祭祀。

桃坪羌寨解說員王利也介紹，祭祀廣場是羌族精神地標，族裡婚喪喜慶包括祭天等宗教活動都在這舉行。牆上羊頭圖騰象徵火神，古老的羌民族信奉奇特原始的宗教，人們相信萬物有靈，信仰多神教。

走進羌寨感受當年古人智慧，寨子有完善的地下水網，以及採用傳統的八卦佈局，外面有8個門，裡面有13條通道，以碉樓為中心，四通八達的通道和碉樓合一的迷宮建築，擁有自己的防禦體系，主要監控入侵者、土匪等外敵，羌族建造高聳的碉樓觀察四周動態。

寨子二樓以上是住房，一樓養家畜或堆放農具。，通道有大有小、蜿蜒崎嶇，牆上暗藏洞穴，隨時可以深入武器穿刺敵人。

「羌族一樓也有窗戶，叫做斗窗，用來射擊武器（防禦敵人），第二個功用是計時，透過陽光射進來的位置，判斷此時此刻大概是幾點。」桃坪羌寨解說員王利說。

▼羌族碉堡一樓不住人，畫面中「斗窗」設計用來攻擊敵人，也是古老的光影時鐘。（圖／記者任以芳攝）

▲ 羌民族深信萬物有靈，「白色聖石神」曾帶領祖先打贏勝仗，取得領地，世代安家。（圖／記者任以芳攝）

神秘白石幫助羌族「逆轉勝」

楊家大院是桃坪羌寨第一任首領的住宅，佔地368平方米，爬上最高點共9層，制高點美景一覽無遺，寨子家家戶戶的屋頂放置白色石頭，大小不一。對於羌民族來說，這是老祖先留下來得傳統，白石象徵神明，背後有一段十分神奇故事。

「人在畜上，神在人上，因此神明供奉在人的上面。」桃坪羌寨解說員王利解釋，「羌族信仰萬物，古時候先人從大西北遷到此地，與外族爭地生存，當時羌族已經戰敗準備逃離，有神明託夢給羌族首領，告訴他找尋一種白色石頭才能打敗歌姬人，後來真的成功，最終白色石頭成為羌族最高神明。」

白色石頭是何種礦石？原來羌族人當年找到的是白英石，兩塊相互撞擊產生火花，也是最早的打火石。因此，羌民族也很敬畏火，認為火神能熟製食物，減少疾病發生。為了感謝神明賜與火，因此世世代代把白英石供奉在屋頂上。

▼ 桃坪羌寨的楊家大院是經典代表，曾抵抗汶川大地震，至今傳統建築工匠幾乎失傳。（圖／記者任以芳攝）

失落的羌族建築美學

楊家大院的建築美學至今也是一個謎，當年羌民族沒有測算與圖紙，全憑腦海裡構圖施工。羌寨碉堡主牆體採用「魚脊背」，側面角度看見牆體交匯處呈現V型，有防震以及穩固基底作用，

桃坪羌寨「楊家大院」後代子孫楊先生說，2008年「5·12」汶川大地震，四川許多羌族的典型建築群落出現倒塌，唯獨桃坪羌寨沒有被震倒。如今傳承修復技術卻逐漸流失，比如「魚脊背」建築法已經徹底失傳。

▼桃坪羌寨「魚脊背」建築法。（圖／記者任以芳攝）

楊先生進一步說，「自己60多歲還懂一些，靠卡榫建造木頭屋子，外面修石頭牆，泥巴是手工封蠟，大石頭切小片很不容易，堆砌也有角度，那個年代懂力學十分不簡單。」

由於羌族只有語言，沒有文字紀錄，世代都是口耳傳授祖先留下來寶貴生存智慧，隨著時間推移，很多古老經驗逐漸失傳，包括語言。老村民也說，「或許再過十多年，年輕人可能也不會說羌語。」語畢，他苦笑一下。

▲ 羌族老人依舊過傳統生活，祖先沒有留下文字，世代努力口耳相傳羌族語言。（圖／記者任以芳攝）

但讓人欣慰的是，桃坪羌寨還是保留傳統生活習慣，也願意傳承祖先習俗，一方面也成為觀光的亮點，像是羌族春秋季最隆重的民族節日「祭山會」「羌年會」，春禱秋酬的農事活動被視為族裡大事，後代子孫們不敢忘記，遠古文化依然在現代文明裡展現千年歷史光輝。

▼楊家大院後代子孫，以及桃坪羌寨周邊大山。（圖／記者任以芳攝）



