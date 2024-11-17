川藏北線／「天才畫師」郎卡傑與神同行　400年唐卡故鄉傳9代弟子

記者任以芳／四川報導

大陸川藏北線317公路（國道317線）沿途擁有多種自然景觀，其中爐霍路段位於四川省甘孜藏族自治州，也被稱為「唐卡之鄉」，17世紀出現一位天才畫師郎卡杰，開創全新的唐卡藝術流派「郎卡傑唐卡」，流傳400多年至今，傳承到第九代弟子。郎卡傑畫風靈活繽紛，「近實遠虛、近大遠小」的構圖法，以及3Ｄ視覺效果，成為藏族唐卡流派十分重要代表之一。

▲317公路沿途都是藏語祝福 。（圖／記者任以芳攝）

今年是大陸川藏公路通車70週年，穿越橫斷山脈，連起雪域高原與四川盆地。其中，川藏南線2146公里，北線是2412公里，分別與318國道和317公路部分重合。

「尋美川藏線」為主題的第五季「掌上蜀show」兩岸新媒體體驗採訪活動，前進川藏南線，行經四川省甘孜藏族自治州爐霍縣，這裡是「唐卡之鄉」，也是天才畫師郎卡杰的故鄉。

▲郎卡傑唐卡真跡，無價之寶。（圖／記者任以芳攝）

歷史記載，17世紀，爐霍縣誕生一位天才畫師郎卡杰，外界稱他是「神變畫師」，從小擁有過人繪畫天份和靈感。傳說年少的郎卡傑在山上放牧，在草地打瞌睡時，夢到蓮花生大師給了他一支筆，提點他靠筆在人世間行善法，利益眾生。郎卡傑醒來後，發現身邊真的有一支筆。此後，他無師自通開啟繪畫之路。

關於郎卡傑傳說給後人許多想像空間，如今他留下畫風技法，至今流傳400多年，已傳到第9代弟子。身為郎卡傑傳承弟子之一，爐霍縣郎卡傑唐卡繪畫藝術協會會長雍珠落吾介紹畫派祖師爺畫風特色。

▲唐卡繪製眼神十分重要。（圖／記者任以芳攝）

他向媒體團介紹，「首先眼神很重要，有畫龍點睛的效果，比如這幅黃財神，你180度去轉動，這幅畫都會看著你，這是其他畫派畫不出來，這就是郎卡傑畫派特色。」

雍珠落吾繼續介紹，目前郎卡傑的真跡收藏於美國大都會博物館、美國魯賓博物館以及爐霍縣都有郎卡傑唐卡真跡，也有一比一臨摹，像是這幅唐卡《阿彌陀佛極樂世界》。」

▲爐霍縣郎卡傑唐卡繪畫藝術協會會長雍珠落吾。（圖／記者任以芳攝）

「郎卡傑是西元1610年，17世紀出現的人物，同時大洋彼岸的知名畫家有畢卡索、達芬奇畫風主要是透視法，大部分運用的是解剖學。」雍珠落吾繼續介紹，「郎卡傑因為是學佛之人，運用的是參悟。比如距離佛祖為中心周邊圖案『近實遠虛、近大遠小』，這就是美術要點。」

雍珠落吾也指出，郎卡傑的畫派運用自己技法，有3D立體空間效果，畫面細緻精美。色彩運用豐富艷麗，多數顏料都是自然礦石製成，如朱砂、石黃、石青等，有些作品還會使用珍貴的黃金。郎卡傑唐卡畫風多變涵蓋萬物神靈、民間風俗、歷史傳記等多，展現藏族文化的豐富內涵。

▼「近實遠虛、近大遠小」是郎卡傑唐卡技法特色 。（圖／記者任以芳攝）

▲唐卡初學者練習基本功，毛筆勾線需要六年時間 。（圖／記者任以芳攝）

走進唐卡工作室，每位畫師專注上色，每一筆都得仔細關注。一幅好的唐卡少不了黃金上色，也稱為「黃金打磨術」。雍珠落吾也示範介紹，「一開始用黃金上色會模糊，必須讓黃金立體，類似西方素描高光，讓物體立體感很強，必須細細打磨，黃金上色是唐卡十分難的環節。」

雍珠落吾也指出，「唐卡先鋪黃色底色，再上色黃金勾出輪廓，黃金拋光要用瑪瑙筆，以前沒有好的瑪瑙筆就用天珠，把明暗虛實的感覺拋光出來，不能用力，底色會暴露，太淺又沒有明暗感，力度要拿捏精準，才能打磨出黃金唐卡色澤。」

▲唐卡初學者練習基本功，毛筆勾線需要六年時間 。（圖／記者任以芳攝）

郎卡傑畫室有資深畫師，也有剛入行的小徒弟，2006年出生的協繞俄沙剛滿18歲，3年前來到郎卡傑唐卡畫派體驗基地學畫，一直在學習毛筆勾線的基礎功。採訪當天他正在描繪大威德金剛神以及長壽佛，都是打底階段，距離真正繪圖上色還需要一段時間。

協繞俄沙告訴《東森新媒體ETtoday》記者，一開始是用鉛筆畫，先畫釋迦摩尼摩、綠度母、金剛神，在朝向難度更高的神明，光是學毛筆勾線基本功致去必須6年，還要學習相關文化知識，有助於畫畫的靈感，課程都是免費。

雍珠落吾說，「如今郎卡傑畫派已經傳承到第九代弟子，以前唐卡技法都是家傳，隨著時代變化，我們現在有空開辦學校，也很歡迎所有人來學習。」

▼ 郎卡傑唐卡擅長繪製細膩細節，小至雲朵、蓮花葉，甚至是細微人物表情 。（圖／記者任以芳攝）

▲爐霍縣被稱「唐卡之鄉」，展現多元唐卡藝術精神。（圖／記者任以芳攝）

爐霍縣一共有5萬多人，唐卡畫師大約有500多人，唐卡題材也十分豐富。雍珠落吾指出，「唐卡可以表現天文、歷史、地理、醫藥、建築。以前主要為了傳播佛教，其實也能記載天文歷史、地理醫藥，也是一個百科全書，有如獻給世間的美好的哈達。」

四川錦江區對口支援爐霍縣，援建爐霍縣唐卡基地，免費招收貧困學生學習唐卡技藝，許多人學得一技之長，因川西地區藏族信仰盛行，唐卡是必需品，許多民眾靠著畫唐卡維生，許多人順利脫貧。

不過，製作一幅唐卡需要投入巨大的勞力與心力，短則半年，長則需要十多年，有些人傾注一生的心血，只為了追上宗師郎卡傑畫風精神。儘管學習的人越來越少，出師過程漫長，還是有一群擁有耐心與毅力的畫師，努力讓郎卡傑畫派傳開枝散葉，生生不息。

▼ 許多畫師傳承宗師郎卡傑畫風技法 。（圖／記者任以芳攝）

▼ 該幅唐卡歷經四年時間打磨繪製尚未完工，耐心與毅力是唐卡畫師必備特質。（圖／記者任以芳攝）