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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普2.0正式啟程！　江啟臣：談價格不談價值的時代來臨

▲▼川普,就職遊行。（圖／路透）

▲川普。（圖／路透）

記者崔至雲／台北報導

川普正式就職美國第47任總統，發表就職演說時，川普提到自己將成為「和平締造者」，強調要「透過我們從未捲入的戰爭來衡量我們的成功」。立法院副院長江啟臣表示，聽完川普演說，可預料川普2.0時代，「關稅是武器、交易是目的、對話會繼續」。美中對抗「競爭格局不變、對抗僵局依舊、衝突破局不會」，「只談價格、不談價值」的「大談判」時代，正式開始。

「川普2.0正式啟程！」，江啟臣提到，聽完川普的演說，可以預料川普2.0時代，「關稅是武器、交易是目的、對話會繼續」。此外，美中對抗「競爭格局不變、對抗僵局依舊、衝突破局不會」，「只談價格、不談價值」的「大談判」時代，正式開始。

川普在就職演說中宣示，「將簽署行政命令，針對邊境宣布國家緊急狀態，以落實其主張的移民政策」；「美國將再次成為製造業大國」；「將對外國徵稅，充實國庫，復興美國夢」；「將再次建立世上最強軍隊來對抗敵人，結束戰爭、不捲入戰爭」；更說他的政績將會是和平締造者與團結者，也說要將墨西哥灣更名為美國灣。正式昭告天下他將逐一落實競選時的主張。

江啟臣提到，川普正式宣布對外徵稅，要成為製造業大國，建立全球最強軍隊，聚焦抗敵、結束戰爭、不捲入戰爭，都顯示未來和中國大陸將維持競爭但不衝突的格局，而臺灣已成為美國貿易逆差的第6大來源，除了面對可能的關稅制裁，川普宣示不捲入戰爭，也可能讓兩岸關係和美中臺三邊關係產生變化，連帶影響印太區域穩定與全球地緣政治。可預見川普2.0時代，「關稅是武器、交易是目的、對話會繼續」；美中對抗是「競爭格局不變、對抗僵局依舊、衝突破局不會」。

江啟臣直言，川普2.0一切將更得心應手，無須過渡加上國會過半，幾乎可隨心所欲，川普的美國優先這次將更可能重塑全球貿易秩序、改變地緣政治，讓國際政治重新洗牌。

面對川普上任後的國際新局，江啟臣強調，我們必須以更務實的態度，採取靈活、彈性的策略，以「臺灣優先」應對川普的「美國優先」，才能在談判中換取最大的國家利益。
 

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