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主持總預算三讀不中立？　江啟臣回顧20小時經過：均按規定處理

▲立法院審查中央政府總預算三讀，副院長江啟臣落槌通過。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院審查中央政府總預算三讀，副院長江啟臣落槌通過。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院經過20小時不斷電表決後，21日完成114年度中央政府總預算案三讀，也因立法院長韓國瑜代表總統賴清德赴美祝賀美國總統就職，這次院會由立法院副院長江啟臣主持。不過事後，民進黨立委何欣純臉書上轟，江啟臣未維持議事超然中立。江啟臣今（22日）回應20小時主持院會的經過，強調會議規則都按照立法院議事規定處理。

江啟臣表示，114年度總預算案，在多次朝野協商會議溝通後，均未能獲致結論，因此所有保留提案只能按立法院議事規定處理，另外，針對本總預算案前經朝野黨團協商結論同意加開院會，於1月17、20及21日進行處理，提案各黨團同意均不發言、不重付表決。

江啟臣說明，依本院議事規則規定，修正動議在未經議決前得以撤回，故在尚未完成二讀宣告前，各黨團如有要求撤案或提出更正，都循例受理並將相關資料分送委員。又依協商結論本案須於上述院會日進行處理，而且總預算案待處理之提案超過七百案，所以只能徹夜表決完成二讀程序，並於21日下午繼續三讀，最後三讀內容宣讀完畢，並經本人向院會宣告有無修正，各黨團及出席委員均無意見，嗣後經全案表決通過。

根據審議結果顯示，今年總預算減列1,135億9,925萬9千元，其餘均應依本院第11屆第2會期第18次會議通過之宣告事項及通案減列決議內容，通案統刪不低於939億7,500萬元，由行政院核實辦理各機關通刪項目之預算調整減列。

江啟臣說，基於憲法權力分立原則，立法委員代表民意監督政府預算編製及執行，處理程序均依照本院議事規定及協商結論進行。

江啟臣也在臉書上發文感謝所有立法委員和全體工作人員的辛勞與貢獻。他說，「立法院審議預算是法定職權，這是義務也是責任，這不僅是對政府的監督，也是向人民負責的具體表現。」

江啟臣強調，身為院會主席，尊重各黨團的提案，也嚴守議事程序與中立。因為朝野協商沒有共識，所以保留預算提案非常多且繁雜，他特別感謝立法院工作人員在極短時間內全力盤整，是議事得以順利進行的最大幕後功臣，也感謝所有委員同仁們的細心審查。

江啟臣說，「爾俸爾祿、民脂民膏」，每一筆預算都是人民的納稅錢，他希望行政機關能夠跟提案委員充分說明，朝野能夠好好協商，讓政策更貼近民意，把國家公帑都用在人民所需要的地方。
 

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